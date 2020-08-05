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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия полностью ликвидирует украинскую православную общину в оккупированном Крыму, - Представительство Президента в АРК

Россия полностью ликвидирует украинскую православную общину в оккупированном Крыму, - Представительство Президента в АРК

Российская Федерация в очередной раз совершает действия по уничтожению очагов украинской культуры в оккупированном Крыму, преследуя украинскую религиозную общину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Представительство Президента в АРК.

Отмечается, что Верховный суд Российской Федерации отказался пересматривать решение оккупационных "судов" Крыма, которым православная община ПЦУ была выселена из кафедрального собора Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе. Такое решение в Украине назвали полной ликвидацией украинской православной общины в Крыму.

"Россия хочет, чтобы в Крыму не было Украинской Церкви, важного центра единения украинцев. Представительство будет принимать все возможные меры и действия для защиты Украинской Церкви", - отметил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"По сути это означает полную ликвидацию украинской православной общины в Крыму. Формально это не является геноцидом, но граничит с ним", - добавил адвокат Сергей Заяц.

В Представительстве отмечают, что совместно с Министерством иностранных дел, Министерством культуры и информационной политики, Прокуратурой АР Крым и дальше будут принимать все возможные меры по защите граждан, оказавшихся в оккупации.

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Автор: 

Крым (26427) церковь (1325) ПЦУ (791) Кориневич Антон (91)


