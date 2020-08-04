ОАСК відкрив провадження проти кваліфкомісії адвокатів через погрози Портнова прокурору Божку. ДОКУМЕНТ
Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом прокурора Олександр Божка до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в Київській області та залучив третьою особою Андрія Портнова.
Про це написав адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.
Маселко нагадав, що Портнов систематично погрожував і тиснув на прокурора у своїй справі Божка шляхом погроз і нецензурних виразів. Більше того, він прямо та публічно визнав, що це він писав і підтвердив усе написане у своєму телеграмканалі.
"За цим фактом є кримінальне провадження, яке у прокуратурі відчайдушно намагаються закрити.
Але не криміналом єдиним. Портнов називає себе відомим адвокатом і на нього поширюються правила адвокатської етики. Очевидно, що такі висловлювання не цілком цій етиці відповідають", - пише Маселко.
Він додає, що саме тому Божко звернувся в КДКА, яка відмовилася покарати Портнова за погрози прокурору.
"Але так видається, що Портнов такий герой лише у своїх збочених фантазіях та телеграм-каналі, а в суді буде відмовлятися від нього (каналу). Скоро отримаємо офіційне підтвердження", - резюмував Маселко.
Нагадаємо, раніше Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області відмовилася притягнути Портнова до відповідальності за погрози і мати щодо працівника Офісу генерального прокурора Олександра Божка.
16 квітня стало відомо, що провадження про погрози Портнова на адресу Божка закрила СБУ. Підставою для припинення провадження про погрози прокурору стала "відсутність складу кримінального правопорушення".
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19 травня повернувся портнов
20 травня відбулась інагурація бобочки.
Так, 19-го формально президентом був Порох, але фактично ніякої влади в нього вже не було, портнов вже його не боявся як президента, тому і повернувся. Так що твій висер - гучний пук, до якого прислухалися такі самі зебуїни (судячи по лайкам)
15 августа Печерский районный суд г. Киева частично удовлетворил иск Портнова к Генпрокуратуре Украины о защите чести, достоинства и деловой репутации, постановив признать недостоверной информацию о его якобы причастности к массовым убийствам активистов на Евромайдане во время зимних событий 2014 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-22 [22] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-23 [23] .
9 октября суд признал недостоверной информацию о якобы причастности Портнова к участию в разворовывании земли и объектов недвижимости в Межигорье и легализации средств, обнародованную руководством Генеральной прокуратуры Украины в его адрес на пресс-конференции 20 мая и обязал Генеральную прокуратуру Украины в 10-дневный срок эту информацию публично опровергнутьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-24 [24] .
В конце декабря 2014 года проживавший на этот момент в Москве Портнов заявил о планах вернуться на Украину в 2015 году в связи с отсутствием против него юридических обвинений. Осенью Евросоюз получил письменное сообщение об отсутствии у правоохранительных органов Украины процессуальных действий против братьев Клюевых и Андрея Портнова по обвинению в растратеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-25 [25] . Санкции ЕС против Андрея Портнова были отменены 5 марта 2015 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-26 [26] . В октябре 2015 года суд ЕС принял решение по делу «Портнов против Совета ЕС», признав, что наложение санкций только по признаку сотрудничества с прежним режимом было недопустимоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-27 [27] .
во-вторых, у тебя раздвоение, и без того бестолковой, личности: когда дело касается правления 5-го Президента, ты постоянно скатываешься к обвинениям, что он сам не поймал портянку, не отшлёпал её по жопке и не посадил её в тюрьмочку...
Хотя, при 5-ом Президенте была настоящая демократия и кворум мнений - просто каждый должен был хорошо выполнять свою работу - но у нас, слегка дебильнутый народец, и от перекрасивышихся друзей портянки, работающих во всех этих гпу, дпу, сдпту, гкпбу, чпдрмту, дыстрабту и так далее, не защищен!
Сейчас, когда моника со своим кагалом, фактически узурпировала власть, чёж она не садит портянку?
ну и в-третих, зебанутое ты гуппи, портянка приехала в Украину за день до иннагурации моники, когда уже свои люди дали команду, что всё будет гуд и никто её не тронет
Будемо спостерігати.
Адвокати в нашій країні, користуючись монополією, стали однією із ланок в корупційній схемі судової влади по викачуванню грошей з кишень громадян.
пока не будуть привлекать к уголовной ответственности таких одиозных недоадвокатиков и закрывать их "вонючие собачие рты", порядка в стране не будет
В отпуске?