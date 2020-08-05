Під Красноградом на Харківщині горить звалище, - ДСНС

Рятувальники борються з пожежею на сміттєзвалищі біля міста Красноград Харківської області, яка почалася увечері 4 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Харківській області.

Зазначається, що повідомлення про займання надійшло о 20:38, на момент прибуття рятувальників площа пожежі становила близько 1 га.

"До гасіння вогню залучені 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області та 2 одиниці пристосованої до цілей пожежогасіння техніки місцевих підприємств. Наразі вживаються всі можливі заходи щодо локалізації і ліквідації вогню", - йдеться в повідомленні.

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Всього за минулу добу в Харківській області сталося 23 пожежі на відкритих територіях та господарських полях, в тому числі 15 пожеж сухостою в природних екосистемах та 7 пожеж стерні на полях. В цілому вогнем було знищено близько 15,5 га сухої рослинності.