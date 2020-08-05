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ОАСК просят обязать Минюст инициировать отмену регистрации "Слуги народа"

ОАСК просят обязать Минюст инициировать отмену регистрации

В Окружной административный суд города Киева поступил иск об аннулировании регистрационного свидетельства политической партии "Слуга народа", где ответчиком указано Министерство юстиции.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно невыполнения положений статьи закона о политических партиях и определенной части положения о Министерстве юстиции. Бездеятельность заключается в неподаче в суд представления об аннулировании свидетельства о регистрации "Слуги народа".

Сообщается, что также истец просит ОАСК обязать Минюст подать в суд представление об аннулировании соответствующего регистрационного свидетельства.

ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному иску.

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Минюст (1756) Слуга народа (2636) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+18
А шо? Хіба є така партія? Є простий список "співучасників" злочину
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05.08.2020 09:29 Ответить
+18
не, ну у меня аопросов нет. Быстренько созвали сброд, назвали партией, отправили в Трускавец набраться знаний, прыгая и развлекаясь, а потом пришли в Раду все эти паркма херы, аниматоры, насильники-педофилы и даже ара хамии. Поэтому я не сомневаюсь в противоправности этого сборища. Другое дело, шо минюст или кто там полтора года яйца чесал, а страна пртерпевала унизительное правление каганата и его квртальной труппы
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05.08.2020 09:51 Ответить
+17
тест на Зебила по анализу мочи.. надо пописать под дерево:
- если приползут муравьи - высокий сахар.
- если налетят мухи - воспаление.
- если быстро высыхает - много соли.
- если есть запах мяса - много холестерина.
- если забыл снять трусы - Альцгеймер.
- если не чувствуешь запах мочи - значит, Короновирус.

- если ты на секунду отвернулся, а в твои трусы написал Порошенко, значит ты Зебил!
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05.08.2020 09:45 Ответить
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Держпереворот???
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05.08.2020 09:26 Ответить
ШО?
ЗНОВУ?
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05.08.2020 09:27 Ответить
Интересно, а от кого иск?Хайп же чистой воды.
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05.08.2020 09:28 Ответить
из стаи судьи вульфа... было в новостях... смешная попытка против смешного сборища вовки-шута
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05.08.2020 09:31 Ответить
Почему смешная?При желании судейские крючкотворцы найдут к чему прицепиться.При той спешке,с которой создавалась эта квазипартия,по любому там не все гладко с регистрацией.Понятно,что при всем том ресурсе,что есть у хозяев зеленского,даже при железных доказательствах регистрацию этой партейки не отменят,но у многих людей может появиться вопрос о легитимности т.н. монобольшинства.
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05.08.2020 09:41 Ответить
ОАСК просять зобов'язати Мін'юст ініціювати скасування реєстрації партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 8768
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05.08.2020 09:47 Ответить
То шо тобі дєлать, чморидло квартальне?! Срать і бєгать!) Але все одно специ вштрелять, хоча й ціль є така маленька-маленька...)))
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05.08.2020 15:27 Ответить
не, ну у меня аопросов нет. Быстренько созвали сброд, назвали партией, отправили в Трускавец набраться знаний, прыгая и развлекаясь, а потом пришли в Раду все эти паркма херы, аниматоры, насильники-педофилы и даже ара хамии. Поэтому я не сомневаюсь в противоправности этого сборища. Другое дело, шо минюст или кто там полтора года яйца чесал, а страна пртерпевала унизительное правление каганата и его квртальной труппы
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05.08.2020 09:51 Ответить
Al Be, тут не вистачає тількі Вашого "Ябвдул"! Всьому цьому зебільному цЫрку!)
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05.08.2020 15:38 Ответить
Учту...
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05.08.2020 16:07 Ответить
Не сомневаюсь! Я в Вас верю!)
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05.08.2020 17:56 Ответить
Як можна анулювати нуль?))
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05.08.2020 09:28 Ответить
Ну, 8 відсотків ще не нуль, але вже близько!
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05.08.2020 09:48 Ответить
так швидко рейтінг впав??
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05.08.2020 09:53 Ответить
Так. Партію віагри (для понюхання) в Іллічівську із'ялі, падлюки!) А шо зе-рейтінгу робити?! Впав, канєшно (((.
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05.08.2020 15:46 Ответить
Партію "слуга народа" підтримують 8% виборців?
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05.08.2020 09:53 Ответить
А шо? Хіба є така партія? Є простий список "співучасників" злочину
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05.08.2020 09:29 Ответить
Люстрация "СН" еще впереди !
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05.08.2020 09:29 Ответить
ну да. ждем когда у пэти закончатся деньги.
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05.08.2020 09:32 Ответить
Нєдождьосся, падла вєдмєччуківська!) Єсі шо, ми, порохоботи ,скинемося!) Тобто, гроші в якогось пєті, чи васі не скінчацця НІКОЛИ!) А Україна існуватиме ВІЧНО! Звісно ж, коли зєлєжопів квартальних копняками вижинемо нах!) А це вже незабаром...
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05.08.2020 16:09 Ответить
Ну и правильно, всех аннулировать оставить только ЕС-ПеПо, Шария и ЗАЖОП ...
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05.08.2020 09:30 Ответить
Пе-По без шансов даже против моего кота!
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05.08.2020 09:35 Ответить
Ну тот,кого ты назвал Пе-По будет и дальше в украинском политикуме,парламенте,а может и во власти.И конечно же останется в истории Украины и Европы.А твой ободранный кот и дальше будет обсыкать углы твоей лачуги.
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05.08.2020 09:47 Ответить
Он уже в истории! Как редкий мерзавец и вор! Мой котейко мог сделать "кучку" в доме только в глубоком детстве в отличие от Пе-По который, пытаясь нагадить Президенту, забросал "кучками" всю Украину!
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05.08.2020 09:55 Ответить
ОАСК просять зобов'язати Мін'юст ініціювати скасування реєстрації партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 7403
Зелений зброд вже не партія?
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05.08.2020 09:31 Ответить
партию идиотов хотят ликвидировать?
я лично против - должен быть какой то сточный коллектор дерьма, иначе их члены сразу перебегут в ОПЗЖ...
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05.08.2020 09:32 Ответить
Членов - расстрелять! )))))))))))
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05.08.2020 09:35 Ответить
Лучше в поликлинику сдать - для опытов.
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05.08.2020 09:49 Ответить
Пэдрюря поднапряг силёнки.... и ринулся в неравный бой!!!
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05.08.2020 09:34 Ответить
тест на Зебила по анализу мочи.. надо пописать под дерево:
- если приползут муравьи - высокий сахар.
- если налетят мухи - воспаление.
- если быстро высыхает - много соли.
- если есть запах мяса - много холестерина.
- если забыл снять трусы - Альцгеймер.
- если не чувствуешь запах мочи - значит, Короновирус.

