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ОАСК відкрив провадження проти кваліфкомісії адвокатів через погрози Портнова прокурору Божку. ДОКУМЕНТ

ОАСК відкрив провадження проти кваліфкомісії адвокатів через погрози Портнова прокурору Божку. ДОКУМЕНТ

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом прокурора Олександр Божка до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в Київській області та залучив третьою особою Андрія Портнова.

Про це написав адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

Маселко нагадав, що Портнов систематично погрожував і тиснув на прокурора у своїй справі Божка шляхом погроз і нецензурних виразів. Більше того, він прямо та публічно визнав, що це він писав і підтвердив усе написане у своєму телеграмканалі.

"За цим фактом є кримінальне провадження, яке у прокуратурі відчайдушно намагаються закрити.

Але не криміналом єдиним. Портнов називає себе відомим адвокатом і на нього поширюються правила адвокатської етики. Очевидно, що такі висловлювання не цілком цій етиці відповідають", - пише Маселко.

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Він додає, що саме тому Божко звернувся в КДКА, яка відмовилася покарати Портнова за погрози прокурору.

"Але так видається, що Портнов такий герой лише у своїх збочених фантазіях та телеграм-каналі, а в суді буде відмовлятися від нього (каналу). Скоро отримаємо офіційне підтвердження", - резюмував Маселко.

ОАСК відкрив провадження проти кваліфкомісії адвокатів через погрози Портнова прокурору Божку 01

Нагадаємо, раніше Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області відмовилася притягнути Портнова до відповідальності за погрози і мати щодо працівника Офісу генерального прокурора Олександра Божка.

Також читайте: Прокурор Божко, якому погрожував Портнов, просить позбавити його права займатися адвокатською діяльністю

16 квітня стало відомо, що провадження про погрози Портнова на адресу Божка закрила СБУ. Підставою для припинення провадження про погрози прокурору стала "відсутність складу кримінального правопорушення".

ОАСК відкрив провадження проти кваліфкомісії адвокатів через погрози Портнова прокурору Божку 02

Автор: 

Портнов (356) погрози (490) етика (19) Окружний адмінсуд Києва (539) Олександр Божко (19)


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Топ коментарі
+32
Не бреши. При Порохе не было слышно ни малейшего писка от "собачьего рта" портянки...
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04.08.2020 10:00 Відповісти
+29
При ЗЕвладі вся мерзота повертається в Україну.
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04.08.2020 09:48 Відповісти
+28
Портнов повернувся в Україну, коли було вже зрозуміло, що півшостим стане бубочка. А при Порошенку ця наволоч сиділа десь за поребріком та носа не витикала звідти.
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04.08.2020 09:58 Відповісти
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При ЗЕвладі вся мерзота повертається в Україну.
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04.08.2020 09:48 Відповісти
Ти не повіриш, але пан Портнов повернувся ще коли президентом був Петро Олексійович!)))
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04.08.2020 09:50 Відповісти
Портнов повернувся в Україну, коли було вже зрозуміло, що півшостим стане бубочка. А при Порошенку ця наволоч сиділа десь за поребріком та носа не витикала звідти.
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04.08.2020 09:58 Відповісти
Не бреши. При Порохе не было слышно ни малейшего писка от "собачьего рта" портянки...
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04.08.2020 10:00 Відповісти
Брешеш, зебіл. Портнов повернувся в Україну 19 травня 2019 року. ЗЕ вже був обраний президентом.
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04.08.2020 10:16 Відповісти
опять зебилы вносят смуту своим тупым враньем
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04.08.2020 10:20 Відповісти
Ублюдочная свинособака и сбрехать нормально не может ..."пан Портнов"))))))
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04.08.2020 10:30 Відповісти
Ось саме так й спілкуються "запарєбріковиє" хвойди!
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04.08.2020 11:29 Відповісти
Заплачь ещё,долбодятел)
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04.08.2020 11:35 Відповісти
Ти глоду пережерло?
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04.08.2020 11:44 Відповісти
"Запоребрикові хвойди" ******* пересмикувати факти, вивертати їх на свою користь.
19 травня повернувся портнов
20 травня відбулась інагурація бобочки.
Так, 19-го формально президентом був Порох, але фактично ніякої влади в нього вже не було, портнов вже його не боявся як президента, тому і повернувся. Так що твій висер - гучний пук, до якого прислухалися такі самі зебуїни (судячи по лайкам)
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04.08.2020 12:32 Відповісти
самое смешное - списой плядей, лайкнувших лживого зебаната
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04.08.2020 10:33 Відповісти
відбиті зебілята
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04.08.2020 11:25 Відповісти
Це лише для bash171717 Портнов - пан. Для усіх інших "портянка" - гидота.
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04.08.2020 10:52 Відповісти
В прихильників Петра Олексійовича памʼять, немов у рибки гупі- 3 секунди!

