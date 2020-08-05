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Новини Агресія Росії проти України
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Україна вийшла з Угоди про співробітництво прикордонних військ СНД

Україна вийшла з Угоди про співробітництво прикордонних військ СНД

Україна більше не є учасницею Угоди про співробітництво прикордонних військ держав-учасниць СНД з питань науково-дослідної діяльності.

Вихід України з Угоди схвалив на засіданні в середу Кабінет Міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Цю угоду було підписано 12 квітня 1996 року в Москві.

Зазначається, що рішення про вихід ухвалено у зв'язку зі збройною агресією РФ, яка є стороною Угоди, а також з тим, що Україна не приєдналася до низки документів у сфері прикордонного співробітництва СНД і брала участь і Раді командувачів Прикордонних військ виключно як спостерігач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін схвалив вихід України з двох угод СНД

Автор: 

Кабмін (14163) СНД (163) угода (684)


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Топ коментарі
+14
Вот правильная карта, с казахского, кстати, сайта

Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск СНГ - Цензор.НЕТ 4842
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05.08.2020 14:26 Відповісти
+3
И правильно сделала. Параше верить нельзя.
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05.08.2020 14:57 Відповісти
+1
Да, именно так называется это соглашение. И подписано в 1996 году.
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05.08.2020 14:19 Відповісти
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По вопросам научно исследовательской деятельности!)
Клованы и дальше тролят Украину....
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05.08.2020 14:16 Відповісти
Да, именно так называется это соглашение. И подписано в 1996 году.
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05.08.2020 14:19 Відповісти
Вот правильная карта, с казахского, кстати, сайта

Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск СНГ - Цензор.НЕТ 4842
показати весь коментар
05.08.2020 14:26 Відповісти
И правильно сделала. Параше верить нельзя.
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05.08.2020 14:57 Відповісти
шо, аж токо зараз..?
а 6 років війни погранічно сотруднічалі...
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05.08.2020 15:06 Відповісти
А Порошенко говорил, что мы уже вышли из всех соглашений в рамках СНГ... Оказывается врал????
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05.08.2020 15:25 Відповісти
Там их дохрена! Ещё лет на 10 хватит.
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05.08.2020 21:15 Відповісти
От що зебіли на сьомому році війни витворяють...
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05.08.2020 15:36 Відповісти
А Цензор нет напишет что Цензор нет опубликовал карту Украины без Крыма?
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05.08.2020 17:41 Відповісти
 
 