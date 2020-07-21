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Экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ

Экс-главе

Во вторник в прокуратуре Варшавы предъявили обвинения бывшему руководителю Укравтодора Славомиру Новаку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.

Славомира Новака доставили в прокуратуру после 8 утра во вторник. Ему предъявили обвинения в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

Новака подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод в обмен на предоставление частным субъектам контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений.

"В результате он получил 1 300 000 злотых (почти 300 тыс. евро. - Ред.)" - сказала пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Хыр.

Дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взятки Новак требовал в Украине, а получал в Польше путем создания для него компаний и пополнения их уставного фонда, - САП

Задержанные вместе с Новаком Дариуш З. и Яцек П. заслушали обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод.

Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак, бывший министр транспорта в правительстве "Гражданской платформы", возглавлял государственное агентство Украины - Укравтодор. Он был назначен в. о. главы агентства в октябре 2016 года, а отставку подал в конце сентября 2019 года.

В отношении бывшего министра ведутся отдельные расследования в Польше и Украине, а доказательствами обменивается специальная группа следователей.

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Как сообщалось, накануне Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.

обвинение (418) Польша (8497) Укравтодор (663) Новак Славомир (74)


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Топ комментарии
+6
ОПГ "Укравтодор"?
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21.07.2020 12:43
+6
и туда входили свыня и свинярчуки
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21.07.2020 12:45
+6
ОПГ "Свынарчук энд компани".
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21.07.2020 13:13
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ОПГ "Укравтодор"?
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21.07.2020 12:43 Ответить
И завело дело на это ОПГ прокуратура т.к. по меркам наших правохранителей чувак мало украл всего каких-то 300 тыс. евро, это совсем не украинский размах.
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21.07.2020 12:47 Ответить
и туда входили свыня и свинярчуки
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21.07.2020 12:45 Ответить
В результате получил 300 000 евро.
Украинские коррупционеры умерли от смеха.
Сотни миллионов евро договоров. Откаты у нас под 30%.
Да этому "бессребренику" пора ставить памятник)))
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21.07.2020 12:46 Ответить
Ну думаю это только то что смогли отследить в Польше и в злотых. Там в отличие от нас наверное не предъявляют предъявы которые доказать не могут.
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21.07.2020 12:54 Ответить
Ну понятно, что там суммы на порядки больше. Но они все через офшоры крутятся.
Чувак хотел в Польше устроиться на ПМЖ. Ну и подкинул 300к евро на крманные расходы.
На чём и погорел.
На уровне рошенка там уже десятки млрд. Они тоже чёрные. Но у него есть бизнес-империя в более чем сотню предприятий и соответственно возможность их отмывать. Но опять таки не в таких количествах
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21.07.2020 13:15 Ответить
почему не в Украине? или это не мыролюбно?
соя, ну ка расскажите как при вашем работодателе построили 6000000 км. дорог, от винницы до умани.
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21.07.2020 12:46 Ответить
Вот я понимаю реформы поляк , раз два и сядет ,не жуют сопли и не отращивают сраки полицаи на деньги налогоплательщиков годами!!!!
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21.07.2020 12:50 Ответить
Экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ - Цензор.НЕТ 906
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21.07.2020 12:55 Ответить
мыролюбно служил и бабло ограбленой страны реформировал.
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21.07.2020 13:03 Ответить
ОПГ "Свынарчук энд компани".
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21.07.2020 13:13 Ответить
саме головне шо ні грося ні шоколадний хряк ні-ні-ні, ну ніяк і рилом не вели, не знали про таку ганьбу. ну хто б міг подумати!
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21.07.2020 13:14 Ответить
так они еще и похрюкивали про мыролюбный ремонт дорог и даже открывали торжественно дорожные знаки.
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21.07.2020 13:16 Ответить
Оцените, насколько наметан глаз у Порошенко и Гройсмана, чтобы даже в Польше безошибочно найти махрового коррупционера!

🤣
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21.07.2020 13:24 Ответить
Возбуждением и сильной вонью кремледрочеров и зеленогнойных удовлетворен!!!! Молчат, суки продажные, что их кремлевский бубочка строит дороги в 3!!!! раза дороже "коррупционера" Порошенко, что денег "коррупционер" Порох оставил в бюджете прилично, а честный утырок , агент мордора осел оманский, за полгода все просрал, вот интересно в чей краман? Явно не в ваш, придурки! И дороги ваш писюанист не строит, а "закапывает " в ямочный ремонт, разве что заканчивают дороги, которые начали делать в 17-19 годах. Но вам, сосателям *****, это не показатель, выть и бросаться дерьмом (вы же больше ни чего не умеете, мозгов то своих нет!) будете за ваши тридцать серебрянников еще долго тут. Войте, придурки, с вас нормальные люди все смеются. А вот когда вынесут приговор Новаку (если вынесут) тогда и поговорим. Пока Польша арестовала его на основании данных наших найчестнейших правоохренительных органов. А этот "уровень" давно всем известен. Очередная "обосратушка" зеленодрочеров и кремлевсих манкуртов.
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21.07.2020 13:49 Ответить
Новак за минулий "злочин" обійшовся штрафом. Не виключено, що і на цей раз закінчиться тим же. Або ж взагалі звинувачення знімуть.
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21.07.2020 14:27 Ответить
ПЕСики должны уже в истерике биться. Такие политические репрессии...
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21.07.2020 14:48 Ответить
 
 