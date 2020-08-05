Ситуация с COVID-19 в Харькове очень напряженная, - Степанов

За прошлые сутки в Харькове выявили 133 заболевших коронавирусной болезнью. Ситуация в городе очень напряженная.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харьковской области из 146 заболевших за последние сутки, 133 человека - это жители города Харькова. Вчера также из общего количества заболевших в Харьковской области, 124 человека - это жители Харькова. Мне кажется, что там очень напряженная ситуация. Я прошу обратить на это внимание местную власть в первую очередь", - сказал Степанов.

По данным Минздрава, на сегодня Харьковская область шесть дней подряд демонстрирует превышение показателей уровня заболеваемости и ее динамики.

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Всего за минувшие сутки в Украине было сделано 35 902 тестов.

"Это рекордное количество тестов в сутки. Из них 17 519 исследований - методом ПЦР, а также 18 383 - методом ИФА", - уточнили в Минздраве.