У двоих заместителей главы Киевской ОГА Володина зафиксировали COVID-19

Киевский областной лабораторный центр подтвердил наличие коронавируса у двоих заместителей председателя Киевской областной государственной администрации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-службу Киевской ОГА.

Был оперативно выявлен круг контактных лиц. Вечером им сделали ПЦР-тесты. Среди них новых случаев коронавируса не обнаружили.

На данный момент пациенты находятся под наблюдением врачей: один дома на самоизоляции; второй - в больнице. Состояние обоих - стабильное.

"Сейчас Киевская областная государственная администрация работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм. Должностные обязанности заболевших заместителей временно взяли на себя их коллеги. Поэтому все процессы в области под контролем", - отметил глава Киевской ОГА Василий Володин.

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