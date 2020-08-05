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Новини Коронавірус і карантин
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У двох заступників голови Київської ОДА Володіна діагностували COVID-19

У двох заступників голови Київської ОДА Володіна діагностували COVID-19

Київський обласний лабораторний центр підтвердив наявність коронавірусу у двох заступників голови Київської обласної державної адміністрації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Київської ОДА.

"Було оперативно виявлено коло контактних осіб. Увечері їм зроблено ПЛР-тести. Серед них нових випадків коронавірусу не виявили.

На цю мить пацієнти перебувають під наглядом лікарів: один вдома на самоізоляції; другий - у лікарні. Стан обох - стабільний.

"Наразі Київська обласна державна адміністрація працює в штатному режимі із дотриманням усіх санітарних норм. Посадові обов’язки захворілих заступників тимчасово перебрали на себе їхні колеги. Тож усі процеси в області під контролем", - зазначив голова Київської ОДА Василь Володін.

Також читайте: За добу в Києві виявлено 150 нових випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 8,8 тис. інфікованих, - Кличко. КАРТА

У двох заступників голови Київської ОДА Володіна діагностували COVID-19 01

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4104) ОДА (1631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Володін Василь (44)


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"ввечорі"
возьмите мну на должность писуна постиков в ФБ Администрации.
а заболевшим - скорейшей..... ээээ, ну, Мать Терезы(с косой))Юлии Петушенко(
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05.08.2020 11:06 Відповісти
Напишите лучше, сколько наших бойцов получили ранения, сколько выписали с медучреждений, сколько и кто отправил раненых на реабилитацию....
Болезнь двух клерков на фоне войны, коррупции и всеобщей бедности - это, как на вас плохо посмотрел один из миллионной толпы!
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05.08.2020 11:08 Відповісти
Вранье!!!

Киев в ЗЕленой зоне!
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05.08.2020 11:30 Відповісти
В "зелёнай зоні"? Та ви шо??? Брехня!!!
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05.08.2020 13:28 Відповісти
 
 