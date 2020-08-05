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У Львові через COVID-19 закрили 4 дитсадки
Коронавірус виявили у співробітників дитячих садочків.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради, інформує Цензор.НЕТ.
"У Львові призупинено освітній процес у дитячому садочку № 1. Там виявили коронавірус у працівника кухні. Заклад буде зачиненим до 16 серпня. Також ПЛР-тест здав працівник садочка № 129. Результату ще немає, проте в ньому вже призупинено освітній процес до 18 серпня включно", - розповіла начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.
Раніше у Львові вже призупинили роботу дошкільного навчального закладу № 12 (до 11 серпня включно) та дошкільного навчального закладу № 92 (до 16 серпня включно).
Усі працівники та вихованці цих закладів дошкільної освіти мають перебувати на самоізоляції.
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