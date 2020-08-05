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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація з COVID-19 у Харкові дуже напружена, - Степанов

Ситуація з COVID-19 у Харкові дуже напружена, - Степанов

За минулу добу в Харкові виявили 133 хворих на коронавірусну хворобу. Ситуація в місті дуже напружена.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харківській області зі 146 захворілих за останню добу 133 людини - це мешканці міста Харкова. Вчора також із загальної кількості захворілих у Харківській області 124 особи - це жителі Харкова. Мені здається, що там дуже напружена ситуація. Я прошу звернути на це увагу місцеву владу насамперед", - сказав Степанов.

За даними Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні Харківська область шість днів поспіль демонструє перевищення показників рівня захворюваності та її динаміки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожні 15 секунд у світі від коронавірусу вмирає одна людина, - Reuters

Загалом за минулу добу в Україні було зроблено 35 902 тести.

"Це рекордна кількість тестів на добу. З них 17 519 досліджень - методом ПЛР, а також 18 383 - методом ІФА", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.

Автор: 

карантин (18172) Харків (5721) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
У сестры воспаление легких КОВИДное на антибиотики отторжение, рвота и срачка, у дочки и и мужа положительный анализ, кого куда надо послать?
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05.08.2020 14:20 Відповісти
+5
Харьковчане да пошлите его нахйу .сразу все станет нормально даже обьявит на брифинге
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05.08.2020 14:15 Відповісти
+3
146%! Розпадлючились! Хто і що не носив у зятя на Новійпошті тепер вже не цікаво, з 50-ти співробітників на зміні, на вчора 15-ть були КОВІДниками... А журнашльондри харківські мочать як гівна в рот набрали.
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05.08.2020 14:40 Відповісти
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Слава гЄпі! Здохнемо разом?!
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05.08.2020 14:10 Відповісти
и это при том, что еще ЗЕ-гавнокомандующий до Харькова пока не доехал... то-ли еще будет...
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05.08.2020 14:11 Відповісти
- Рио-де-Жанейро - это хрустальная мечта моего детства, - строго ответил великий комбинатор, - не касайтесь ее своими лапами. (с)
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05.08.2020 14:14 Відповісти
В Харькове все здоровы! Не надо ля-ля.
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05.08.2020 14:14 Відповісти
За ковідні кошти на кожному стовпі розвісили рекламу людини з особливими потребами в баблі.
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05.08.2020 14:27 Відповісти
не всі. і це без ля-ля.
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05.08.2020 15:21 Відповісти
Харьковчане да пошлите его нахйу .сразу все станет нормально даже обьявит на брифинге
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05.08.2020 14:15 Відповісти
У сестры воспаление легких КОВИДное на антибиотики отторжение, рвота и срачка, у дочки и и мужа положительный анализ, кого куда надо послать?
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05.08.2020 14:20 Відповісти
Маски носили? А то я смотрю в Харькове расслабились: ходят либо без маски, либо спущена.
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05.08.2020 14:29 Відповісти
146%! Розпадлючились! Хто і що не носив у зятя на Новійпошті тепер вже не цікаво, з 50-ти співробітників на зміні, на вчора 15-ть були КОВІДниками... А журнашльондри харківські мочать як гівна в рот набрали.
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05.08.2020 14:40 Відповісти
Отторжение чего?
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05.08.2020 14:35 Відповісти
Срачка і рвота на антибіотики... Колись перехворіла не гапатит.
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05.08.2020 14:37 Відповісти
Так это от любой бациллы можно задвинуть. А антибиотики ей зачем, если ковидное?
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05.08.2020 14:42 Відповісти
Хінін жерти? Всю дорогу запалення легенів антибіотиками лікували, починаючи з пеніциліну.
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05.08.2020 14:57 Відповісти
Чим у Вас лікують?
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05.08.2020 14:59 Відповісти
При вирусных инфекциях можно и подорожник на лоб - эффект будет примерно такой же, как и от антибиотиков.
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05.08.2020 16:19 Відповісти
Туда послать где послали его в Тернопольской области
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05.08.2020 15:36 Відповісти
ОК, лікувати ти будеш?
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05.08.2020 15:40 Відповісти
Ха, у моей сестры у мужа, сдали наконец то тест, ждут результаты, а двоих ее детей срачка
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05.08.2020 15:58 Відповісти
Поэтому нужно продавать маски на экспорт и загружать поезда на 100%....

Главное деньги и прибыль, а не безопасность.

А потом спрашивают почему луцк подчиняться не хочет, НАЧНИТЕ С СЕБЯ И ВЕЛЮРА.
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05.08.2020 14:28 Відповісти
Ну правильно.
Бидло понімає, що його дурять.
Замість того, щоб вьіключіть ЖЕ5, рептілоїди змушують їх одягати маски.
«Трєбуєм вьіключітє ЖЕ5 !!!».
Доречі, а де «Поєдатєль Зябликов»?
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05.08.2020 14:30 Відповісти
Эфиоп, ты?
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05.08.2020 14:45 Відповісти
Ніт.
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05.08.2020 16:30 Відповісти
https://youtu.be/MG21c8i_e10 в Германии создали комиссию по расследованию короновируса,будут привлечены все ученые мира.
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05.08.2020 14:33 Відповісти
у нас нарид тупо забил на карантин, чесаться начнут, когда уже будет полная срака.
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05.08.2020 15:08 Відповісти
а ще раніше "забила" поліція та НГ
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05.08.2020 15:22 Відповісти
а ще раніше Гєпа
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05.08.2020 16:01 Відповісти
Проти закона Дарвіна, не попреш.
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05.08.2020 16:33 Відповісти
Був у Хрюкові позавчора: ніякої "напруги" не відчув. Стєпаша, ПНХ. І зюзю з собою забери разом з дурантіном.
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05.08.2020 17:19 Відповісти
Та хоча б одну живу істерічку побачити, які на форумах пасуться.
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05.08.2020 17:46 Відповісти
 
 