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П'ять співробітників Апеляційної палати ВАКС заразилися коронавірусом
П’ятеро співробітників Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) повідомили станом на 5 серпня, що у них позитивний тест на коронавірусну хворобу COVID-19.
Про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в ВАКС, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 5 серпня п'ятеро співробітників Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду повідомили, що тест на COVID-19 є позитивним", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що з метою забезпечення безпеки відвідувачів і працівників суду, недопущення поширення хвороби і масового поширення вірусної інфекції, відвідувачі допускаються до приміщення суду виключно з дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.
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молодой рабочий
показати весь коментар05.08.2020 12:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Domkrat
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Владимир #427487
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Clyde
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