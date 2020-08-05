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Росія повністю ліквідує українську православну громаду в окупованому Криму, - Представництво Президента в АРК

Росія повністю ліквідує українську православну громаду в окупованому Криму, - Представництво Президента в АРК

Російська Федерація вкотре вчиняє дії щодо знищення осередків української культури в окупованому Криму, переслідуючи українську релігійну громаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Представництво Президента в АРК.

Зазначається, що Верховний суд Російської Федерації відмовився переглядати рішення окупаційних "судів" Криму, яким православна громада ПЦУ була виселена з кафедрального собору Святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в окупованому Сімферополі. Таке рішення в Україні назвали повною ліквідацією української православної громади в Криму.

"Росія хоче, щоб в Криму не було Української Церкви, важливого центру єднання українців. Представництво буде вживати всіх можливих заходів і дій для захисту Української Церкви" - заявляє Постійний Представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич.

"По суті це означає повну ліквідацію української православної громади в Криму. Формально це не є геноцидом, але межує з ним", - додав адвокат Сергій Заєць.

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У Представництві зазначають, що спільно з Міністерством закордонних справ, Міністерством культури і інформаційної політики, Прокуратурою АР Крим і далі будуть вживати всіх можливих заходів щодо захисту громадян, які опинилися в окупації.

Автор: 

Крим (14192) церква (701) ПЦУ (796) Кориневич Антон (91)


