Польський суд заарештував ексголову "Укравтодору" Новака на 3 місяці
Варшавський суд заарештував ексміністра транспорту Славомира Новака і Яцека П. на 3 місяці. Новак заявив, що вважає своє затримання "політичним актом".
Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.
"Варшавський суд заарештував Славомира Новака і Яцека П. на 3 місяці. Умовний арешт було накладено на Даріуша З., колишнього командира "Грім". Якщо він заплатить заставу в розмірі 1 млн злотих, його буде звільнено", - заявила Мирослава Чир, спікерка окружної прокуратури Варшави.
Також повідомляється, що проти Новака ведуться два розслідування: в Польщі і в Україні, оскільки він має два громадянства.
Видання зазначає, що сам Новак вважає своє затримання "політичним актом".
Як повідомлялося раніше, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни і колишнього керівника Укравтодору Славоміра Новака.
Як повідомлялося раніше, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни і колишнього керівника "Укравтодору" Славомира Новака.
21 липня ексглаві "Укравтодору" Новаку в Польщі висунули звинувачення в керівництві ОЗГ.
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А сьомим президентом буде ПОРОШЕНКО!
Якщо взяти жуліка за кордоном, то
-його можна тримати на гачку і смикати за ниточку, щоб жвавіше приносив торбинки;
-можна і нужна використати його корупційні зв'язки і робити мафію міжнародною;
-його можна спалити, здати в його країні, і сказати - "от бачите? Закордонні крадуть! Треба блокувати гнилий закордон і ставити своїх патріотів!" І ставити СВОЇХ ЛАКЕЇВ-ЗЛОДІЇВ...
Що, на справі розслідування вбивства Шеремета ще не обпеклися? А на справі Пімахової? - а це та ж сама НАБУшна справа!
дерипаска разоткровеничался...
******** в своем большинстве в реальности имеют уже доходы в среднем в три раза! меньше, чем средний поляк...где-то всего 400 Евро в месяц не больше. а впереди по прогнозам будет только хуже. это таки писец. вот вам и вЯличие, и процвЯтание, и Крымнаш и можемповторить...
дерипаска в интервью открыл реальную картину процвЯтания кацапсин:
"Если вы посмотрите на их доходы, то, по официальной статистике, у 51% населения россейской ********* меньше 370 тысяч рублей(год). Грубо говоря, у 60% меньше пяти тысяч евро в год. И вот этот новый договор или дополнение к старому договору... Доход должен быть не меньше, чем в Польше. На сегодняшний день - это 15 тысяч евро. То есть увеличение дохода фактически в три раза." ...это он про мячты, про догоняние и вставание с колен.
Бєня і Зєля пилять зараз на дорогах, аж гай гудить. На одному ковіді вони "витратили" 58 мільярдів гривень. Більшість цих грошей тупо вкрадена.
Їм потрібний піар, це шоумени! Є привід, запустили у НЕТІ власних ботів, іде поливання брудом їх ворога (Пеці), а для них, це головне. Не вирок і покарання злочинця, не відшкодування шкоди, а піар і поливання брудом. Я вам більше скажу, якби існувала можливість екстрадиції його до України, НАБУ ніколи би в житті не оголосила його у міждержавний розшук. Вони і Пеці щодня натякають - виїжджай із країни. Як думаєте чому? Бо без жодних доказів висунуть заочну підозру, оголосять у розшук, йому відповідно нададуть політичний притулок і лохторату покажуть картинку. Рейтинги, рейтинги і ще раз рейтинги. Ці дебіли ними живуть, для них це важливіше за усе. За людей, економіку, країну. Тільки особистий рейтинг кловуна.