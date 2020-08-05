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Новини Коронавірус і карантин
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П'ять співробітників Апеляційної палати ВАКС заразилися коронавірусом

П'ять співробітників Апеляційної палати ВАКС заразилися коронавірусом

П’ятеро співробітників Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) повідомили станом на 5 серпня, що у них позитивний тест на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 5 серпня п'ятеро співробітників Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду повідомили, що тест на COVID-19 є позитивним", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з метою забезпечення безпеки відвідувачів і працівників суду, недопущення поширення хвороби і масового поширення вірусної інфекції, відвідувачі допускаються до приміщення суду виключно з дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

Також читайте: У двох заступників голови Київської ОДА Володіна діагностували COVID-19

Автор: 

карантин (18172) Антикорупційний суд ВАКС (1984) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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зараза к заразе не пристает
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05.08.2020 12:21 Відповісти
И шо нам плакать из за этого?
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05.08.2020 12:23 Відповісти
Цензор, вы извините, но возмущает частость статей о коровирусе (я согласен, он опасен). Но идет война, а сводок с фронта, о реальной жизни наших бойцов, защитников Украины - ноль. Что, Зеленский собирается сдать Украину агрессору параше (извините, той стороне)?!
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05.08.2020 12:24 Відповісти
https://censor.net/war
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05.08.2020 12:39 Відповісти
Согласен с вами. Но там обо всем и ни о чем. Хотелось бы более приземленней информацию, о жизни солдат на передовой (ни коим образом не раскрывать тайны). Звоню своему другу, сыну моей знакомой, отговаривается, кроме слов "все нормально" не услышишь. Разве что, когда приедет, то подробнее расскажет. А то создается впечатление, что война на другой планете, но нам расслабляться нельзя. Хотелось бы подробнее о быте (хотя какой там быт на фронте), о питании, вовремя ли их обеспечивают.
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05.08.2020 12:54 Відповісти
надо усовершенствовать вирус... надо сделать его механизм воздействия таким, что подобравшись с сбушнику, полицаю, прокурору, судье и прочей вшивоте на организме Украины, вирус уничтожал паразита, в который он попал, в течение 10 секунд...
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05.08.2020 13:25 Відповісти
 
 