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Топ коментарі
+24
ФСБшная секта УПЦ МП должна быть ликвидирована и с позором изгнана с территории Украины!
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05.08.2020 11:58 Відповісти
+21
Ну так и ликвидируйте "зеркально" центр кацапской православной общины в Лавре!!
Хороший же повод, блин!..
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05.08.2020 12:01 Відповісти
+12
Ответьте зеркально - ликвидируйте МПЦ в Украине. Повод и причина достаточная: у них нет томоса. Они незаконны.
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05.08.2020 12:02 Відповісти
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ФСБшная секта УПЦ МП должна быть ликвидирована и с позором изгнана с территории Украины!
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05.08.2020 11:58 Відповісти
И кто это сделает, наши ватные евреи?
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05.08.2020 12:38 Відповісти
З лаври сінагогу? Прикольно...
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05.08.2020 13:46 Відповісти
Попередня влада "дискредитувала дії мільйонів віруючих українців", щодо релігії було обрано "лукавий вектор", - перший заступник голови ОП Трофімов
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05.08.2020 15:20 Відповісти
понятное дело кацапы сектанты, зачем им православная вера.
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05.08.2020 12:00 Відповісти
Ну так и ликвидируйте "зеркально" центр кацапской православной общины в Лавре!!
Хороший же повод, блин!..
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05.08.2020 12:01 Відповісти
Це буде русафобія.
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05.08.2020 12:17 Відповісти
Для этого у "Главнокомандующего" должны быть яйца. А так как это зеленое недорозумение даже поссать в пробирку боится и извиняется при первом же наезде, то увы, рассадник мокшанских сектантов ликвидирован не будет.
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05.08.2020 12:21 Відповісти
Кто ликвидирует, бубочка?
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05.08.2020 12:22 Відповісти
Так.
А де відповідний крок української влади, щодо ліквідації РПЦ«УПЦ МП»?
Буде, чи ні?
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05.08.2020 12:01 Відповісти
Ген прокурорша открывает дела за отделение украинской церкви от парашенской. Пока такие ка она у власти - ответные шаги будут парашенскими.
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05.08.2020 12:07 Відповісти
Наросія не справилася з задачею еволюції по переходу з приматів в людей, тому й людська культура їм поки-що не потрібна. Нехай поки-що поклоняються пенькам. Благо в тайзі їх кількість росте.
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05.08.2020 12:01 Відповісти
Ответьте зеркально - ликвидируйте МПЦ в Украине. Повод и причина достаточная: у них нет томоса. Они незаконны.
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05.08.2020 12:02 Відповісти
А как же наша ответка ЗЕркальная? Не порали убрать московских попов из Украины?
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05.08.2020 12:02 Відповісти
Так то ж та сторона, низззя.
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05.08.2020 12:08 Відповісти
А може потусторонні сили, себто лихі парфуми?
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05.08.2020 12:17 Відповісти
пусть совершит паломничество по храмам мпц и они, если не сгорят, то самоликвидируются
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05.08.2020 12:17 Відповісти
Россия полностью ликвидирует украинскую православную общину в оккупированном Крыму, - Представительство Президента в АРК - Цензор.НЕТ 5263Домик Ведмедчука в Крыму Симеиз
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05.08.2020 12:06 Відповісти
Россия полностью ликвидирует украинскую православную общину в оккупированном Крыму, - Представительство Президента в АРК - Цензор.НЕТ 9065Дворец Ведмедчука в Крыму
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05.08.2020 12:07 Відповісти
Россия полностью ликвидирует украинскую православную общину в оккупированном Крыму, - Представительство Президента в АРК - Цензор.НЕТ 669Хатынка еще одна Ведедчука в Крыму...
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05.08.2020 12:08 Відповісти
Крысы КГБшные,постройте еще пару Северных и Турецких потоков в обход Украины и я поверю что вы братское БЫДЛО....
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05.08.2020 12:12 Відповісти
Ось чому треба все кацапське видаляти з України, бо все що від кацапів гниє і заражає.
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05.08.2020 12:16 Відповісти
Взрыв в ливанском Бейруте произошел из за 2 700 тонн РАБссинягнской аммиачной селитры на борту судна принадлежащего РАБссиянскому бизнесмену Гречушкину...из здесь крысы кремля наследили...
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05.08.2020 12:24 Відповісти
Ботяра тупая. не неси херни! Эта конфискованная селира уже как шесь лет лежала на припортовом складе
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05.08.2020 12:26 Відповісти
Конфіскована у кого?)))
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05.08.2020 12:28 Відповісти
Без разницы. Только криворукие арабы могли хранить в порту такое количество потенциальной взрывчатки, вместо того, чтобы комфискованное удобреие тут же продать
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05.08.2020 12:51 Відповісти
При Порошенко они бы не рискнули этого делать
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05.08.2020 12:32 Відповісти
И кто там собрался с ними договариваться, ну ка Кравчук с Фокиным подайте голос...
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05.08.2020 12:40 Відповісти
Необходимое уточнение. А украинская православная община московского ***********? А то они разные бывают...
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05.08.2020 12:44 Відповісти
Ні, московського патріархату не має нічого спільного із українською церквою. Це секта самосвятів.
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05.08.2020 13:37 Відповісти
Не ну есть же филиал гундяевского *********** в Украине. И если кацапы в Крыму именно его косят, то это прикольно...
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05.08.2020 13:40 Відповісти
Вони не можуть їх косити, бо МП і РПЦ, це як відкритий номер військової частини і номер польової пошти на час війни. Як тільки на територію ступає чобіт кацапського солдату, вивіска МП змінюється на РПЦ.
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05.08.2020 13:49 Відповісти
Так в этом и прикол. Теперь интересно прояснить, так ли это.
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05.08.2020 14:08 Відповісти
православная община ПЦУ. Усе зрозуміло написано.
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05.08.2020 14:10 Відповісти
Патриархат какой?
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05.08.2020 14:18 Відповісти
ПЦУ, це об'єднана автокефальна і Київський.
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05.08.2020 14:19 Відповісти
Тогда непорядок...
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05.08.2020 14:21 Відповісти
А где симметричные меры по ликвидации московского сатаната в Украине!
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05.08.2020 13:05 Відповісти
Усе вірно. Кацапи добре знають для чого та як вони використовують власну секту в Україні. Тому, ніхто та ніколи не переконає їх, що це церква, що вона служить Богу і т.п.
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05.08.2020 13:36 Відповісти
Попробовали бы они синагогу тронуть ОП сразу бы ноту протеста накатал
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05.08.2020 13:45 Відповісти
Странные эти пацаки.Ставят у себя на площади памятник нашему Князю Володимиру и одновременно уничтожают созданную им церковь в Крыму.
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05.08.2020 13:47 Відповісти
Рашенфашисты таки снова нарываются. Ответ должен быть адекватен втройне!!
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05.08.2020 14:26 Відповісти
 
 