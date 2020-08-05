Абітурієнтам з окупованого Криму нададуть індивідуальний супровід у період вступної кампанії

Випускникам з окупованого Криму, які хочуть продовжити навчання на материковій частині України, нададуть індивідуальний супровід у період вступної кампанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

"До уваги абітурієнтів та їхніх батьків! Представництво Президента України в АР Крим відкриває можливість індивідуального супроводу вступників до закладів вищої освіти в період кампанії 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, якщо в абітурієнта та/або супроводжуючої особи, які прямують для вступу в українських вишів з тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя, виникли проблеми з перетином КПВВ, або з’явилися додаткові питання щодо вступу до навчального закладу (перелік необхідних документів, незрозумілі вимоги приймальної комісії чи інші питання) - вони завжди можуть звернутися в представництво.

Представництво Президента України в АР Крим нагадує, що цього року випускники шкіл з АР Крим та міста Севастополь мають можливість вступити до вищих навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти по всій території України.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни, які, зокрема, передбачають можливість вступу в усі українські виші за вступними іспитами (або на підставі ЗНО - за власним вибором) у межах встановлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія і територія на лінії зіткнення. 10 липня закон підписав президент Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1800 осіб залишилися без води в окупованому кримському селі: там пересохла свердловина