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Мінкультури попереджає про шахрая, який представляється "уповноваженим" міністерства

Мінкультури попереджає про шахрая, який представляється

Останнім часом до Міністерства культури і інформаційної політики України надходять повідомлення про спроби шахраїв впливати на проведення установами сфери культури публічних закупівель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуміністерства.

"Особа, ідентифікована як Трохименко Дмитро Леонідович, називаючись "уповноваженим від МКІП", намагається психологічно тиснути на замовників торгів, щоб схилити їх до визнання переможцем, лобійованої ним компанії-учасника. Підкреслюємо, що зазначена особа не має до Міністерства ніякого стосунку. МКІП нікого не уповноважив на такі дії", - йдеться в повідомленні.

Міністерство культури і інформаційної політики вважає неприпустимим використання назви центрального органу виконавчої влади будь-якими особами для задоволення власних інтересів.

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Такі дії можуть кваліфікуватися як шахрайство і навмисна дискредитація органу державної влади.

Автор: 

Міністерство культури (762) шахрайство (1109)


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Це не той чорт, що по Києву без боягузів ходить?
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05.08.2020 13:24 Відповісти
А мені нещодавно прийшло СМС що ухвалено рішення виплатити мені 370 тищ. Ага.
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05.08.2020 13:27 Відповісти
ще треба попередити громадян про шахраїв, які вже другий рік намагаються вдавати себе як голову ОПУ, прем'єра, депутатів та президента
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05.08.2020 13:28 Відповісти
Дубинеску, или портновская пониженка?
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05.08.2020 13:32 Відповісти
Зазвичай кидають любителів "халяви", так їм і треба.
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05.08.2020 19:15 Відповісти
 
 