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Топ комментарии
+24
ФСБшная секта УПЦ МП должна быть ликвидирована и с позором изгнана с территории Украины!
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05.08.2020 11:58 Ответить
+21
Ну так и ликвидируйте "зеркально" центр кацапской православной общины в Лавре!!
Хороший же повод, блин!..
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05.08.2020 12:01 Ответить
+12
Ответьте зеркально - ликвидируйте МПЦ в Украине. Повод и причина достаточная: у них нет томоса. Они незаконны.
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05.08.2020 12:02 Ответить
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ФСБшная секта УПЦ МП должна быть ликвидирована и с позором изгнана с территории Украины!
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05.08.2020 11:58 Ответить
И кто это сделает, наши ватные евреи?
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05.08.2020 12:38 Ответить
З лаври сінагогу? Прикольно...
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05.08.2020 13:46 Ответить
Попередня влада "дискредитувала дії мільйонів віруючих українців", щодо релігії було обрано "лукавий вектор", - перший заступник голови ОП Трофімов
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05.08.2020 15:20 Ответить
понятное дело кацапы сектанты, зачем им православная вера.
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05.08.2020 12:00 Ответить
Ну так и ликвидируйте "зеркально" центр кацапской православной общины в Лавре!!
Хороший же повод, блин!..
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05.08.2020 12:01 Ответить
Це буде русафобія.
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05.08.2020 12:17 Ответить
Для этого у "Главнокомандующего" должны быть яйца. А так как это зеленое недорозумение даже поссать в пробирку боится и извиняется при первом же наезде, то увы, рассадник мокшанских сектантов ликвидирован не будет.
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05.08.2020 12:21 Ответить
Кто ликвидирует, бубочка?
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05.08.2020 12:22 Ответить
Так.
А де відповідний крок української влади, щодо ліквідації РПЦ«УПЦ МП»?
Буде, чи ні?
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05.08.2020 12:01 Ответить
Ген прокурорша открывает дела за отделение украинской церкви от парашенской. Пока такие ка она у власти - ответные шаги будут парашенскими.
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05.08.2020 12:07 Ответить
Наросія не справилася з задачею еволюції по переходу з приматів в людей, тому й людська культура їм поки-що не потрібна. Нехай поки-що поклоняються пенькам. Благо в тайзі їх кількість росте.
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05.08.2020 12:01 Ответить
Ответьте зеркально - ликвидируйте МПЦ в Украине. Повод и причина достаточная: у них нет томоса. Они незаконны.
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05.08.2020 12:02 Ответить
А как же наша ответка ЗЕркальная? Не порали убрать московских попов из Украины?
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05.08.2020 12:02 Ответить
Так то ж та сторона, низззя.
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05.08.2020 12:08 Ответить
А може потусторонні сили, себто лихі парфуми?
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05.08.2020 12:17 Ответить
пусть совершит паломничество по храмам мпц и они, если не сгорят, то самоликвидируются
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05.08.2020 12:17 Ответить
Россия полностью ликвидирует украинскую православную общину в оккупированном Крыму, - Представительство Президента в АРК - Цензор.НЕТ 5263Домик Ведмедчука в Крыму Симеиз
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05.08.2020 12:06 Ответить
Россия полностью ликвидирует украинскую православную общину в оккупированном Крыму, - Представительство Президента в АРК - Цензор.НЕТ 9065Дворец Ведмедчука в Крыму
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05.08.2020 12:07 Ответить
Россия полностью ликвидирует украинскую православную общину в оккупированном Крыму, - Представительство Президента в АРК - Цензор.НЕТ 669Хатынка еще одна Ведедчука в Крыму...
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05.08.2020 12:08 Ответить
Крысы КГБшные,постройте еще пару Северных и Турецких потоков в обход Украины и я поверю что вы братское БЫДЛО....
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05.08.2020 12:12 Ответить
Ось чому треба все кацапське видаляти з України, бо все що від кацапів гниє і заражає.
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05.08.2020 12:16 Ответить
Взрыв в ливанском Бейруте произошел из за 2 700 тонн РАБссинягнской аммиачной селитры на борту судна принадлежащего РАБссиянскому бизнесмену Гречушкину...из здесь крысы кремля наследили...
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05.08.2020 12:24 Ответить
Ботяра тупая. не неси херни! Эта конфискованная селира уже как шесь лет лежала на припортовом складе
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05.08.2020 12:26 Ответить
Конфіскована у кого?)))
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05.08.2020 12:28 Ответить
Без разницы. Только криворукие арабы могли хранить в порту такое количество потенциальной взрывчатки, вместо того, чтобы комфискованное удобреие тут же продать
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05.08.2020 12:51 Ответить
При Порошенко они бы не рискнули этого делать
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05.08.2020 12:32 Ответить
И кто там собрался с ними договариваться, ну ка Кравчук с Фокиным подайте голос...
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05.08.2020 12:40 Ответить
Необходимое уточнение. А украинская православная община московского ***********? А то они разные бывают...
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05.08.2020 12:44 Ответить
Ні, московського патріархату не має нічого спільного із українською церквою. Це секта самосвятів.
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05.08.2020 13:37 Ответить
Не ну есть же филиал гундяевского *********** в Украине. И если кацапы в Крыму именно его косят, то это прикольно...
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05.08.2020 13:40 Ответить
Вони не можуть їх косити, бо МП і РПЦ, це як відкритий номер військової частини і номер польової пошти на час війни. Як тільки на територію ступає чобіт кацапського солдату, вивіска МП змінюється на РПЦ.
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05.08.2020 13:49 Ответить
Так в этом и прикол. Теперь интересно прояснить, так ли это.
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05.08.2020 14:08 Ответить
православная община ПЦУ. Усе зрозуміло написано.
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05.08.2020 14:10 Ответить
Патриархат какой?
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05.08.2020 14:18 Ответить
ПЦУ, це об'єднана автокефальна і Київський.
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05.08.2020 14:19 Ответить
Тогда непорядок...
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05.08.2020 14:21 Ответить
А где симметричные меры по ликвидации московского сатаната в Украине!
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05.08.2020 13:05 Ответить
Усе вірно. Кацапи добре знають для чого та як вони використовують власну секту в Україні. Тому, ніхто та ніколи не переконає їх, що це церква, що вона служить Богу і т.п.
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05.08.2020 13:36 Ответить
Попробовали бы они синагогу тронуть ОП сразу бы ноту протеста накатал
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05.08.2020 13:45 Ответить
Странные эти пацаки.Ставят у себя на площади памятник нашему Князю Володимиру и одновременно уничтожают созданную им церковь в Крыму.
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05.08.2020 13:47 Ответить
Рашенфашисты таки снова нарываются. Ответ должен быть адекватен втройне!!
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05.08.2020 14:26 Ответить
 
 