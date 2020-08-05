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Ціна газу для населення зросла на 9%, - "Нафтогаз"

Ціна газу для населення зросла на 9%, -

Ціна на природний газ в серпні для побутових клієнтів ДК "Нафтогаз України" становить 3,24 грн/куб.м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

"Ціна газу зросла на 0,27 грн/куб через те, що ринок входить у сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, порівняно з липнем ціна газу зросла на 9%.

Із завершенням дії режиму ПСО компанія публікуватиме ціни в рамках тарифу "Місячний" на початку місяця споживання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 1 серпня ціна газу відповідатиме європейській плюс доставка в Україну, - експерт

Тариф "Місячний" - перший тариф, який компанія пропонує своїм клієнтам. Зараз, всі активні побутові клієнти компанії автоматично переведені на цей тариф. Він передбачає постоплату за спожитий газ.

Автор: 

Нафтогаз (4433) Тарифи на газ (1060)


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Топ коментарі
+35
Зелене покращення життєвого рівня українців триває !!))
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05.08.2020 10:55 Відповісти
+25
зробили разом!
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05.08.2020 10:55 Відповісти
+22
Потужно!
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05.08.2020 10:53 Відповісти
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Що значить снізілі? У зелебобіків мабуть у уяві зразу виникає Потерпілий Вождь який іздає указ - нємєдлєнно снізіть стоімость газа в трубах для насєлєнія! Крачка!
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05.08.2020 11:31 Відповісти
Да какая, нафиг, разница, что у вас там было тем летом?

Я знаю что сейчас повысили плюс транспортировку придумали.
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05.08.2020 16:01 Відповісти
Мне просто насчёт петиков было интересно: есть ли у них какие-то убеждения или колеблются вместе с линией партии. По комментам вышло-колеблются.
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05.08.2020 16:03 Відповісти
все будет зависеть от мировых цен на газ. если посмотреть, то цена сейчас одна из самых низких за последние 5-лет, хотя и поднялась немного.
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05.08.2020 11:55 Відповісти
Они не наши!!!
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05.08.2020 11:24 Відповісти
Ему не терпится, ему хочется поскорее побежать домой и запустить свои лапы в пакеты с червонцами. Конечно, это он - собиратель каратов и долларов. Разве вы не видите, что эта толстая харя является не чем иным, как демократической комбинацией из лиц Шейлока, Скупого рыцаря и Гарпагона. (С)
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05.08.2020 13:47 Відповісти
А я рад такому повороту. Зебилы должны страдать. Ну, и те кто "не визначився", бо треба нарешті визначатися!!!
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05.08.2020 11:27 Відповісти
І голосувати треба "за" когось , а не "проти" !!))
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05.08.2020 11:32 Відповісти
Отож
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05.08.2020 11:37 Відповісти
Мер Дніпра: коли до нас приїжджав Порошенко, у кортежі було дві, три машини, у нинішніх керівників держави - по п'ятдесят

