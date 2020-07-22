Польский суд арестовал экс-главу "Укравтодора" Новака на 3 месяца
Варшавский суд арестовал экс-министра транспорта Славомира Новака и Яцека П. на 3 месяца. Новак заявил, что считает свое задержание "политическим актом".
Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.
"Варшавский суд арестовал Славомира Новака и Яцека П. на 3 месяца. Условный арест был наложен на Дариуша З., бывшего командира "ГРОМа". Если он заплатит залог в размере 1 млн злотых, он будет освобожден", - заявила Мирослава Чир, спикер окружной прокуратуры Варшавы.
Также сообщается, что против Новака ведутся два расследования: в Польше и в Украине, поскольку он имеет два гражданства.
Издание отмечает, что сам Новак считает свое задержание "политическим актом".
Как сообщалось ранее, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.
21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ.
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А сьомим президентом буде ПОРОШЕНКО!
Якщо взяти жуліка за кордоном, то
-його можна тримати на гачку і смикати за ниточку, щоб жвавіше приносив торбинки;
-можна і нужна використати його корупційні зв'язки і робити мафію міжнародною;
-його можна спалити, здати в його країні, і сказати - "от бачите? Закордонні крадуть! Треба блокувати гнилий закордон і ставити своїх патріотів!" І ставити СВОЇХ ЛАКЕЇВ-ЗЛОДІЇВ...
Що, на справі розслідування вбивства Шеремета ще не обпеклися? А на справі Пімахової? - а це та ж сама НАБУшна справа!
дерипаска разоткровеничался...
******** в своем большинстве в реальности имеют уже доходы в среднем в три раза! меньше, чем средний поляк...где-то всего 400 Евро в месяц не больше. а впереди по прогнозам будет только хуже. это таки писец. вот вам и вЯличие, и процвЯтание, и Крымнаш и можемповторить...
дерипаска в интервью открыл реальную картину процвЯтания кацапсин:
"Если вы посмотрите на их доходы, то, по официальной статистике, у 51% населения россейской ********* меньше 370 тысяч рублей(год). Грубо говоря, у 60% меньше пяти тысяч евро в год. И вот этот новый договор или дополнение к старому договору... Доход должен быть не меньше, чем в Польше. На сегодняшний день - это 15 тысяч евро. То есть увеличение дохода фактически в три раза." ...это он про мячты, про догоняние и вставание с колен.
Бєня і Зєля пилять зараз на дорогах, аж гай гудить. На одному ковіді вони "витратили" 58 мільярдів гривень. Більшість цих грошей тупо вкрадена.
Їм потрібний піар, це шоумени! Є привід, запустили у НЕТІ власних ботів, іде поливання брудом їх ворога (Пеці), а для них, це головне. Не вирок і покарання злочинця, не відшкодування шкоди, а піар і поливання брудом. Я вам більше скажу, якби існувала можливість екстрадиції його до України, НАБУ ніколи би в житті не оголосила його у міждержавний розшук. Вони і Пеці щодня натякають - виїжджай із країни. Як думаєте чому? Бо без жодних доказів висунуть заочну підозру, оголосять у розшук, йому відповідно нададуть політичний притулок і лохторату покажуть картинку. Рейтинги, рейтинги і ще раз рейтинги. Ці дебіли ними живуть, для них це важливіше за усе. За людей, економіку, країну. Тільки особистий рейтинг кловуна.