15 августа Печерский районный суд г. Киева частично удовлетворил иск Портнова к Генпрокуратуре Украины о защите чести, достоинства и деловой репутации, постановив признать недостоверной информацию о его якобы причастности к массовым убийствам активистов на Евромайдане во время зимних событий 2014 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-22 [22] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-23 [23] .
9 октября суд признал недостоверной информацию о якобы причастности Портнова к участию в разворовывании земли и объектов недвижимости в Межигорье и легализации средств, обнародованную руководством Генеральной прокуратуры Украины в его адрес на пресс-конференции 20 мая и обязал Генеральную прокуратуру Украины в 10-дневный срок эту информацию публично опровергнутьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-24 [24] .
В конце декабря 2014 года проживавший на этот момент в Москве Портнов заявил о планах вернуться на Украину в 2015 году в связи с отсутствием против него юридических обвинений. Осенью Евросоюз получил письменное сообщение об отсутствии у правоохранительных органов Украины процессуальных действий против братьев Клюевых и Андрея Портнова по обвинению в растратеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-25 [25] . Санкции ЕС против Андрея Портнова были отменены 5 марта 2015 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-26 [26] . В октябре 2015 года суд ЕС принял решение по делу «Портнов против Совета ЕС», признав, что наложение санкций только по признаку сотрудничества с прежним режимом было недопустимоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-27 [27] .
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04.08.2020 11:31 Відповісти
Усе, молодець, вилизав "портянці", усе що міг. Чи це ти, "портянка" і є?
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04.08.2020 11:41 Відповісти
Авжеж- твій хазяїн усе й вилизав, усі звинувачення познімав.
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04.08.2020 11:45 Відповісти
У мене нема хазіїв, я вільна людина, а ти холуй портновський. Це для тебе він хазяїн і пан.
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04.08.2020 12:00 Відповісти
во-первых, не надо про гупи - это зарегистрированный бренд любого зебанария!
во-вторых, у тебя раздвоение, и без того бестолковой, личности: когда дело касается правления 5-го Президента, ты постоянно скатываешься к обвинениям, что он сам не поймал портянку, не отшлёпал её по жопке и не посадил её в тюрьмочку...
Хотя, при 5-ом Президенте была настоящая демократия и кворум мнений - просто каждый должен был хорошо выполнять свою работу - но у нас, слегка дебильнутый народец, и от перекрасивышихся друзей портянки, работающих во всех этих гпу, дпу, сдпту, гкпбу, чпдрмту, дыстрабту и так далее, не защищен!
Сейчас, когда моника со своим кагалом, фактически узурпировала власть, чёж она не садит портянку?
ну и в-третих, зебанутое ты гуппи, портянка приехала в Украину за день до иннагурации моники, когда уже свои люди дали команду, что всё будет гуд и никто её не тронет
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04.08.2020 14:55 Відповісти
Про гупі я не помилився- Портнов приїхав коли формально президентом був Порошенко, генпрокурором- його кум! Що- 5 років не вистачило? Йди додому- тут горілки немає!
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04.08.2020 15:04 Відповісти
ща моника возьмёт дело под свой контроль и благополучно отмажет партянку
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04.08.2020 09:48 Відповісти
а что на это скажет тупой собачий рот Портнова?!
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04.08.2020 09:54 Відповісти
Цікава історія.
Будемо спостерігати.
ОАСК открыл производство против квалифкомиссии адвокатов из-за угроз Портнова прокурору Божко - Цензор.НЕТ 4779
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04.08.2020 09:59 Відповісти
КДКА Київської області - давнішнє кубло злодюг, які покривають злодюг.
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04.08.2020 10:00 Відповісти
Портной . пакуй чемоданы и к шефу на Рублевку .
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04.08.2020 10:00 Відповісти
Портнову скоро в президенты. Не портить же кристально- чистую биографию...
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04.08.2020 10:02 Відповісти
В презы мордостана - таки да...
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04.08.2020 10:05 Відповісти
Шкода, що до цього часу Верховна Рада України так і не прийняла в кінцевому варіанті президентський закон про ліквідацію адвокатської монополії. Закон був одобрений ще восени Конституційним Судом України.
Адвокати в нашій країні, користуючись монополією, стали однією із ланок в корупційній схемі судової влади по викачуванню грошей з кишень громадян.
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04.08.2020 10:05 Відповісти
зато теперь все знают где живет эта гнида
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04.08.2020 10:06 Відповісти
Посмотрим, увидим. Можно и в мордостан, будем с ним па-браццки о перемириях домовляться...
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04.08.2020 10:07 Відповісти
Спектакль для отмазки. Уже представляю что-нибудь типа "однозначно идентифицировать скриншоты как доказательство вины не представляется возможным" и т.п.
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04.08.2020 10:18 Відповісти
в какой стране Мира недоадвокатишка может себе позволить публично оскорблять и угрожать правоохранителю?!

пока не будуть привлекать к уголовной ответственности таких одиозных недоадвокатиков и закрывать их "вонючие собачие рты", порядка в стране не будет
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04.08.2020 10:20 Відповісти
та у нас "правоохранители" под стать "недоадвокатишкам"!
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04.08.2020 10:34 Відповісти
так всех нормальных разгоняют под шумок недореформ, срут на них с помощью всяких бигусов, не защищают от вранья, угроз и произвола, не платят достойную зарплату, а потом хотят от них образцового бескорыстного служения Родине?
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04.08.2020 10:52 Відповісти
Что-то Портнов в последнее время притих...
В отпуске?
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04.08.2020 12:59 Відповісти
Когда уже угомонят (навечно) эту рыговскую тварь Портного?!...😉
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04.08.2020 19:26 Відповісти
 
 