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ОАСК просять зобов'язати Мін'юст ініціювати скасування реєстрації партії "Слуга народу"

ОАСК просять зобов'язати Мін'юст ініціювати скасування реєстрації партії

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії "Слуга народу", де відповідачем зазначено Міністерство юстиції.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін'юсту щодо невиконання положень статті закону про політичні партії і певної частини положення про Міністерство юстиції. Бездіяльність полягає у неподанні до суду подання про анулювання свідоцтва про реєстрацію "Слуги народу".

Повідомляється, що також позивач просить ОАСК зобов'язати Мін'юст подати до суду подання про анулювання відповідного реєстраційного свідоцтва.

ОАСК вирішує питання про відкриття провадження за цим позовом.

Читайте: ОАСК відкрив провадження проти кваліфкомісії адвокатів через погрози Портнова прокурору Божку. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Мін’юст (1604) Слуга народу (2820) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+18
А шо? Хіба є така партія? Є простий список "співучасників" злочину
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05.08.2020 09:29 Відповісти
+18
не, ну у меня аопросов нет. Быстренько созвали сброд, назвали партией, отправили в Трускавец набраться знаний, прыгая и развлекаясь, а потом пришли в Раду все эти паркма херы, аниматоры, насильники-педофилы и даже ара хамии. Поэтому я не сомневаюсь в противоправности этого сборища. Другое дело, шо минюст или кто там полтора года яйца чесал, а страна пртерпевала унизительное правление каганата и его квртальной труппы
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05.08.2020 09:51 Відповісти
+17
тест на Зебила по анализу мочи.. надо пописать под дерево:
- если приползут муравьи - высокий сахар.
- если налетят мухи - воспаление.
- если быстро высыхает - много соли.
- если есть запах мяса - много холестерина.
- если забыл снять трусы - Альцгеймер.
- если не чувствуешь запах мочи - значит, Короновирус.

- если ты на секунду отвернулся, а в твои трусы написал Порошенко, значит ты Зебил!
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05.08.2020 09:45 Відповісти
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Держпереворот???
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05.08.2020 09:26 Відповісти
ШО?
ЗНОВУ?
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05.08.2020 09:27 Відповісти
Интересно, а от кого иск?Хайп же чистой воды.
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05.08.2020 09:28 Відповісти
из стаи судьи вульфа... было в новостях... смешная попытка против смешного сборища вовки-шута
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05.08.2020 09:31 Відповісти
Почему смешная?При желании судейские крючкотворцы найдут к чему прицепиться.При той спешке,с которой создавалась эта квазипартия,по любому там не все гладко с регистрацией.Понятно,что при всем том ресурсе,что есть у хозяев зеленского,даже при железных доказательствах регистрацию этой партейки не отменят,но у многих людей может появиться вопрос о легитимности т.н. монобольшинства.
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05.08.2020 09:41 Відповісти
ОАСК просять зобов'язати Мін'юст ініціювати скасування реєстрації партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 8768
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05.08.2020 09:47 Відповісти
То шо тобі дєлать, чморидло квартальне?! Срать і бєгать!) Але все одно специ вштрелять, хоча й ціль є така маленька-маленька...)))
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05.08.2020 15:27 Відповісти
не, ну у меня аопросов нет. Быстренько созвали сброд, назвали партией, отправили в Трускавец набраться знаний, прыгая и развлекаясь, а потом пришли в Раду все эти паркма херы, аниматоры, насильники-педофилы и даже ара хамии. Поэтому я не сомневаюсь в противоправности этого сборища. Другое дело, шо минюст или кто там полтора года яйца чесал, а страна пртерпевала унизительное правление каганата и его квртальной труппы
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05.08.2020 09:51 Відповісти
Al Be, тут не вистачає тількі Вашого "Ябвдул"! Всьому цьому зебільному цЫрку!)
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05.08.2020 15:38 Відповісти
Учту...
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05.08.2020 16:07 Відповісти
Не сомневаюсь! Я в Вас верю!)
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05.08.2020 17:56 Відповісти
Як можна анулювати нуль?))
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05.08.2020 09:28 Відповісти
Ну, 8 відсотків ще не нуль, але вже близько!
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05.08.2020 09:48 Відповісти
так швидко рейтінг впав??
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05.08.2020 09:53 Відповісти
Так. Партію віагри (для понюхання) в Іллічівську із'ялі, падлюки!) А шо зе-рейтінгу робити?! Впав, канєшно (((.
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05.08.2020 15:46 Відповісти
Партію "слуга народа" підтримують 8% виборців?
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05.08.2020 09:53 Відповісти
А шо? Хіба є така партія? Є простий список "співучасників" злочину
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05.08.2020 09:29 Відповісти
Люстрация "СН" еще впереди !
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05.08.2020 09:29 Відповісти
ну да. ждем когда у пэти закончатся деньги.
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05.08.2020 09:32 Відповісти
Нєдождьосся, падла вєдмєччуківська!) Єсі шо, ми, порохоботи ,скинемося!) Тобто, гроші в якогось пєті, чи васі не скінчацця НІКОЛИ!) А Україна існуватиме ВІЧНО! Звісно ж, коли зєлєжопів квартальних копняками вижинемо нах!) А це вже незабаром...
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05.08.2020 16:09 Відповісти
Ну и правильно, всех аннулировать оставить только ЕС-ПеПо, Шария и ЗАЖОП ...
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05.08.2020 09:30 Відповісти
Пе-По без шансов даже против моего кота!
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05.08.2020 09:35 Відповісти
Ну тот,кого ты назвал Пе-По будет и дальше в украинском политикуме,парламенте,а может и во власти.И конечно же останется в истории Украины и Европы.А твой ободранный кот и дальше будет обсыкать углы твоей лачуги.
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05.08.2020 09:47 Відповісти
Он уже в истории! Как редкий мерзавец и вор! Мой котейко мог сделать "кучку" в доме только в глубоком детстве в отличие от Пе-По который, пытаясь нагадить Президенту, забросал "кучками" всю Украину!
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05.08.2020 09:55 Відповісти
ОАСК просять зобов'язати Мін'юст ініціювати скасування реєстрації партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 7403
Зелений зброд вже не партія?
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05.08.2020 09:31 Відповісти
партию идиотов хотят ликвидировать?
я лично против - должен быть какой то сточный коллектор дерьма, иначе их члены сразу перебегут в ОПЗЖ...
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05.08.2020 09:32 Відповісти
Членов - расстрелять! )))))))))))
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05.08.2020 09:35 Відповісти
Лучше в поликлинику сдать - для опытов.
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05.08.2020 09:49 Відповісти
Пэдрюря поднапряг силёнки.... и ринулся в неравный бой!!!
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05.08.2020 09:34 Відповісти
тест на Зебила по анализу мочи.. надо пописать под дерево:
- если приползут муравьи - высокий сахар.
- если налетят мухи - воспаление.
- если быстро высыхает - много соли.
- если есть запах мяса - много холестерина.
- если забыл снять трусы - Альцгеймер.
- если не чувствуешь запах мочи - значит, Короновирус.

