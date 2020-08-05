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Новости Коронавирус и карантин
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Ситуация с COVID-19 в Харькове очень напряженная, - Степанов

Ситуация с COVID-19 в Харькове очень напряженная, - Степанов

За прошлые сутки в Харькове выявили 133 заболевших коронавирусной болезнью. Ситуация в городе очень напряженная.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харьковской области из 146 заболевших за последние сутки, 133 человека - это жители города Харькова. Вчера также из общего количества заболевших в Харьковской области, 124 человека - это жители Харькова. Мне кажется, что там очень напряженная ситуация. Я прошу обратить на это внимание местную власть в первую очередь", - сказал Степанов.

По данным Минздрава, на сегодня Харьковская область шесть дней подряд демонстрирует превышение показателей уровня заболеваемости и ее динамики.

Читайте на Цензор.НЕТ: Каждые 15 секунд в мире от коронавируса умирает один человек, - Reuters

Всего за минувшие сутки в Украине было сделано 35 902 тестов.

"Это рекордное количество тестов в сутки. Из них 17 519 исследований - методом ПЦР, а также 18 383 - методом ИФА", - уточнили в Минздраве.

Автор: 

карантин (16729) Харьков (7602) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
У сестры воспаление легких КОВИДное на антибиотики отторжение, рвота и срачка, у дочки и и мужа положительный анализ, кого куда надо послать?
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05.08.2020 14:20 Ответить
+5
Харьковчане да пошлите его нахйу .сразу все станет нормально даже обьявит на брифинге
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05.08.2020 14:15 Ответить
+3
146%! Розпадлючились! Хто і що не носив у зятя на Новійпошті тепер вже не цікаво, з 50-ти співробітників на зміні, на вчора 15-ть були КОВІДниками... А журнашльондри харківські мочать як гівна в рот набрали.
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05.08.2020 14:40 Ответить
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Слава гЄпі! Здохнемо разом?!
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05.08.2020 14:10 Ответить
и это при том, что еще ЗЕ-гавнокомандующий до Харькова пока не доехал... то-ли еще будет...
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05.08.2020 14:11 Ответить
- Рио-де-Жанейро - это хрустальная мечта моего детства, - строго ответил великий комбинатор, - не касайтесь ее своими лапами. (с)
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05.08.2020 14:14 Ответить
В Харькове все здоровы! Не надо ля-ля.
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05.08.2020 14:14 Ответить
За ковідні кошти на кожному стовпі розвісили рекламу людини з особливими потребами в баблі.
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05.08.2020 14:27 Ответить
не всі. і це без ля-ля.
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05.08.2020 15:21 Ответить
Харьковчане да пошлите его нахйу .сразу все станет нормально даже обьявит на брифинге
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05.08.2020 14:15 Ответить
У сестры воспаление легких КОВИДное на антибиотики отторжение, рвота и срачка, у дочки и и мужа положительный анализ, кого куда надо послать?
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05.08.2020 14:20 Ответить
Маски носили? А то я смотрю в Харькове расслабились: ходят либо без маски, либо спущена.
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05.08.2020 14:29 Ответить
146%! Розпадлючились! Хто і що не носив у зятя на Новійпошті тепер вже не цікаво, з 50-ти співробітників на зміні, на вчора 15-ть були КОВІДниками... А журнашльондри харківські мочать як гівна в рот набрали.
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05.08.2020 14:40 Ответить
Отторжение чего?
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05.08.2020 14:35 Ответить
Срачка і рвота на антибіотики... Колись перехворіла не гапатит.
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05.08.2020 14:37 Ответить
Так это от любой бациллы можно задвинуть. А антибиотики ей зачем, если ковидное?
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05.08.2020 14:42 Ответить
Хінін жерти? Всю дорогу запалення легенів антибіотиками лікували, починаючи з пеніциліну.
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05.08.2020 14:57 Ответить
Чим у Вас лікують?
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05.08.2020 14:59 Ответить
При вирусных инфекциях можно и подорожник на лоб - эффект будет примерно такой же, как и от антибиотиков.
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05.08.2020 16:19 Ответить
Туда послать где послали его в Тернопольской области
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05.08.2020 15:36 Ответить
ОК, лікувати ти будеш?
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05.08.2020 15:40 Ответить
Ха, у моей сестры у мужа, сдали наконец то тест, ждут результаты, а двоих ее детей срачка
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05.08.2020 15:58 Ответить
Поэтому нужно продавать маски на экспорт и загружать поезда на 100%....

Главное деньги и прибыль, а не безопасность.

А потом спрашивают почему луцк подчиняться не хочет, НАЧНИТЕ С СЕБЯ И ВЕЛЮРА.
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05.08.2020 14:28 Ответить
Ну правильно.
Бидло понімає, що його дурять.
Замість того, щоб вьіключіть ЖЕ5, рептілоїди змушують їх одягати маски.
«Трєбуєм вьіключітє ЖЕ5 !!!».
Доречі, а де «Поєдатєль Зябликов»?
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05.08.2020 14:30 Ответить
Эфиоп, ты?
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05.08.2020 14:45 Ответить
Ніт.
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05.08.2020 16:30 Ответить
https://youtu.be/MG21c8i_e10 в Германии создали комиссию по расследованию короновируса,будут привлечены все ученые мира.
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05.08.2020 14:33 Ответить
у нас нарид тупо забил на карантин, чесаться начнут, когда уже будет полная срака.
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05.08.2020 15:08 Ответить
а ще раніше "забила" поліція та НГ
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05.08.2020 15:22 Ответить
а ще раніше Гєпа
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05.08.2020 16:01 Ответить
Проти закона Дарвіна, не попреш.
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05.08.2020 16:33 Ответить
Був у Хрюкові позавчора: ніякої "напруги" не відчув. Стєпаша, ПНХ. І зюзю з собою забери разом з дурантіном.
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05.08.2020 17:19 Ответить
Та хоча б одну живу істерічку побачити, які на форумах пасуться.
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05.08.2020 17:46 Ответить
 
 