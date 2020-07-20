НАБУ сообщило о подозрении по делу Новака иностранцу из Львова. ФОТО

Одному из представителей преступной группы во главе с бывшим и.о. главы "Укравтодора" Славомиром Новаком объявили о подозрении во Львове.

Об этом пресс-служба НАБУ сообщает в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Львов. Продолжаются следственные действия в рамках совместного расследования НАБУ и Центрального антикоррупционного бюро Польши деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. Детективы сообщили о подозрении одному из вероятно причастных к совершению преступления лиц", - сказано в сообщении.

Напомним, Славомир Новак - бывший министр транспорта Польши. С 2016 по 2019 год он был главой "Укравтодора".

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20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало Новака по подозрению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег. По версии следствия, он получал взятки от украинской компании "Альтком", турецкой компании "Онур" и польской компании ECM Group. При этом требовал взятки Новак в Украине, а получал в Польше путем создания для него компаний и пополнения их уставного фонда, считают следователи.

В Киеве и Львове по делу Новака прошел ряд обысков.

У Новака есть гражданство Украины и Польши, а значит, депортировать его невозможно.

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Подробнее о задержании Новака и вменяемых ему подозрениях читайте в статье "Задержание экс-главы "Укравтодора" Новака: для следователей много вопросов".