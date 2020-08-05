Цена газа для населения выросла на 9%, - "Нафтогаз"

Цена на природный газ в августе для бытовых клиентов ГК "Нафтогаз Украины" составляет 3,24 грн / куб.м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Цена газа выросла на 0,27 грн/куб из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода", - говорится в сообщении.

Таким образом по сравнению с июлем цена газа выросла на 9%.

С завершением действия режима ПСО компания публиковать цены в рамках тарифа "Місячний" в начале месяца потребления.

Тариф "Місячный" - первый тариф, который компания предлагает своим клиентам. Сейчас, все действующие бытовые клиенты компании автоматически переведены на этот тариф. Он предусматривает пост-оплату за потребленный газ.

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