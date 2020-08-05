Ситуація з COVID-19 у Харкові дуже напружена, - Степанов

За минулу добу в Харкові виявили 133 хворих на коронавірусну хворобу. Ситуація в місті дуже напружена.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харківській області зі 146 захворілих за останню добу 133 людини - це мешканці міста Харкова. Вчора також із загальної кількості захворілих у Харківській області 124 особи - це жителі Харкова. Мені здається, що там дуже напружена ситуація. Я прошу звернути на це увагу місцеву владу насамперед", - сказав Степанов.

За даними Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні Харківська область шість днів поспіль демонструє перевищення показників рівня захворюваності та її динаміки.

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Загалом за минулу добу в Україні було зроблено 35 902 тести.

"Це рекордна кількість тестів на добу. З них 17 519 досліджень - методом ПЛР, а також 18 383 - методом ІФА", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.