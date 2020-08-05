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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Абитуриентам из оккупированного Крыма предоставят индивидуальное сопровождение в период вступительной кампании

Абитуриентам из оккупированного Крыма предоставят индивидуальное сопровождение в период вступительной кампании

Выпускникам из оккупированного Крыма, желающим продолжить обучение на материковой части Украины, предоставят индивидуальное сопровождение в период вступительной кампании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Вниманию абитуриентов и их родителей! Представительство Президента Украины в АР Крым открывает возможность индивидуального сопровождения поступающих в учреждения высшего образования в период кампании 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, если у абитуриента и/или сопровождающего лица, следующих для поступления в украинские вузы с временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя, возникли проблемы с пересечением КПВВ, или появились дополнительные вопросы поступления в учебное заведение (перечень необходимых документов, непонятные требования приемной комиссии или другие вопросы) - они всегда могут обратиться в представительство.

Представительство Президента Украины в АР Крым напоминает, что в этом году выпускники школ из АР Крым и города Севастополь имеют возможность поступить в высшие учебные заведения и учреждения профессионально-технического образования по всей территории Украины.

Напомним, 3 июля Верховная Рада приняла законодательные изменения, которые, в частности, предусматривают возможность вступления во все украинские вузы по вступительным экзаменам (или на основе ВНО - по собственному выбору) в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория на линии столкновения. 10 июля закон подписал президент Владимир Зеленский.

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Автор: 

вступительная кампания (288) Крым (26427)


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Топ комментарии
+7
Давайте еще будем обучать боевиков Путина, так как у них крымская прописка?
А че - то же самое как и со студентами - выучить на инженера, который будет клепать ракеты Путину.
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05.08.2020 09:22 Ответить
+6
шо и им тоже будут няньки ? а за чей счёт банкет?
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05.08.2020 09:23 Ответить
+3
это один из пунктов капитуляционного уговора между Зе и Пу.. что б всем кто из оккупированных территорий Украина за свой счёт теперь учила, давала работу, покупала жильё и т.д... естественно это всё из карманов простых украинцев.. 73% сами себя нагнули
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05.08.2020 09:26 Ответить
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*Выпускникам из оккупированного Кныма*

Точно шо кныма
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05.08.2020 09:18 Ответить
Давайте еще будем обучать боевиков Путина, так как у них крымская прописка?
А че - то же самое как и со студентами - выучить на инженера, который будет клепать ракеты Путину.
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05.08.2020 09:22 Ответить
это один из пунктов капитуляционного уговора между Зе и Пу.. что б всем кто из оккупированных территорий Украина за свой счёт теперь учила, давала работу, покупала жильё и т.д... естественно это всё из карманов простых украинцев.. 73% сами себя нагнули
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05.08.2020 09:26 Ответить
Хоть водички попьют.
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05.08.2020 09:22 Ответить
Бо охляли сіромахи знедолені !!))
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05.08.2020 09:48 Ответить
шо и им тоже будут няньки ? а за чей счёт банкет?
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05.08.2020 09:23 Ответить
КАЗЛИ оплатять ... візьмуть ще у МВФ вборг на "образование" крис...
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05.08.2020 09:26 Ответить
Индивидуальное сопровождение - прям как заключенных.
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05.08.2020 09:28 Ответить
Або як англіцку королеву !!))
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05.08.2020 09:50 Ответить
Ничего не понял, ну да ладно.
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05.08.2020 09:34 Ответить
Україна ,це не держава, а агенція по екскорт сервісу !!))
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05.08.2020 09:49 Ответить
Так и папиков этих абитуриентов можно у нас трудоустроить не все же время им с автоматами в местной самообороне бегать
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05.08.2020 10:01 Ответить
В честь чего такое нарушение конституции???
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05.08.2020 10:03 Ответить
На самом деле всем насрать на абитуриентов и их родителей, просто такая политика.
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05.08.2020 10:07 Ответить
Але в першу чергу насрати на українців, а потім на решту ніби як українців, хоча без паспортів.
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05.08.2020 10:39 Ответить
 
 