Росія повністю ліквідує українську православну громаду в окупованому Криму, - Представництво Президента в АРК

Російська Федерація вкотре вчиняє дії щодо знищення осередків української культури в окупованому Криму, переслідуючи українську релігійну громаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Представництво Президента в АРК.

Зазначається, що Верховний суд Російської Федерації відмовився переглядати рішення окупаційних "судів" Криму, яким православна громада ПЦУ була виселена з кафедрального собору Святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в окупованому Сімферополі. Таке рішення в Україні назвали повною ліквідацією української православної громади в Криму.

"Росія хоче, щоб в Криму не було Української Церкви, важливого центру єднання українців. Представництво буде вживати всіх можливих заходів і дій для захисту Української Церкви" - заявляє Постійний Представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич.

"По суті це означає повну ліквідацію української православної громади в Криму. Формально це не є геноцидом, але межує з ним", - додав адвокат Сергій Заєць.

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У Представництві зазначають, що спільно з Міністерством закордонних справ, Міністерством культури і інформаційної політики, Прокуратурою АР Крим і далі будуть вживати всіх можливих заходів щодо захисту громадян, які опинилися в окупації.