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Ексглаві "Укравтодору" Новаку в Польщі висунули звинувачення в керівництві ОЗГ

Ексглаві

У вівторок у прокуратурі Варшави пред'явили звинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" Славомиру Новаку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

Славомира Новака доставили до прокуратури невдовзі по 8 ранку у вівторок. Йому висунули звинувачення в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції.

Новака підозрюють у вимаганні і отриманні майнових і особистих вигод в обмін на надання приватним суб’єктам контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні коштів, отриманих під час цих злочинів.

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"В результаті він отримав 1 300 000 злотих (майже 300 тис. євро – ред.)" - сказала речниця окружної прокуратури Варшави Мирослава Хир.

Додатково Новака підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві у наданні медичних довідок, якими він мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

Затримані разом з Новаком Даріуш З. і Яцек П. заслухали звинувачення в участі в організованій злочинній групі, відмиванні грошей і отриманні майнових вигод.

Розслідування пов'язане з періодом, коли Славомир Новак, колишній міністр транспорту в уряді "Громадянської платформи", очолював державне агентство України – "Укравтодор". Він був призначений в. о. голови агентства в жовтні 2016 року, а у відставку подав наприкінці вересня 2019 року.

Щодо колишнього міністра ведуться окремі розслідування в Польщі і Україні, а доказами обмінюється спеціальна група слідчих.

Як повідомлялося, напередодні Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни і колишнього керівника "Укравтодору" Славомира Новака.

Автор: 

звинувачення (215) Польща (8605) Укравтодор (1200) Новак Славомир (147)


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Топ коментарі
+6
ОПГ "Укравтодор"?
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21.07.2020 12:43
+6
и туда входили свыня и свинярчуки
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21.07.2020 12:45
+6
ОПГ "Свынарчук энд компани".
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21.07.2020 13:13
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ОПГ "Укравтодор"?
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21.07.2020 12:43 Відповісти
И завело дело на это ОПГ прокуратура т.к. по меркам наших правохранителей чувак мало украл всего каких-то 300 тыс. евро, это совсем не украинский размах.
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21.07.2020 12:47 Відповісти
и туда входили свыня и свинярчуки
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21.07.2020 12:45 Відповісти
В результате получил 300 000 евро.
Украинские коррупционеры умерли от смеха.
Сотни миллионов евро договоров. Откаты у нас под 30%.
Да этому "бессребренику" пора ставить памятник)))
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21.07.2020 12:46 Відповісти
Ну думаю это только то что смогли отследить в Польше и в злотых. Там в отличие от нас наверное не предъявляют предъявы которые доказать не могут.
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21.07.2020 12:54 Відповісти
Ну понятно, что там суммы на порядки больше. Но они все через офшоры крутятся.
Чувак хотел в Польше устроиться на ПМЖ. Ну и подкинул 300к евро на крманные расходы.
На чём и погорел.
На уровне рошенка там уже десятки млрд. Они тоже чёрные. Но у него есть бизнес-империя в более чем сотню предприятий и соответственно возможность их отмывать. Но опять таки не в таких количествах
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21.07.2020 13:15 Відповісти
почему не в Украине? или это не мыролюбно?
соя, ну ка расскажите как при вашем работодателе построили 6000000 км. дорог, от винницы до умани.
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21.07.2020 12:46 Відповісти
Вот я понимаю реформы поляк , раз два и сядет ,не жуют сопли и не отращивают сраки полицаи на деньги налогоплательщиков годами!!!!
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21.07.2020 12:50 Відповісти
Экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ - Цензор.НЕТ 906
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21.07.2020 12:55 Відповісти
мыролюбно служил и бабло ограбленой страны реформировал.
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21.07.2020 13:03 Відповісти
ОПГ "Свынарчук энд компани".
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21.07.2020 13:13 Відповісти
саме головне шо ні грося ні шоколадний хряк ні-ні-ні, ну ніяк і рилом не вели, не знали про таку ганьбу. ну хто б міг подумати!
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21.07.2020 13:14 Відповісти
так они еще и похрюкивали про мыролюбный ремонт дорог и даже открывали торжественно дорожные знаки.
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21.07.2020 13:16 Відповісти
Оцените, насколько наметан глаз у Порошенко и Гройсмана, чтобы даже в Польше безошибочно найти махрового коррупционера!

🤣
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21.07.2020 13:24 Відповісти
Возбуждением и сильной вонью кремледрочеров и зеленогнойных удовлетворен!!!! Молчат, суки продажные, что их кремлевский бубочка строит дороги в 3!!!! раза дороже "коррупционера" Порошенко, что денег "коррупционер" Порох оставил в бюджете прилично, а честный утырок , агент мордора осел оманский, за полгода все просрал, вот интересно в чей краман? Явно не в ваш, придурки! И дороги ваш писюанист не строит, а "закапывает " в ямочный ремонт, разве что заканчивают дороги, которые начали делать в 17-19 годах. Но вам, сосателям *****, это не показатель, выть и бросаться дерьмом (вы же больше ни чего не умеете, мозгов то своих нет!) будете за ваши тридцать серебрянников еще долго тут. Войте, придурки, с вас нормальные люди все смеются. А вот когда вынесут приговор Новаку (если вынесут) тогда и поговорим. Пока Польша арестовала его на основании данных наших найчестнейших правоохренительных органов. А этот "уровень" давно всем известен. Очередная "обосратушка" зеленодрочеров и кремлевсих манкуртов.
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21.07.2020 13:49 Відповісти
Новак за минулий "злочин" обійшовся штрафом. Не виключено, що і на цей раз закінчиться тим же. Або ж взагалі звинувачення знімуть.
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21.07.2020 14:27 Відповісти
ПЕСики должны уже в истерике биться. Такие политические репрессии...
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21.07.2020 14:48 Відповісти
 
 