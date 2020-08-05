Мінкультури попереджає про шахрая, який представляється "уповноваженим" міністерства

Останнім часом до Міністерства культури і інформаційної політики України надходять повідомлення про спроби шахраїв впливати на проведення установами сфери культури публічних закупівель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуміністерства.

"Особа, ідентифікована як Трохименко Дмитро Леонідович, називаючись "уповноваженим від МКІП", намагається психологічно тиснути на замовників торгів, щоб схилити їх до визнання переможцем, лобійованої ним компанії-учасника. Підкреслюємо, що зазначена особа не має до Міністерства ніякого стосунку. МКІП нікого не уповноважив на такі дії", - йдеться в повідомленні.

Міністерство культури і інформаційної політики вважає неприпустимим використання назви центрального органу виконавчої влади будь-якими особами для задоволення власних інтересів.

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Такі дії можуть кваліфікуватися як шахрайство і навмисна дискредитація органу державної влади.