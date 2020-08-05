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У справі Новака затримали ще одного підозрюваного, - поліція Польщі

У справі Новака затримали ще одного підозрюваного, - поліція Польщі

У Польщі у справі колишнього глави "Укравтодору" Славомира Новака затримано підприємця, який хотів дати Новаку хабар, щоб отримати контракт на будівництво і ремонт дороги в Україні.

Про це повідомила речниця Окружної прокуратури у Варшаві Олександра Скшиняж, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Затриманого звуть Олександр Д., йому висунули обвинувачення в обіцянці незаконної матеріальної вигоди.

"Затримання здійснено у межах розслідування проти Славомира Н. та інших підозрюваних. Олександр Д. - це особа, яка представляє польську компанію, яка хотіла отримати контракт на будівництво і ремонт однієї з автодоріг в Україні. Після приведення в прокуратуру Олександру Д. висунуто обвинувачення в обіцянці надання матеріальної вигоди у великій кількості Славоміру Н." - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польський суд заарештував ексголову "Укравтодору" Новака на 3 місяці

Як повідомлялося раніше, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни і колишнього керівника "Укравтодору" Славомира Новака.

21 липня ексглаві "Укравтодору" Новаку в Польщі висунули обвинувачення в керівництві ОЗГ. 22 липня польський суд відправив його під арешт на 3 місяці.

Нагадаємо, Новак був призначений Кабінетом Міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. обіймав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.

Увечері 24 вересня пресслужба "Укравтодору" повідомила, що Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку із закінченням своєї трирічної каденції.

У вересні 2019 року Кабінет Міністрів звільнив Славомира Новака з посади керівника Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

Автор: 

затримання (4355) Польща (8636) Новак Славомир (147)


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Топ коментарі
+6
Нє, він ще при ******* дороги "будував".
З 19 жовтня 2016 до 1 жовтня 2019 рр. - виконувач обов'язків голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 «Укравтодору» .
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05.08.2020 00:26 Відповісти
+3
Не плутайте кабмін і в.о. "Укравтодору". Він не міністр. При новому кабміні пропрацював 2 місяці.
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05.08.2020 00:43 Відповісти
+2
а мой первый пост соевык подтерли сразу. очень не хочется им вспоминать про безальтернативный реформизм мыролюбца.
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05.08.2020 00:31 Відповісти
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Новоє ліцо в першому Кабміні Вави?
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05.08.2020 00:19 Відповісти
Нє, він ще при ******* дороги "будував".
З 19 жовтня 2016 до 1 жовтня 2019 рр. - виконувач обов'язків голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 «Укравтодору» .
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05.08.2020 00:26 Відповісти
А як він опинився в Кабміні чувака на самокаті? Блазень підбирав міністрів особисто. Аваков теж новоє ліцо.
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05.08.2020 00:33 Відповісти
Не плутайте кабмін і в.о. "Укравтодору". Він не міністр. При новому кабміні пропрацював 2 місяці.
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05.08.2020 00:43 Відповісти
Понял, что уже 'заработать не удастся' , поэтому решил уйти вовремя, а тут такое)))
Сейчас ещё своего украинского нанимателя начнёт сдавать, делает Пэте нервы
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05.08.2020 07:51 Відповісти
а мой первый пост соевык подтерли сразу. очень не хочется им вспоминать про безальтернативный реформизм мыролюбца.
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05.08.2020 00:31 Відповісти
мЬІролюбець ніяк не може закінчити війну. Все одно пострілюють.
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05.08.2020 00:36 Відповісти
По делу Новака задержали еще одного подозреваемого, - полиция Польши - Цензор.НЕТ 2326
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05.08.2020 00:38 Відповісти
в ниво стрЫляли?
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05.08.2020 00:38 Відповісти
Учаксток в 5км. на трассе Сумы - Полтава - 120 490 000, 00 грн. https://www.dzo.com.ua/tenders/6175143
По делу Новака задержали еще одного подозреваемого, - полиция Польши - Цензор.НЕТ 6173
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05.08.2020 00:47 Відповісти
По делу Новака задержали еще одного подозреваемого, - полиция Польши - Цензор.НЕТ 403

https://postimg.cc/XZHLPSfQ

По делу Новака задержали еще одного подозреваемого, - полиция Польши - Цензор.НЕТ 8763
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05.08.2020 00:59 Відповісти
Стрілочника знайшли.
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05.08.2020 06:08 Відповісти
Это ниточка
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05.08.2020 07:52 Відповісти
 
 