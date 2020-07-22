Польский суд арестовал экс-главу "Укравтодора" Новака на 3 месяца

Варшавский суд арестовал экс-министра транспорта Славомира Новака и Яцека П. на 3 месяца. Новак заявил, что считает свое задержание "политическим актом".

Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

"Варшавский суд арестовал Славомира Новака и Яцека П. на 3 месяца. Условный арест был наложен на Дариуша З., бывшего командира "ГРОМа". Если он заплатит залог в размере 1 млн злотых, он будет освобожден", - заявила Мирослава Чир, спикер окружной прокуратуры Варшавы.

Также сообщается, что против Новака ведутся два расследования: в Польше и в Украине, поскольку он имеет два гражданства.

Издание отмечает, что сам Новак считает свое задержание "политическим актом".

Как сообщалось ранее, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.

21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ.

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