Под Красноградом на Харьковщине горит свалка, - ГСЧС

Спасатели борются с пожаром на мусорной свалке возле города Красноград Харьковской области, который начался вечером 4 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 20:38, на момент прибытия спасателей площадь пожара составляла около 1 га.

"К тушению огня привлечены 3 единицы пожарно-спасательной техники 43-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области и 2 единицы приспособленной к целям пожаротушения техники местных предприятий. Сейчас предпринимаются все возможные меры по локализации и ликвидации огня", - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки в Харьковской области произошло 23 пожара на открытых территориях и хозяйственных полях, в том числе 15 пожаров сухостоя в природных экосистемах и 7 пожаров стерни на полях. В общей сложности огнем было уничтожено около 15,5 га сухой растительности.

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