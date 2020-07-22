Польський суд заарештував ексголову "Укравтодору" Новака на 3 місяці

Варшавський суд заарештував ексміністра транспорту Славомира Новака і Яцека П. на 3 місяці. Новак заявив, що вважає своє затримання "політичним актом".

Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

"Варшавський суд заарештував Славомира Новака і Яцека П. на 3 місяці. Умовний арешт було накладено на Даріуша З., колишнього командира "Грім". Якщо він заплатить заставу в розмірі 1 млн злотих, його буде звільнено", - заявила Мирослава Чир, спікерка окружної прокуратури Варшави.

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Також повідомляється, що проти Новака ведуться два розслідування: в Польщі і в Україні, оскільки він має два громадянства.

Видання зазначає, що сам Новак вважає своє затримання "політичним актом".

Як повідомлялося раніше, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни і колишнього керівника Укравтодору Славоміра Новака.

Як повідомлялося раніше, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни і колишнього керівника "Укравтодору" Славомира Новака.

21 липня ексглаві "Укравтодору" Новаку в Польщі висунули звинувачення в керівництві ОЗГ.