Ситуация с COVID-19 в Харькове очень напряженная, - Степанов
За прошлые сутки в Харькове выявили 133 заболевших коронавирусной болезнью. Ситуация в городе очень напряженная.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Харьковской области из 146 заболевших за последние сутки, 133 человека - это жители города Харькова. Вчера также из общего количества заболевших в Харьковской области, 124 человека - это жители Харькова. Мне кажется, что там очень напряженная ситуация. Я прошу обратить на это внимание местную власть в первую очередь", - сказал Степанов.
По данным Минздрава, на сегодня Харьковская область шесть дней подряд демонстрирует превышение показателей уровня заболеваемости и ее динамики.
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Всего за минувшие сутки в Украине было сделано 35 902 тестов.
"Это рекордное количество тестов в сутки. Из них 17 519 исследований - методом ПЦР, а также 18 383 - методом ИФА", - уточнили в Минздраве.
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Главное деньги и прибыль, а не безопасность.
А потом спрашивают почему луцк подчиняться не хочет, НАЧНИТЕ С СЕБЯ И ВЕЛЮРА.
Бидло понімає, що його дурять.
Замість того, щоб вьіключіть ЖЕ5, рептілоїди змушують їх одягати маски.
«Трєбуєм вьіключітє ЖЕ5 !!!».
Доречі, а де «Поєдатєль Зябликов»?