- если ты на секунду отвернулся, а в твои трусы написал Порошенко, значит ты Зебил!
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05.08.2020 09:45 Відповісти
Смотрю ваша бот-контора работает, методички обновляются. Но.... здохшего не оживишь!
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05.08.2020 09:50 Відповісти
ну вот... уже аукнулось ))))... пресытился нарид клоунами и артистами ?
или таки это новое шоу? борьба за выживание зеленой плесени...эмиграция в Крым-мацкву-Ростов...восстание машин (ну или велосипедов)))... короче "за стелом" ...или в "чашке Петри")))
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05.08.2020 09:40 Відповісти
Нда)все идёт к логической развязке -иск сегодня пока пшык сам по себе,но так всегда и начинается...не жилец зеля ,не жилец-и знает же это прекрасно,паскуда,вот и родичей вывез в неизвестном направлении...
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05.08.2020 09:44 Відповісти
Такая же самая была ситуация с БПП, согласно закона о партиях она не имела права баллотироваться на прошлые выборы.
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05.08.2020 09:45 Відповісти
Почему не имела права?
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05.08.2020 09:46 Відповісти
))))а зескот не сбрехав и утра не переживет
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05.08.2020 09:47 Відповісти
а как клоун рассчитывал на поддержку пятой колонны, без последствий?
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05.08.2020 09:54 Відповісти
черговий спосіб підняття рейтингу, і как всєгда таємничий подавач...але цього разу ця х...ня ефекту не матиме
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05.08.2020 09:55 Відповісти
ОАСКу уже пора поднять над входом "Весёлого Роджера" вместо государственного флага. Может, до Зели хоть после этого дойдёт, что пытаться что-то мутить с такими шайками вместо их ликвидации - себе дороже.
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05.08.2020 11:56 Відповісти
До зэли ничего уже не дойдьот! Бо воно э наркоман. За это его *уйло нам и купил. Насолоджуйтеся, зебіли!)
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05.08.2020 17:51 Відповісти
забавно не это, забавно совсем другое: мертвячук и его "партия" ни у одного тайного шоколадного истца не вызывает никакого отторжения, так же, впрочем, как ни один зеленый не парится по этому поводу, и никто не пытается обязать Минюст подать иск о аннулировании этой кремлевской партийной ячейки.
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05.08.2020 12:03 Відповісти
 
 