РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8625 посетителей онлайн
Новости
1 335 1

Под Красноградом на Харьковщине горит свалка, - ГСЧС

Под Красноградом на Харьковщине горит свалка, - ГСЧС

Спасатели борются с пожаром на мусорной свалке возле города Красноград Харьковской области, который начался вечером 4 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 20:38, на момент прибытия спасателей площадь пожара составляла около 1 га.

"К тушению огня привлечены 3 единицы пожарно-спасательной техники 43-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области и 2 единицы приспособленной к целям пожаротушения техники местных предприятий. Сейчас предпринимаются все возможные меры по локализации и ликвидации огня", - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки в Харьковской области произошло 23 пожара на открытых территориях и хозяйственных полях, в том числе 15 пожаров сухостоя в природных экосистемах и 7 пожаров стерни на полях. В общей сложности огнем было уничтожено около 15,5 га сухой растительности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 33 человека, во время пожаров - 14, - ГСЧС

Автор: 

пожар (5979) свалка (177) Харьковщина (5577) ГСЧС (5032)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До осени гореть будет.
показать весь комментарий
05.08.2020 10:54 Ответить
 
 