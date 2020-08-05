Ціна газу для населення зросла на 9%, - "Нафтогаз"

Ціна на природний газ в серпні для побутових клієнтів ДК "Нафтогаз України" становить 3,24 грн/куб.м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

"Ціна газу зросла на 0,27 грн/куб через те, що ринок входить у сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, порівняно з липнем ціна газу зросла на 9%.

Із завершенням дії режиму ПСО компанія публікуватиме ціни в рамках тарифу "Місячний" на початку місяця споживання.

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Тариф "Місячний" - перший тариф, який компанія пропонує своїм клієнтам. Зараз, всі активні побутові клієнти компанії автоматично переведені на цей тариф. Він передбачає постоплату за спожитий газ.