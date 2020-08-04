В Бейруте взорвалась не пиротехника, а склад конфискованной взрывчатки, - власти

Руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим сообщил, что в порту Бейрута взорвалась не пиротехника, а конфискованная взрывчатка.

Об этом пишет государственное информагентство NNA, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

По словам Аббаса Ибрагима, конфискованные взрывоопасные вещества свозили на склад в порту Бейрута в течение многих лет.

Других деталей в сообщении не приводится.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

По предварительным данным, от взрыва погибли не меньше 10 человек, пострадавших - сотни.

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