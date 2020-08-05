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По делу Новака задержали еще одного подозреваемого, - полиция Польши

По делу Новака задержали еще одного подозреваемого, - полиция Польши

В Польше под делу бывшего главы "Укравтодора" Славомира Новака задержан предприниматель, который хотел дать Новаку взятку, чтобы получить контракт на строительство и ремонт дороги в Украине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Задержанного зовут Александр Д., ему предъявили обвинение в обещании незаконной материальной выгоды.

"Задержание осуществлено в рамках расследования против Славомира Н. и других подозреваемых. Александр Д. - это лицо, представляющее польскую компанию, которая хотела получить контракт на строительство и ремонт одной из автодорог в Украине. После приведения в прокуратуру Александру Д. предъявлено обвинение в обещании предоставления материальной выгоды в большом количестве Славомиру Н." - сказала она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Польский суд арестовал экс-главу "Укравтодора" Новака на 3 месяца

Как сообщалось ранее, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.

21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ. 22 июля польский суд отправил его под арест на 3 месяца.

Новак был назначен Кабинетом Министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ сообщило о подозрении шестому участнику группировки в деле о масштабной коррупции в "Укравтодоре"

Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своего трехлетнего срока.

В сентябре 2019 года Кабинет Министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Автор: 

задержание (6690) Польша (8518) Новак Славомир (74)


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Топ комментарии
+6
Нє, він ще при ******* дороги "будував".
З 19 жовтня 2016 до 1 жовтня 2019 рр. - виконувач обов'язків голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 «Укравтодору» .
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05.08.2020 00:26 Ответить
+3
Не плутайте кабмін і в.о. "Укравтодору". Він не міністр. При новому кабміні пропрацював 2 місяці.
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05.08.2020 00:43 Ответить
+2
а мой первый пост соевык подтерли сразу. очень не хочется им вспоминать про безальтернативный реформизм мыролюбца.
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05.08.2020 00:31 Ответить
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Новоє ліцо в першому Кабміні Вави?
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05.08.2020 00:19 Ответить
Нє, він ще при ******* дороги "будував".
З 19 жовтня 2016 до 1 жовтня 2019 рр. - виконувач обов'язків голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 «Укравтодору» .
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05.08.2020 00:26 Ответить
А як він опинився в Кабміні чувака на самокаті? Блазень підбирав міністрів особисто. Аваков теж новоє ліцо.
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05.08.2020 00:33 Ответить
Не плутайте кабмін і в.о. "Укравтодору". Він не міністр. При новому кабміні пропрацював 2 місяці.
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05.08.2020 00:43 Ответить
Понял, что уже 'заработать не удастся' , поэтому решил уйти вовремя, а тут такое)))
Сейчас ещё своего украинского нанимателя начнёт сдавать, делает Пэте нервы
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05.08.2020 07:51 Ответить
а мой первый пост соевык подтерли сразу. очень не хочется им вспоминать про безальтернативный реформизм мыролюбца.
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05.08.2020 00:31 Ответить
мЬІролюбець ніяк не може закінчити війну. Все одно пострілюють.
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05.08.2020 00:36 Ответить
По делу Новака задержали еще одного подозреваемого, - полиция Польши - Цензор.НЕТ 2326
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05.08.2020 00:38 Ответить
в ниво стрЫляли?
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05.08.2020 00:38 Ответить
Учаксток в 5км. на трассе Сумы - Полтава - 120 490 000, 00 грн. https://www.dzo.com.ua/tenders/6175143
По делу Новака задержали еще одного подозреваемого, - полиция Польши - Цензор.НЕТ 6173
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05.08.2020 00:47 Ответить
По делу Новака задержали еще одного подозреваемого, - полиция Польши - Цензор.НЕТ 403

https://postimg.cc/XZHLPSfQ

По делу Новака задержали еще одного подозреваемого, - полиция Польши - Цензор.НЕТ 8763
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05.08.2020 00:59 Ответить
Стрілочника знайшли.
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05.08.2020 06:08 Ответить
Это ниточка
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05.08.2020 07:52 Ответить
 
 