ОАСК просят обязать Минюст инициировать отмену регистрации "Слуги народа"

В Окружной административный суд города Киева поступил иск об аннулировании регистрационного свидетельства политической партии "Слуга народа", где ответчиком указано Министерство юстиции.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно невыполнения положений статьи закона о политических партиях и определенной части положения о Министерстве юстиции. Бездеятельность заключается в неподаче в суд представления об аннулировании свидетельства о регистрации "Слуги народа".

Сообщается, что также истец просит ОАСК обязать Минюст подать в суд представление об аннулировании соответствующего регистрационного свидетельства.

ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному иску.

Читайте также: Советник главы ОП Подоляк рассказал, как готовит темники для "слуг народа" перед прямыми эфирами