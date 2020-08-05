У двох заступників голови Київської ОДА Володіна діагностували COVID-19
Київський обласний лабораторний центр підтвердив наявність коронавірусу у двох заступників голови Київської обласної державної адміністрації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Київської ОДА.
"Було оперативно виявлено коло контактних осіб. Увечері їм зроблено ПЛР-тести. Серед них нових випадків коронавірусу не виявили.
На цю мить пацієнти перебувають під наглядом лікарів: один вдома на самоізоляції; другий - у лікарні. Стан обох - стабільний.
"Наразі Київська обласна державна адміністрація працює в штатному режимі із дотриманням усіх санітарних норм. Посадові обов’язки захворілих заступників тимчасово перебрали на себе їхні колеги. Тож усі процеси в області під контролем", - зазначив голова Київської ОДА Василь Володін.
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возьмите мну на должность писуна постиков в ФБ Администрации.
а заболевшим - скорейшей..... ээээ, ну, Мать Терезы(с косой))Юлии Петушенко(
Болезнь двух клерков на фоне войны, коррупции и всеобщей бедности - это, как на вас плохо посмотрел один из миллионной толпы!
Киев в ЗЕленой зоне!