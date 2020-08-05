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Новости Агрессия России против Украины
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Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск СНГ

Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск СНГ

Украина больше не является участницей Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств-участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности.

Выход Украины из Соглашения одобрил на заседании в среду Кабинет Министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Данное соглашение было подписано 12 апреля 1996 года в Москве.

Отмечается, что решение о выходе принято в связи с вооруженной агрессией РФ, которая является стороной Соглашения, а также с тем, что Украина не присоединилась к ряду документов в сфере пограничного сотрудничества СНГ и принимала участие в Совете командующих Пограничными войсками исключительно как наблюдатель.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин одобрил выход Украины из двух соглашений СНГ

Автор: 

Кабмин (14036) СНГ (426) соглашение (1351)


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Топ комментарии
+14
Вот правильная карта, с казахского, кстати, сайта

Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск СНГ - Цензор.НЕТ 4842
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05.08.2020 14:26 Ответить
+3
И правильно сделала. Параше верить нельзя.
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05.08.2020 14:57 Ответить
+1
Да, именно так называется это соглашение. И подписано в 1996 году.
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05.08.2020 14:19 Ответить
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По вопросам научно исследовательской деятельности!)
Клованы и дальше тролят Украину....
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05.08.2020 14:16 Ответить
Да, именно так называется это соглашение. И подписано в 1996 году.
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05.08.2020 14:19 Ответить
Вот правильная карта, с казахского, кстати, сайта

Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск СНГ - Цензор.НЕТ 4842
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05.08.2020 14:26 Ответить
И правильно сделала. Параше верить нельзя.
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05.08.2020 14:57 Ответить
шо, аж токо зараз..?
а 6 років війни погранічно сотруднічалі...
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05.08.2020 15:06 Ответить
А Порошенко говорил, что мы уже вышли из всех соглашений в рамках СНГ... Оказывается врал????
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05.08.2020 15:25 Ответить
Там их дохрена! Ещё лет на 10 хватит.
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05.08.2020 21:15 Ответить
От що зебіли на сьомому році війни витворяють...
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05.08.2020 15:36 Ответить
А Цензор нет напишет что Цензор нет опубликовал карту Украины без Крыма?
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05.08.2020 17:41 Ответить
 
 