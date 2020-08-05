У справі Новака затримали ще одного підозрюваного, - поліція Польщі

У Польщі у справі колишнього глави "Укравтодору" Славомира Новака затримано підприємця, який хотів дати Новаку хабар, щоб отримати контракт на будівництво і ремонт дороги в Україні.

Про це повідомила речниця Окружної прокуратури у Варшаві Олександра Скшиняж, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Затриманого звуть Олександр Д., йому висунули обвинувачення в обіцянці незаконної матеріальної вигоди.

"Затримання здійснено у межах розслідування проти Славомира Н. та інших підозрюваних. Олександр Д. - це особа, яка представляє польську компанію, яка хотіла отримати контракт на будівництво і ремонт однієї з автодоріг в Україні. Після приведення в прокуратуру Олександру Д. висунуто обвинувачення в обіцянці надання матеріальної вигоди у великій кількості Славоміру Н." - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польський суд заарештував ексголову "Укравтодору" Новака на 3 місяці

Як повідомлялося раніше, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни і колишнього керівника "Укравтодору" Славомира Новака.

21 липня ексглаві "Укравтодору" Новаку в Польщі висунули обвинувачення в керівництві ОЗГ. 22 липня польський суд відправив його під арешт на 3 місяці.

Нагадаємо, Новак був призначений Кабінетом Міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. обіймав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.

Увечері 24 вересня пресслужба "Укравтодору" повідомила, що Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку із закінченням своєї трирічної каденції.

У вересні 2019 року Кабінет Міністрів звільнив Славомира Новака з посади керівника Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").