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Новости Коронавирус и карантин
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Пять сотрудников Апелляционной палаты ВАКС заразились коронавирусом

Пять сотрудников Апелляционной палаты ВАКС заразились коронавирусом

Пятеро сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) сообщили по состоянию на 5 августа, что тест на коронавирусную болезнь COVID-19 у них является положительным.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 5 августа пятеро сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда сообщили, что тест на COVID-19 является положительным", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в целях обеспечения безопасности посетителей и работников суда, недопущения распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции, посетители допускаются в здание суда исключительно с соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.

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зараза к заразе не пристает
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05.08.2020 12:21 Ответить
И шо нам плакать из за этого?
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05.08.2020 12:23 Ответить
Цензор, вы извините, но возмущает частость статей о коровирусе (я согласен, он опасен). Но идет война, а сводок с фронта, о реальной жизни наших бойцов, защитников Украины - ноль. Что, Зеленский собирается сдать Украину агрессору параше (извините, той стороне)?!
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05.08.2020 12:24 Ответить
https://censor.net/war
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05.08.2020 12:39 Ответить
Согласен с вами. Но там обо всем и ни о чем. Хотелось бы более приземленней информацию, о жизни солдат на передовой (ни коим образом не раскрывать тайны). Звоню своему другу, сыну моей знакомой, отговаривается, кроме слов "все нормально" не услышишь. Разве что, когда приедет, то подробнее расскажет. А то создается впечатление, что война на другой планете, но нам расслабляться нельзя. Хотелось бы подробнее о быте (хотя какой там быт на фронте), о питании, вовремя ли их обеспечивают.
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05.08.2020 12:54 Ответить
надо усовершенствовать вирус... надо сделать его механизм воздействия таким, что подобравшись с сбушнику, полицаю, прокурору, судье и прочей вшивоте на организме Украины, вирус уничтожал паразита, в который он попал, в течение 10 секунд...
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05.08.2020 13:25 Ответить
 
 