Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск СНГ
Украина больше не является участницей Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств-участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности.
Выход Украины из Соглашения одобрил на заседании в среду Кабинет Министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Данное соглашение было подписано 12 апреля 1996 года в Москве.
Отмечается, что решение о выходе принято в связи с вооруженной агрессией РФ, которая является стороной Соглашения, а также с тем, что Украина не присоединилась к ряду документов в сфере пограничного сотрудничества СНГ и принимала участие в Совете командующих Пограничными войсками исключительно как наблюдатель.
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Клованы и дальше тролят Украину....
а 6 років війни погранічно сотруднічалі...