Так что неси, зесрань, золотые зубы - давно пора
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05.08.2020 11:30 Відповісти
До дупи той ринок! Де здобуток власного - по Полтаві, Карпат, Криму ( 540 забурень Криму було заблоковано !!!). Україна спроможна дати паливо на всю Европу!!!, Свого, власного!!!, які ціни для народу, який це все має? Який БІС це стримує понад 50 років?
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05.08.2020 11:31 Відповісти
Скажу чесно - халяви не буде, ніколи. Хіба що при Йулі - обирайте Йулю Хі-Хі або Ківу Жом-жом і буде вам халява.))
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05.08.2020 11:34 Відповісти
Халява тільки в мишоловці. Хто цього не зрозумів - голосуйте далі за зебілів
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05.08.2020 11:40 Відповісти
БРЕХНЯ! халява есть всегда и везде на шару! просто не всем!!
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05.08.2020 11:46 Відповісти
Халява є, але лімітед едішен.
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05.08.2020 13:22 Відповісти
Пока порохобот управляет нафтогазом хороших новостей оттуда не придет.
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05.08.2020 11:40 Відповісти
у вас в руках, как у кивы, все рычаги.
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05.08.2020 12:24 Відповісти
ага, зеленский просто еще не знает, просто он еще не разобрался
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05.08.2020 16:03 Відповісти
2016 рік. Газ по 7 гривень. Прахоботи гавчать :"Мовчати всім, не хитайте будку, бо ***** нападе".
2020 рік. Газ по 3.54 грн. Прахоботи скавчать:"Ко-ко-ко, тотальне зубожіння, останні піввареника догризаємо".
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05.08.2020 11:41 Відповісти
2016-працюєшь ,отримуєш стабільну з/п ! 2020-в відпусці за власний рахунок ,не отримуєшь ніх..я !!))
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05.08.2020 11:50 Відповісти
Тарифф ,,зебаран-*изди меньше,плати больше".
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05.08.2020 11:53 Відповісти
ты посчитай с транспортировкой дебил у меня выходит 8 грн за куб ****
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05.08.2020 11:54 Відповісти
Уважаемый, а зачем вы подписались в конце своего эмоционального поста?
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05.08.2020 12:14 Відповісти
Твоїм ніком підписався?
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05.08.2020 13:23 Відповісти
что насчет 8 грн за куб?
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05.08.2020 16:04 Відповісти
8 гривен выходит у моего собеседника. А вот у меня значительно дешевле. Наверное, ему Зеля индивидуально такие платежки шлет.
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05.08.2020 17:05 Відповісти
У тебя в рублях?
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05.08.2020 21:30 Відповісти
У мене у Львові в гривнях. А в тебе в злотувках?
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05.08.2020 22:29 Відповісти
За транспортування проспівай. І виявиться, що влітку воно коштує дорожче чим той газ що ти споживаєш. В мене майже 100грн що місяця.
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06.08.2020 08:25 Відповісти
Какие 3.50, зебильное???
У меня за июль (учитывая транспортировку) вышло 10,5 гривен за куб---это при самой низкой мировой цене на газ за несколько десятков лет. Учитывая, что при Порохе мировая цена была раз в пять выше, но газ был максимум по 8, а не по 50!
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06.08.2020 01:21 Відповісти
Спокойно, не брызгай слюной, как у вас в секте заведено. Сколько стоила именно транспортировка? Сколько ты потребил кубов?
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06.08.2020 01:26 Відповісти
16,5 кубов, за газ 49.02; розподiл-128.21. итого за 16,5 кубов--177.23 грв=10.75 за куб---так тебе понятней свидетель зеленой секты?

И вопрос не в деньгах, а в вашей зеленой брехне!
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06.08.2020 01:36 Відповісти
В брехне говоришь... Если ты зимой используешь 300 кубов, а цена за транспортировку останется прежней, то сколько будет стоить для тебя куб? Справедливый ли подход, что тот, кто покупает больше, платит значительно меньше за единицу товара?
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06.08.2020 01:43 Відповісти
Зимой, когда я потребляю (буду потреблять) больше ---цена газа тоже будет больше заявленной сегодня ---и , соответственно я буду платить больше! К чему тут твое словоблудие?
Сегодня для меня цена на газ от зеленого недоумка 10,7 за куб, при Порохе я платила меньше за куб (при том же потреблении газа) --это факт!
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06.08.2020 01:56 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!
А некоторым лохам которые считают что газ по 3,54 это не много по сравнению с ПЕТЕЙ! Просто вопрос при ПЕТЕ газ был 8 платежка за отопление была 1800 при зеле гал 3.54 платежка за отопление 1600!! никого ничего не смущает?!! а если не смущает то следущий простой вопрос какая же будет платежка когда при ЗЕЛЕ газ станет по 8 (а я уверен что станет)?!!
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05.08.2020 11:45 Відповісти
Ціна газу для населення зросла на 9%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 347
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05.08.2020 11:47 Відповісти
6879 ти хоч платив зрозуміло за що. А при жульці - платилося твоїми ж грошима з бюджету, Нафтогаз вічно був в збитках, а компанії Фірташа збільшували свої борги, які їм потім при янику списали.
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05.08.2020 12:17 Відповісти
ой ой какой вумный
может распишешь за что я плачу 6800!!
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06.08.2020 11:19 Відповісти
"-Почему «Нафтогаз Украины» не купил дешевый газ до "приближения отопительного периода"........ ? "
-Почему нафтогаз не дал потребителям купить подешевле на год вперед, взяв дополнительно гешефт за хранение........?

