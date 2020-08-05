По делу Новака задержали еще одного подозреваемого, - полиция Польши
В Польше под делу бывшего главы "Укравтодора" Славомира Новака задержан предприниматель, который хотел дать Новаку взятку, чтобы получить контракт на строительство и ремонт дороги в Украине.
Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".
Задержанного зовут Александр Д., ему предъявили обвинение в обещании незаконной материальной выгоды.
"Задержание осуществлено в рамках расследования против Славомира Н. и других подозреваемых. Александр Д. - это лицо, представляющее польскую компанию, которая хотела получить контракт на строительство и ремонт одной из автодорог в Украине. После приведения в прокуратуру Александру Д. предъявлено обвинение в обещании предоставления материальной выгоды в большом количестве Славомиру Н." - сказала она.
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Как сообщалось ранее, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.
21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ. 22 июля польский суд отправил его под арест на 3 месяца.
Новак был назначен Кабинетом Министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.
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Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своего трехлетнего срока.
В сентябре 2019 года Кабинет Министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").
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З 19 жовтня 2016 до 1 жовтня 2019 рр. - виконувач обов'язків голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 «Укравтодору» .
Сейчас ещё своего украинского нанимателя начнёт сдавать, делает Пэте нервы
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