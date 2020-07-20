РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6688 посетителей онлайн
Новости Фото Силовики
5 034 5

НАБУ сообщило о подозрении по делу Новака иностранцу из Львова. ФОТО

Одному из представителей преступной группы во главе с бывшим и.о. главы "Укравтодора" Славомиром Новаком объявили о подозрении во Львове.

Об этом пресс-служба НАБУ сообщает в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Львов. Продолжаются следственные действия в рамках совместного расследования НАБУ и Центрального антикоррупционного бюро Польши деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. Детективы сообщили о подозрении одному из вероятно причастных к совершению преступления лиц", - сказано в сообщении.

Напомним, Славомир Новак - бывший министр транспорта Польши. С 2016 по 2019 год он был главой "Укравтодора".

НАБУ сообщило о подозрении по делу Новака иностранцу из Львова 01НАБУ сообщило о подозрении по делу Новака иностранцу из Львова 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Взятки Новак требовал в Украине, а получал в Польше путем создания для него компаний и пополнения их уставного фонда, - САП

20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало Новака по подозрению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег. По версии следствия, он получал взятки от украинской компании "Альтком", турецкой компании "Онур" и польской компании ECM Group. При этом требовал взятки Новак в Украине, а получал в Польше путем создания для него компаний и пополнения их уставного фонда, считают следователи.

В Киеве и Львове по делу Новака прошел ряд обысков.

У Новака есть гражданство Украины и Польши, а значит, депортировать его невозможно.

Также на Цензор.НЕТ: Брифинг НАБУ о задержании в Польше экс-главы "Укравтодора" Новака. ВИДЕО

Подробнее о задержании Новака и вменяемых ему подозрениях читайте в статье "Задержание экс-главы "Укравтодора" Новака: для следователей много вопросов".

Автор: 

НАБУ (4229) Львов (4597) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Новак Славомир (74)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
представитель преступной группы , еще бы накорябали член коллектива ..............
показать весь комментарий
20.07.2020 22:43 Ответить
Если бы не взялись поляки за этого Новака, то наши НАБУ, СБУ, МВД, САП даже бы ни пикали по поводу коррупции в Укравтодоре и вообще можно любого министра, любого высокопоставленного чиновника из любого ведомства, любого судью, прокурора, генерала, президента... брать и сажать за воровство.
ОНИ ВСЕ воры, по определению!
показать весь комментарий
20.07.2020 22:45 Ответить
Новак глядя на украинских коллег, не учел, что надо иметь родню и друзей.
показать весь комментарий
21.07.2020 05:16 Ответить
"... іноземцю зі Львова..."

Автори... Що це за витвір ?
показать весь комментарий
21.07.2020 09:54 Ответить
новака НЕ ЧІПАТИ, бо здасть всіх
показать весь комментарий
21.07.2020 19:20 Ответить
 
 