-Патамучто Нафтогазу очень хочется кушать, патамучто монополия и пипл не возражает. Газ - бизнес президентов. "
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05.08.2020 11:48 Відповісти
компания публиковать цены в рамках тарифа "Лунный" - цитата

т.е есть вероятность до конца года дойти до тарифа "Космический" ???
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05.08.2020 11:49 Відповісти
Нафтогаз купив, і продасть нам в сезон за зимовими цінами.
Ото там і буде гешефт.
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06.08.2020 08:27 Відповісти
Ціна газу для населення зросла на 9%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 1681
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05.08.2020 11:50 Відповісти
"тариф "Лунный". Цензор, когда вы уже приведете свой сайт в соответствие з Законом? По умолчанию он должен открываться на украинском языке! И тогда не будет этого бреда с переводом, а даже если и будет, то большинство будет сидеть на украинской версии и пох на русскую.

Дістало вже щоразу російську сторінку відкривати...
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05.08.2020 12:08 Відповісти
Зееее... Ну що, стадо баранів 73%, ще й досі не прозріли виродки ???
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05.08.2020 12:32 Відповісти
ну да, газ закупили по-ценам низкого прайса а теперь нам впарят под предлогом сезона высоких цен
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05.08.2020 12:49 Відповісти
Так считает независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский. «Поставщики газа - это, как правило, дочерние компании облгазов, которые не имеют ни топлива, ни трубы для его доставки», - отметил он в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ».
По мнению эксперта, основной функцией таких поставщиков является сбор денег с потребителей - они, в основном, работают на агентских соглашениях с облгазами и получают за свои услуги 1−2% комиссии.
«На формирование цен на газ они не влияют, как и на качество обслуживания. Поэтому предложить более дешевый газ потребителям не смогут, разве что поделятся частью комиссионных», - считает Александр Хмелевский.
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05.08.2020 12:51 Відповісти
Це вже точно кінець зубожіння, чи ще є куди тягнутися?
В цьому році зросли ціни на все і не просто зросли, а в рази. Як там "зелень", хочеться цибулі? Кавуни по 10, можна зелені відшукати за 8 грн. кг, але вони ніякі, як і всі зелені. В тому році в місті були чутні пісеньки на мобільниках "Слуга народу" і зразу було видно просте і тупе бидло. А сьогодні ні одної такої мелодії немає. Невже порозумнішали? А не вгадали, ні. Вони стали агресивніші і нападають на тих, хто їм напоминає помилку і верещать, що про політику ні слова! Вже немає справи про овшори, правда є на Портянку за брехню, за Ротердам +, за "бізнес на крові", за заводи і фабрики. Наоборот, є офіціальні данні скільки Порошенко допоміг армії, скяльки сплатив податків. Виходить він саме більше сплатив податків і самий великий меценат - мільярд гривень. А бубочка - нуль. Нічого немає. Як вас поімелі бабуня Беня і Юля? А що кордони закриті? Невже. А як же робота за кордоном, як відпочинок? Навіть кацапам можна їздити, а вам ні, дурять коронавірусом. А це вже кінець епохи гідності, шеренгами в шахти Ахметки і на заводи Бені. Ви ж цього бажали?
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05.08.2020 12:55 Відповісти
ну да. 9% это больше, чем 23% на которые папередники подняли в 1.11.2018
И вообще тарифы вдвое подняли, пирожник байдену отчитывался.
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05.08.2020 13:18 Відповісти
Тому минулого місяця передав один показник ,а в квітанції був записаний,який зняли із стелі,значно меньший.
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05.08.2020 15:24 Відповісти
не может такого быть, ну как же так
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06.08.2020 08:40 Відповісти
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