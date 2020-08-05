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Новини Окуповані території
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Абітурієнтам з окупованого Криму нададуть індивідуальний супровід у період вступної кампанії

Абітурієнтам з окупованого Криму нададуть індивідуальний супровід у період вступної кампанії

Випускникам з окупованого Криму, які хочуть продовжити навчання на материковій частині України, нададуть індивідуальний супровід у період вступної кампанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

"До уваги абітурієнтів та їхніх батьків! Представництво Президента України в АР Крим відкриває можливість індивідуального супроводу вступників до закладів вищої освіти в період кампанії 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, якщо в абітурієнта та/або супроводжуючої особи, які прямують для вступу в українських вишів з тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя, виникли проблеми з перетином КПВВ, або з’явилися додаткові питання щодо вступу до навчального закладу (перелік необхідних документів, незрозумілі вимоги приймальної комісії чи інші питання) - вони завжди можуть звернутися в представництво.

Представництво Президента України в АР Крим нагадує, що цього року випускники шкіл з АР Крим та міста Севастополь мають можливість вступити до вищих навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти по всій території України.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни, які, зокрема, передбачають можливість вступу в усі українські виші за вступними іспитами (або на підставі ЗНО - за власним вибором) у межах встановлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія і територія на лінії зіткнення. 10 липня закон підписав президент Володимир Зеленський.

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Автор: 

вступна кампанія (228) Крим (14192)


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Топ коментарі
+7
Давайте еще будем обучать боевиков Путина, так как у них крымская прописка?
А че - то же самое как и со студентами - выучить на инженера, который будет клепать ракеты Путину.
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05.08.2020 09:22 Відповісти
+6
шо и им тоже будут няньки ? а за чей счёт банкет?
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05.08.2020 09:23 Відповісти
+3
это один из пунктов капитуляционного уговора между Зе и Пу.. что б всем кто из оккупированных территорий Украина за свой счёт теперь учила, давала работу, покупала жильё и т.д... естественно это всё из карманов простых украинцев.. 73% сами себя нагнули
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05.08.2020 09:26 Відповісти
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*Выпускникам из оккупированного Кныма*

Точно шо кныма
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05.08.2020 09:18 Відповісти
Давайте еще будем обучать боевиков Путина, так как у них крымская прописка?
А че - то же самое как и со студентами - выучить на инженера, который будет клепать ракеты Путину.
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05.08.2020 09:22 Відповісти
это один из пунктов капитуляционного уговора между Зе и Пу.. что б всем кто из оккупированных территорий Украина за свой счёт теперь учила, давала работу, покупала жильё и т.д... естественно это всё из карманов простых украинцев.. 73% сами себя нагнули
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05.08.2020 09:26 Відповісти
Хоть водички попьют.
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05.08.2020 09:22 Відповісти
Бо охляли сіромахи знедолені !!))
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05.08.2020 09:48 Відповісти
шо и им тоже будут няньки ? а за чей счёт банкет?
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05.08.2020 09:23 Відповісти
КАЗЛИ оплатять ... візьмуть ще у МВФ вборг на "образование" крис...
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05.08.2020 09:26 Відповісти
Индивидуальное сопровождение - прям как заключенных.
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05.08.2020 09:28 Відповісти
Або як англіцку королеву !!))
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05.08.2020 09:50 Відповісти
Ничего не понял, ну да ладно.
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05.08.2020 09:34 Відповісти
Україна ,це не держава, а агенція по екскорт сервісу !!))
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05.08.2020 09:49 Відповісти
Так и папиков этих абитуриентов можно у нас трудоустроить не все же время им с автоматами в местной самообороне бегать
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05.08.2020 10:01 Відповісти
В честь чего такое нарушение конституции???
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05.08.2020 10:03 Відповісти
На самом деле всем насрать на абитуриентов и их родителей, просто такая политика.
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05.08.2020 10:07 Відповісти
Але в першу чергу насрати на українців, а потім на решту ніби як українців, хоча без паспортів.
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05.08.2020 10:39 Відповісти
 
 