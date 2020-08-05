Пять сотрудников Апелляционной палаты ВАКС заразились коронавирусом

Пятеро сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) сообщили по состоянию на 5 августа, что тест на коронавирусную болезнь COVID-19 у них является положительным.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 5 августа пятеро сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда сообщили, что тест на COVID-19 является положительным", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в целях обеспечения безопасности посетителей и работников суда, недопущения распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции, посетители допускаются в здание суда исключительно с соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.

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