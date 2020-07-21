Ексглаві "Укравтодору" Новаку в Польщі висунули звинувачення в керівництві ОЗГ
У вівторок у прокуратурі Варшави пред'явили звинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" Славомиру Новаку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.
Славомира Новака доставили до прокуратури невдовзі по 8 ранку у вівторок. Йому висунули звинувачення в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції.
Новака підозрюють у вимаганні і отриманні майнових і особистих вигод в обмін на надання приватним суб’єктам контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні коштів, отриманих під час цих злочинів.
"В результаті він отримав 1 300 000 злотих (майже 300 тис. євро – ред.)" - сказала речниця окружної прокуратури Варшави Мирослава Хир.
Додатково Новака підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві у наданні медичних довідок, якими він мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.
Затримані разом з Новаком Даріуш З. і Яцек П. заслухали звинувачення в участі в організованій злочинній групі, відмиванні грошей і отриманні майнових вигод.
Розслідування пов'язане з періодом, коли Славомир Новак, колишній міністр транспорту в уряді "Громадянської платформи", очолював державне агентство України – "Укравтодор". Він був призначений в. о. голови агентства в жовтні 2016 року, а у відставку подав наприкінці вересня 2019 року.
Щодо колишнього міністра ведуться окремі розслідування в Польщі і Україні, а доказами обмінюється спеціальна група слідчих.
Як повідомлялося, напередодні Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни і колишнього керівника "Укравтодору" Славомира Новака.
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Украинские коррупционеры умерли от смеха.
Сотни миллионов евро договоров. Откаты у нас под 30%.
Да этому "бессребренику" пора ставить памятник)))
Чувак хотел в Польше устроиться на ПМЖ. Ну и подкинул 300к евро на крманные расходы.
На чём и погорел.
На уровне рошенка там уже десятки млрд. Они тоже чёрные. Но у него есть бизнес-империя в более чем сотню предприятий и соответственно возможность их отмывать. Но опять таки не в таких количествах
соя, ну ка расскажите как при вашем работодателе построили 6000000 км. дорог, от винницы до умани.
🤣