П'ять співробітників Апеляційної палати ВАКС заразилися коронавірусом

П’ятеро співробітників Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) повідомили станом на 5 серпня, що у них позитивний тест на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 5 серпня п'ятеро співробітників Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду повідомили, що тест на COVID-19 є позитивним", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з метою забезпечення безпеки відвідувачів і працівників суду, недопущення поширення хвороби і масового поширення вірусної інфекції, відвідувачі допускаються до приміщення суду виключно з дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

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