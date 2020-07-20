НАБУ повідомило про підозру у справі Новака іноземцю зі Львова. ФОТО
Одному з представників злочинної групи на чолі з колишнім в.о. глави "Укравтодору" Славоміром Новаком оголосили про підозру у Львові.
Про це пресслужба НАБУ повідомляє в Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Львів. Тривають слідчі дії в рамках спільного розслідування НАБУ і Центрального антикорупційного бюро Польщі діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства. Детективи повідомили про підозру одному з імовірно причетних до скоєння злочину осіб", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, Славомир Новак - колишній міністр транспорту Польщі. З 2016 по 2019 рік він був головою "Укравтодору".
20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало Новака за підозрою в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей. За версією слідства, він отримував хабарі від української компанії "Альтком", турецької компанії "Онур" і польської компанії ECM Group. При цьому вимагав хабарі Новак в Україні, а отримував у Польщі шляхом створення для нього компаній і поповнення їх статутного фонду, вважають слідчі.
У Києві та Львові у справі Новака відбулась низка обшуків.
У Новака є громадянство України і Польщі, а отже, депортувати його неможливо.
Детальніше про затримання Новака і підозри, які йому висуваються, читайте в статті "Затримання ексглави "Укравтодору" Новака: для слідчих багато запитань".
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