У двоих заместителей главы Киевской ОГА Володина зафиксировали COVID-19
Киевский областной лабораторный центр подтвердил наличие коронавируса у двоих заместителей председателя Киевской областной государственной администрации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-службу Киевской ОГА.
Был оперативно выявлен круг контактных лиц. Вечером им сделали ПЦР-тесты. Среди них новых случаев коронавируса не обнаружили.
На данный момент пациенты находятся под наблюдением врачей: один дома на самоизоляции; второй - в больнице. Состояние обоих - стабильное.
"Сейчас Киевская областная государственная администрация работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм. Должностные обязанности заболевших заместителей временно взяли на себя их коллеги. Поэтому все процессы в области под контролем", - отметил глава Киевской ОГА Василий Володин.
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возьмите мну на должность писуна постиков в ФБ Администрации.
а заболевшим - скорейшей..... ээээ, ну, Мать Терезы(с косой))Юлии Петушенко(
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