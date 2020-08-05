Ціна газу для населення зросла на 9%, - "Нафтогаз"
Ціна на природний газ в серпні для побутових клієнтів ДК "Нафтогаз України" становить 3,24 грн/куб.м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".
"Ціна газу зросла на 0,27 грн/куб через те, що ринок входить у сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, порівняно з липнем ціна газу зросла на 9%.
Із завершенням дії режиму ПСО компанія публікуватиме ціни в рамках тарифу "Місячний" на початку місяця споживання.
Тариф "Місячний" - перший тариф, який компанія пропонує своїм клієнтам. Зараз, всі активні побутові клієнти компанії автоматично переведені на цей тариф. Він передбачає постоплату за спожитий газ.
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Я знаю что сейчас повысили плюс транспортировку придумали.
Так что неси, зесрань, золотые зубы - давно пора
2020 рік. Газ по 3.54 грн. Прахоботи скавчать:"Ко-ко-ко, тотальне зубожіння, останні піввареника догризаємо".
У меня за июль (учитывая транспортировку) вышло 10,5 гривен за куб---это при самой низкой мировой цене на газ за несколько десятков лет. Учитывая, что при Порохе мировая цена была раз в пять выше, но газ был максимум по 8, а не по 50!
И вопрос не в деньгах, а в вашей зеленой брехне!
Сегодня для меня цена на газ от зеленого недоумка 10,7 за куб, при Порохе я платила меньше за куб (при том же потреблении газа) --это факт!
А некоторым лохам которые считают что газ по 3,54 это не много по сравнению с ПЕТЕЙ! Просто вопрос при ПЕТЕ газ был 8 платежка за отопление была 1800 при зеле гал 3.54 платежка за отопление 1600!! никого ничего не смущает?!! а если не смущает то следущий простой вопрос какая же будет платежка когда при ЗЕЛЕ газ станет по 8 (а я уверен что станет)?!!
может распишешь за что я плачу 6800!!
-Почему нафтогаз не дал потребителям купить подешевле на год вперед, взяв дополнительно гешефт за хранение........?
-Патамучто Нафтогазу очень хочется кушать, патамучто монополия и пипл не возражает. Газ - бизнес президентов. "
т.е есть вероятность до конца года дойти до тарифа "Космический" ???
Ото там і буде гешефт.
Дістало вже щоразу російську сторінку відкривати...
По мнению эксперта, основной функцией таких поставщиков является сбор денег с потребителей - они, в основном, работают на агентских соглашениях с облгазами и получают за свои услуги 1−2% комиссии.
«На формирование цен на газ они не влияют, как и на качество обслуживания. Поэтому предложить более дешевый газ потребителям не смогут, разве что поделятся частью комиссионных», - считает Александр Хмелевский.
В цьому році зросли ціни на все і не просто зросли, а в рази. Як там "зелень", хочеться цибулі? Кавуни по 10, можна зелені відшукати за 8 грн. кг, але вони ніякі, як і всі зелені. В тому році в місті були чутні пісеньки на мобільниках "Слуга народу" і зразу було видно просте і тупе бидло. А сьогодні ні одної такої мелодії немає. Невже порозумнішали? А не вгадали, ні. Вони стали агресивніші і нападають на тих, хто їм напоминає помилку і верещать, що про політику ні слова! Вже немає справи про овшори, правда є на Портянку за брехню, за Ротердам +, за "бізнес на крові", за заводи і фабрики. Наоборот, є офіціальні данні скільки Порошенко допоміг армії, скяльки сплатив податків. Виходить він саме більше сплатив податків і самий великий меценат - мільярд гривень. А бубочка - нуль. Нічого немає. Як вас поімелі бабуня Беня і Юля? А що кордони закриті? Невже. А як же робота за кордоном, як відпочинок? Навіть кацапам можна їздити, а вам ні, дурять коронавірусом. А це вже кінець епохи гідності, шеренгами в шахти Ахметки і на заводи Бені. Ви ж цього бажали?
И вообще тарифы вдвое подняли, пирожник байдену отчитывался.