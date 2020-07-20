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НАБУ повідомило про підозру у справі Новака іноземцю зі Львова. ФОТО

Одному з представників злочинної групи на чолі з колишнім в.о. глави "Укравтодору" Славоміром Новаком оголосили про підозру у Львові.

Про це пресслужба НАБУ повідомляє в Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Львів. Тривають слідчі дії в рамках спільного розслідування НАБУ і Центрального антикорупційного бюро Польщі діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства. Детективи повідомили про підозру одному з імовірно причетних до скоєння злочину осіб", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Славомир Новак - колишній міністр транспорту Польщі. З 2016 по 2019 рік він був головою "Укравтодору".

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20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало Новака за підозрою в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей. За версією слідства, він отримував хабарі від української компанії "Альтком", турецької компанії "Онур" і польської компанії ECM Group. При цьому вимагав хабарі Новак в Україні, а отримував у Польщі шляхом створення для нього компаній і поповнення їх статутного фонду, вважають слідчі.

У Києві та Львові у справі Новака відбулась низка обшуків.

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У Новака є громадянство України і Польщі, а отже, депортувати його неможливо.

Детальніше про затримання Новака і підозри, які йому висуваються, читайте в статті "Затримання ексглави "Укравтодору" Новака: для слідчих багато запитань".

Автор: 

НАБУ (5086) Львів (3087) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Новак Славомир (147)


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представитель преступной группы , еще бы накорябали член коллектива ..............
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20.07.2020 22:43 Відповісти
Если бы не взялись поляки за этого Новака, то наши НАБУ, СБУ, МВД, САП даже бы ни пикали по поводу коррупции в Укравтодоре и вообще можно любого министра, любого высокопоставленного чиновника из любого ведомства, любого судью, прокурора, генерала, президента... брать и сажать за воровство.
ОНИ ВСЕ воры, по определению!
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20.07.2020 22:45 Відповісти
Новак глядя на украинских коллег, не учел, что надо иметь родню и друзей.
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21.07.2020 05:16 Відповісти
"... іноземцю зі Львова..."

Автори... Що це за витвір ?
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21.07.2020 09:54 Відповісти
новака НЕ ЧІПАТИ, бо здасть всіх
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21.07.2020 19:20 Відповісти
 
 