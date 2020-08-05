Минкультуры предупреждает о мошеннике, который представляется "уполномоченным" министерства

В последнее время в Министерство культуры и информационной политики Украины поступают сообщения о попытках мошенников влиять на проведение учреждениями сферы культуры публичных закупок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Лицо, идентифицированное как Трохименко Дмитрий Леонидович, называясь "уполномоченным от МКИП" пытается психологически давить на заказчиков торгов, чтобы склонить их к признанию победителем лоббируемой им компании-участника. Подчеркиваем, что указанное лицо не имеет к Министерству никакого отношения. МКИП никого не уполномочило на такие действия", - говорится в сообщении.

Министерство культуры и информационной политики считает недопустимым использование названия центрального органа исполнительной власти любыми лицами для удовлетворения собственных интересов.

Такие действия могут квалифицироваться как мошенничество и умышленная дискредитация органа государственной власти.

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