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Польський суд заарештував ексголову "Укравтодору" Новака на 3 місяці

Польський суд заарештував ексголову

Варшавський суд заарештував ексміністра транспорту Славомира Новака і Яцека П. на 3 місяці. Новак заявив, що вважає своє затримання "політичним актом".

Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

"Варшавський суд заарештував Славомира Новака і Яцека П. на 3 місяці. Умовний арешт було накладено на Даріуша З., колишнього командира "Грім". Якщо він заплатить заставу в розмірі 1 млн злотих, його буде звільнено", - заявила Мирослава Чир, спікерка окружної прокуратури Варшави.

Читайте також: Ексглаві "Укравтодору" Новаку в Польщі висунули звинувачення в керівництві ОЗГ

Також повідомляється, що проти Новака ведуться два розслідування: в Польщі і в Україні, оскільки він має два громадянства.

Видання зазначає, що сам Новак вважає своє затримання "політичним актом".

Як повідомлялося раніше, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни і колишнього керівника Укравтодору Славоміра Новака.

Як повідомлялося раніше, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни і колишнього керівника "Укравтодору" Славомира Новака.

21 липня ексглаві "Укравтодору" Новаку в Польщі висунули звинувачення в керівництві ОЗГ.

Автор: 

Польща (8612) Укравтодор (1200) Новак Славомир (147)


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Топ коментарі
+39
Оцените, насколько наметан глаз у Порошенко и Гройсмана, чтобы даже в Польше безошибочно найти махрового коррупционера!

🤗
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22.07.2020 18:03
+32
Самое забавное, что Новак аналогично заблеял про "политические преследования"... Наверное он думает, что до сих пор в Украине...)))
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22.07.2020 18:08
+20
Да ,Пэтя подбирал кадров себе под стать - клейма ставить негде ,даст Бог и Соевого упакуют .
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22.07.2020 18:04
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Польський суд заарештував ексголову "Укравтодору" Новака на 3 місяці - Цензор.НЕТ 7093
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22.07.2020 18:40 Відповісти
Ні порохло, ні нацючня у нього в прислузі - до корита вже не доберуться.
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22.07.2020 18:48 Відповісти
Пофіг на корито.
А сьомим президентом буде ПОРОШЕНКО!
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22.07.2020 18:50 Відповісти
))) Мрій.
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22.07.2020 19:59 Відповісти
Возможно, если Липецкая кондитерка будет выдавать народу шоколадки!
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22.07.2020 20:22 Відповісти
паламарь, ты сделал мой день))) случайно не ты пишешь шутки 95 кварталу
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23.07.2020 10:27 Відповісти
Для фінальної сцени треба главмусора в Голівуд-досвіду в Україні набрався та й грошей рюкзаки-на серіал хватить.
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22.07.2020 20:43 Відповісти
Безпрограшний варіант.
Якщо взяти жуліка за кордоном, то
-його можна тримати на гачку і смикати за ниточку, щоб жвавіше приносив торбинки;
-можна і нужна використати його корупційні зв'язки і робити мафію міжнародною;
-його можна спалити, здати в його країні, і сказати - "от бачите? Закордонні крадуть! Треба блокувати гнилий закордон і ставити своїх патріотів!" І ставити СВОЇХ ЛАКЕЇВ-ЗЛОДІЇВ...
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22.07.2020 18:46 Відповісти
Поляки його обберуть до нитки і відпустять в Україну на заробітки.Там роботи-непочатий край-дороги будувати треба.
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22.07.2020 20:35 Відповісти
він громадянин Польщі, нікуди його поляки не відпустять...
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23.07.2020 09:25 Відповісти
Дочекаємось конкретики. Тоді можна буде судити. Зараз щось говорити - ні про що.
Що, на справі розслідування вбивства Шеремета ще не обпеклися? А на справі Пімахової? - а це та ж сама НАБУшна справа!
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22.07.2020 20:37 Відповісти
обосРашка фсё
дерипаска разоткровеничался...

******** в своем большинстве в реальности имеют уже доходы в среднем в три раза! меньше, чем средний поляк...где-то всего 400 Евро в месяц не больше. а впереди по прогнозам будет только хуже. это таки писец. вот вам и вЯличие, и процвЯтание, и Крымнаш и можемповторить...
дерипаска в интервью открыл реальную картину процвЯтания кацапсин:

"Если вы посмотрите на их доходы, то, по официальной статистике, у 51% населения россейской ********* меньше 370 тысяч рублей(год). Грубо говоря, у 60% меньше пяти тысяч евро в год. И вот этот новый договор или дополнение к старому договору... Доход должен быть не меньше, чем в Польше. На сегодняшний день - это 15 тысяч евро. То есть увеличение дохода фактически в три раза." ...это он про мячты, про догоняние и вставание с колен.



Польський суд заарештував ексголову "Укравтодору" Новака на 3 місяці - Цензор.НЕТ 4761








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22.07.2020 20:46 Відповісти
Стесняюсь спросить, а к Новаку это каким **** боком?
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23.07.2020 10:35 Відповісти
Хай Польща не вздумає його видавати Україні - ска відкупиться.
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22.07.2020 23:55 Відповісти
а що Україні з його арешту??? БАБКИ ДЕ????
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23.07.2020 05:02 Відповісти
Класне питання. А з чого ви вирішили, що тут в Україні потрібні "його бабки"?
Бєня і Зєля пилять зараз на дорогах, аж гай гудить. На одному ковіді вони "витратили" 58 мільярдів гривень. Більшість цих грошей тупо вкрадена.
Їм потрібний піар, це шоумени! Є привід, запустили у НЕТІ власних ботів, іде поливання брудом їх ворога (Пеці), а для них, це головне. Не вирок і покарання злочинця, не відшкодування шкоди, а піар і поливання брудом. Я вам більше скажу, якби існувала можливість екстрадиції його до України, НАБУ ніколи би в житті не оголосила його у міждержавний розшук. Вони і Пеці щодня натякають - виїжджай із країни. Як думаєте чому? Бо без жодних доказів висунуть заочну підозру, оголосять у розшук, йому відповідно нададуть політичний притулок і лохторату покажуть картинку. Рейтинги, рейтинги і ще раз рейтинги. Ці дебіли ними живуть, для них це важливіше за усе. За людей, економіку, країну. Тільки особистий рейтинг кловуна.
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23.07.2020 09:31 Відповісти
Порохоботы, шо, уже и Дуда стал зебилом? Эх поляки, кого вы избрали на 2й срок...
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23.07.2020 10:36 Відповісти
Очень показательно,что ботофермы Порошенка,топят за коррупцию
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23.07.2020 10:47 Відповісти
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