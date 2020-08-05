По делу Новака задержали еще одного подозреваемого, - полиция Польши

В Польше под делу бывшего главы "Укравтодора" Славомира Новака задержан предприниматель, который хотел дать Новаку взятку, чтобы получить контракт на строительство и ремонт дороги в Украине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Задержанного зовут Александр Д., ему предъявили обвинение в обещании незаконной материальной выгоды.

"Задержание осуществлено в рамках расследования против Славомира Н. и других подозреваемых. Александр Д. - это лицо, представляющее польскую компанию, которая хотела получить контракт на строительство и ремонт одной из автодорог в Украине. После приведения в прокуратуру Александру Д. предъявлено обвинение в обещании предоставления материальной выгоды в большом количестве Славомиру Н." - сказала она.

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Как сообщалось ранее, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.

21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ. 22 июля польский суд отправил его под арест на 3 месяца.

Новак был назначен Кабинетом Министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

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Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своего трехлетнего срока.

В сентябре 2019 года Кабинет Министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").