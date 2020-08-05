ОАСК просят обязать Минюст инициировать отмену регистрации "Слуги народа"
В Окружной административный суд города Киева поступил иск об аннулировании регистрационного свидетельства политической партии "Слуга народа", где ответчиком указано Министерство юстиции.
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно невыполнения положений статьи закона о политических партиях и определенной части положения о Министерстве юстиции. Бездеятельность заключается в неподаче в суд представления об аннулировании свидетельства о регистрации "Слуги народа".
Сообщается, что также истец просит ОАСК обязать Минюст подать в суд представление об аннулировании соответствующего регистрационного свидетельства.
ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному иску.
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ЗНОВУ?
Зелений зброд вже не партія?
я лично против - должен быть какой то сточный коллектор дерьма, иначе их члены сразу перебегут в ОПЗЖ...
- если приползут муравьи - высокий сахар.
- если налетят мухи - воспаление.
- если быстро высыхает - много соли.
- если есть запах мяса - много холестерина.
- если забыл снять трусы - Альцгеймер.
- если не чувствуешь запах мочи - значит, Короновирус.
- если ты на секунду отвернулся, а в твои трусы написал Порошенко, значит ты Зебил!
или таки это новое шоу? борьба за выживание зеленой плесени...эмиграция в Крым-мацкву-Ростов...восстание машин (ну или велосипедов)))... короче "за стелом" ...или в "чашке Петри")))