Экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ
Во вторник в прокуратуре Варшавы предъявили обвинения бывшему руководителю Укравтодора Славомиру Новаку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.
Славомира Новака доставили в прокуратуру после 8 утра во вторник. Ему предъявили обвинения в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.
Новака подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод в обмен на предоставление частным субъектам контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений.
"В результате он получил 1 300 000 злотых (почти 300 тыс. евро. - Ред.)" - сказала пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Хыр.
Дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.
Задержанные вместе с Новаком Дариуш З. и Яцек П. заслушали обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод.
Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак, бывший министр транспорта в правительстве "Гражданской платформы", возглавлял государственное агентство Украины - Укравтодор. Он был назначен в. о. главы агентства в октябре 2016 года, а отставку подал в конце сентября 2019 года.
В отношении бывшего министра ведутся отдельные расследования в Польше и Украине, а доказательствами обменивается специальная группа следователей.
Как сообщалось, накануне Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.
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Украинские коррупционеры умерли от смеха.
Сотни миллионов евро договоров. Откаты у нас под 30%.
Да этому "бессребренику" пора ставить памятник)))
Чувак хотел в Польше устроиться на ПМЖ. Ну и подкинул 300к евро на крманные расходы.
На чём и погорел.
На уровне рошенка там уже десятки млрд. Они тоже чёрные. Но у него есть бизнес-империя в более чем сотню предприятий и соответственно возможность их отмывать. Но опять таки не в таких количествах
соя, ну ка расскажите как при вашем работодателе построили 6000000 км. дорог, от винницы до умани.
🤣