ОАСК просять зобов'язати Мін'юст ініціювати скасування реєстрації партії "Слуга народу"

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії "Слуга народу", де відповідачем зазначено Міністерство юстиції.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін'юсту щодо невиконання положень статті закону про політичні партії і певної частини положення про Міністерство юстиції. Бездіяльність полягає у неподанні до суду подання про анулювання свідоцтва про реєстрацію "Слуги народу".

Повідомляється, що також позивач просить ОАСК зобов'язати Мін'юст подати до суду подання про анулювання відповідного реєстраційного свідоцтва.

ОАСК вирішує питання про відкриття провадження за цим позовом.

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