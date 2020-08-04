ОАСК відкрив провадження проти кваліфкомісії адвокатів через погрози Портнова прокурору Божку. ДОКУМЕНТ

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом прокурора Олександр Божка до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в Київській області та залучив третьою особою Андрія Портнова.

Про це написав адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

Маселко нагадав, що Портнов систематично погрожував і тиснув на прокурора у своїй справі Божка шляхом погроз і нецензурних виразів. Більше того, він прямо та публічно визнав, що це він писав і підтвердив усе написане у своєму телеграмканалі.

"За цим фактом є кримінальне провадження, яке у прокуратурі відчайдушно намагаються закрити.

Але не криміналом єдиним. Портнов називає себе відомим адвокатом і на нього поширюються правила адвокатської етики. Очевидно, що такі висловлювання не цілком цій етиці відповідають", - пише Маселко.

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Він додає, що саме тому Божко звернувся в КДКА, яка відмовилася покарати Портнова за погрози прокурору.

"Але так видається, що Портнов такий герой лише у своїх збочених фантазіях та телеграм-каналі, а в суді буде відмовлятися від нього (каналу). Скоро отримаємо офіційне підтвердження", - резюмував Маселко.

Нагадаємо, раніше Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області відмовилася притягнути Портнова до відповідальності за погрози і мати щодо працівника Офісу генерального прокурора Олександра Божка.

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16 квітня стало відомо, що провадження про погрози Портнова на адресу Божка закрила СБУ. Підставою для припинення провадження про погрози прокурору стала "відсутність складу кримінального правопорушення".