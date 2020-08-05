ОАСК просять зобов'язати Мін'юст ініціювати скасування реєстрації партії "Слуга народу"
В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії "Слуга народу", де відповідачем зазначено Міністерство юстиції.
Про це повідомляє пресслужба ОАСК, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін'юсту щодо невиконання положень статті закону про політичні партії і певної частини положення про Міністерство юстиції. Бездіяльність полягає у неподанні до суду подання про анулювання свідоцтва про реєстрацію "Слуги народу".
Повідомляється, що також позивач просить ОАСК зобов'язати Мін'юст подати до суду подання про анулювання відповідного реєстраційного свідоцтва.
ОАСК вирішує питання про відкриття провадження за цим позовом.
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Зелений зброд вже не партія?
я лично против - должен быть какой то сточный коллектор дерьма, иначе их члены сразу перебегут в ОПЗЖ...
- если приползут муравьи - высокий сахар.
- если налетят мухи - воспаление.
- если быстро высыхает - много соли.
- если есть запах мяса - много холестерина.
- если забыл снять трусы - Альцгеймер.
- если не чувствуешь запах мочи - значит, Короновирус.
- если ты на секунду отвернулся, а в твои трусы написал Порошенко, значит ты Зебил!
или таки это новое шоу? борьба за выживание зеленой плесени...эмиграция в Крым-мацкву-Ростов...восстание машин (ну или велосипедов)))... короче "за стелом" ...или в "чашке Петри")))