- если ты на секунду отвернулся, а в твои трусы написал Порошенко, значит ты Зебил!
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05.08.2020 09:45 Ответить
Смотрю ваша бот-контора работает, методички обновляются. Но.... здохшего не оживишь!
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05.08.2020 09:50 Ответить
ну вот... уже аукнулось ))))... пресытился нарид клоунами и артистами ?
или таки это новое шоу? борьба за выживание зеленой плесени...эмиграция в Крым-мацкву-Ростов...восстание машин (ну или велосипедов)))... короче "за стелом" ...или в "чашке Петри")))
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05.08.2020 09:40 Ответить
Нда)все идёт к логической развязке -иск сегодня пока пшык сам по себе,но так всегда и начинается...не жилец зеля ,не жилец-и знает же это прекрасно,паскуда,вот и родичей вывез в неизвестном направлении...
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05.08.2020 09:44 Ответить
Такая же самая была ситуация с БПП, согласно закона о партиях она не имела права баллотироваться на прошлые выборы.
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05.08.2020 09:45 Ответить
Почему не имела права?
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05.08.2020 09:46 Ответить
))))а зескот не сбрехав и утра не переживет
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05.08.2020 09:47 Ответить
а как клоун рассчитывал на поддержку пятой колонны, без последствий?
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05.08.2020 09:54 Ответить
черговий спосіб підняття рейтингу, і как всєгда таємничий подавач...але цього разу ця х...ня ефекту не матиме
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05.08.2020 09:55 Ответить
ОАСКу уже пора поднять над входом "Весёлого Роджера" вместо государственного флага. Может, до Зели хоть после этого дойдёт, что пытаться что-то мутить с такими шайками вместо их ликвидации - себе дороже.
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05.08.2020 11:56 Ответить
До зэли ничего уже не дойдьот! Бо воно э наркоман. За это его *уйло нам и купил. Насолоджуйтеся, зебіли!)
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05.08.2020 17:51 Ответить
забавно не это, забавно совсем другое: мертвячук и его "партия" ни у одного тайного шоколадного истца не вызывает никакого отторжения, так же, впрочем, как ни один зеленый не парится по этому поводу, и никто не пытается обязать Минюст подать иск о аннулировании этой кремлевской партийной ячейки.
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05.08.2020 12:03 Ответить
 
 