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Новости Коронавирус и карантин
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Во Львове из-за COVID-19 закрыли 4 детсада

Во Львове из-за COVID-19 закрыли 4 детсада

Коронавирус обнаружили у сотрудников детских садов.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Во Львове приостановлен образовательный процесс в детском саду № 1. Там обнаружили коронавирус у работника кухни. Заведение будет закрыто до 16 августа. Также ПЦР-тест сдал работник сада № 129. Результата еще нет, однако в нем уже приостановлен образовательный процесс до 18 августа включительно", - рассказала начальник управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганик.

Ранее во Львове уже приостановили работу детского сада № 12 (до 11 августа включительно) и детского сада № 92 (до 16 августа включительно).

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Все сотрудники и воспитанники этих учреждений дошкольного образования должны находиться на самоизоляции.

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