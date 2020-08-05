Абитуриентам из оккупированного Крыма предоставят индивидуальное сопровождение в период вступительной кампании

Выпускникам из оккупированного Крыма, желающим продолжить обучение на материковой части Украины, предоставят индивидуальное сопровождение в период вступительной кампании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Вниманию абитуриентов и их родителей! Представительство Президента Украины в АР Крым открывает возможность индивидуального сопровождения поступающих в учреждения высшего образования в период кампании 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, если у абитуриента и/или сопровождающего лица, следующих для поступления в украинские вузы с временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя, возникли проблемы с пересечением КПВВ, или появились дополнительные вопросы поступления в учебное заведение (перечень необходимых документов, непонятные требования приемной комиссии или другие вопросы) - они всегда могут обратиться в представительство.

Представительство Президента Украины в АР Крым напоминает, что в этом году выпускники школ из АР Крым и города Севастополь имеют возможность поступить в высшие учебные заведения и учреждения профессионально-технического образования по всей территории Украины.

Напомним, 3 июля Верховная Рада приняла законодательные изменения, которые, в частности, предусматривают возможность вступления во все украинские вузы по вступительным экзаменам (или на основе ВНО - по собственному выбору) в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория на линии столкновения. 10 июля закон подписал президент Владимир Зеленский.

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