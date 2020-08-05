Россия полностью ликвидирует украинскую православную общину в оккупированном Крыму, - Представительство Президента в АРК
Российская Федерация в очередной раз совершает действия по уничтожению очагов украинской культуры в оккупированном Крыму, преследуя украинскую религиозную общину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Представительство Президента в АРК.
Отмечается, что Верховный суд Российской Федерации отказался пересматривать решение оккупационных "судов" Крыма, которым православная община ПЦУ была выселена из кафедрального собора Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе. Такое решение в Украине назвали полной ликвидацией украинской православной общины в Крыму.
"Россия хочет, чтобы в Крыму не было Украинской Церкви, важного центра единения украинцев. Представительство будет принимать все возможные меры и действия для защиты Украинской Церкви", - отметил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.
"По сути это означает полную ликвидацию украинской православной общины в Крыму. Формально это не является геноцидом, но граничит с ним", - добавил адвокат Сергей Заяц.
В Представительстве отмечают, что совместно с Министерством иностранных дел, Министерством культуры и информационной политики, Прокуратурой АР Крым и дальше будут принимать все возможные меры по защите граждан, оказавшихся в оккупации.
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Хороший же повод, блин!..
А де відповідний крок української влади, щодо ліквідації РПЦ«УПЦ МП»?
Буде, чи ні?