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Минкультуры предупреждает о мошеннике, который представляется "уполномоченным" министерства

Минкультуры предупреждает о мошеннике, который представляется

В последнее время в Министерство культуры и информационной политики Украины поступают сообщения о попытках мошенников влиять на проведение учреждениями сферы культуры публичных закупок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Лицо, идентифицированное как Трохименко Дмитрий Леонидович, называясь "уполномоченным от МКИП" пытается психологически давить на заказчиков торгов, чтобы склонить их к признанию победителем лоббируемой им компании-участника.  Подчеркиваем, что указанное лицо не имеет к Министерству никакого отношения. МКИП никого не уполномочило на такие действия", - говорится в сообщении.

Министерство культуры и информационной политики считает недопустимым использование названия центрального органа исполнительной власти любыми лицами для удовлетворения собственных интересов.

Такие действия могут квалифицироваться как мошенничество и умышленная дискредитация органа государственной власти.

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Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (779) мошенничество (1240)


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Це не той чорт, що по Києву без боягузів ходить?
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05.08.2020 13:24 Ответить
А мені нещодавно прийшло СМС що ухвалено рішення виплатити мені 370 тищ. Ага.
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05.08.2020 13:27 Ответить
ще треба попередити громадян про шахраїв, які вже другий рік намагаються вдавати себе як голову ОПУ, прем'єра, депутатів та президента
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05.08.2020 13:28 Ответить
Дубинеску, или портновская пониженка?
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05.08.2020 13:32 Ответить
Зазвичай кидають любителів "халяви", так їм і треба.
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05.08.2020 19:15 Ответить
 
 