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Новости Коронавирус и карантин
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У двоих заместителей главы Киевской ОГА Володина зафиксировали COVID-19

У двоих заместителей главы Киевской ОГА Володина зафиксировали COVID-19

Киевский областной лабораторный центр подтвердил наличие коронавируса у двоих заместителей председателя Киевской областной государственной администрации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-службу Киевской ОГА.

Был оперативно выявлен круг контактных лиц. Вечером им сделали ПЦР-тесты. Среди них новых случаев коронавируса не обнаружили.

На данный момент пациенты находятся под наблюдением врачей: один дома на самоизоляции; второй - в больнице. Состояние обоих - стабильное.

"Сейчас Киевская областная государственная администрация работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм. Должностные обязанности заболевших заместителей временно взяли на себя их коллеги. Поэтому все процессы в области под контролем", - отметил глава Киевской ОГА Василий Володин.

Читайте: Карантин на Киевщине могут ужесточить в случае трехдневного роста количества инфицированных COVID-19, - ОГА

У двоих заместителей главы Киевской ОГА Володина зафиксировали COVID-19 01

Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4209) ОГА (2394) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Володин Василий (44)


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"ввечорі"
возьмите мну на должность писуна постиков в ФБ Администрации.
а заболевшим - скорейшей..... ээээ, ну, Мать Терезы(с косой))Юлии Петушенко(
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05.08.2020 11:06 Ответить
Напишите лучше, сколько наших бойцов получили ранения, сколько выписали с медучреждений, сколько и кто отправил раненых на реабилитацию....
Болезнь двух клерков на фоне войны, коррупции и всеобщей бедности - это, как на вас плохо посмотрел один из миллионной толпы!
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05.08.2020 11:08 Ответить
Вранье!!!

Киев в ЗЕленой зоне!
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05.08.2020 11:30 Ответить
В "зелёнай зоні"? Та ви шо??? Брехня!!!
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05.08.2020 13:28 Ответить
 
 