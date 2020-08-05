Україна вийшла з Угоди про співробітництво прикордонних військ СНД
Україна більше не є учасницею Угоди про співробітництво прикордонних військ держав-учасниць СНД з питань науково-дослідної діяльності.
Вихід України з Угоди схвалив на засіданні в середу Кабінет Міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Цю угоду було підписано 12 квітня 1996 року в Москві.
Зазначається, що рішення про вихід ухвалено у зв'язку зі збройною агресією РФ, яка є стороною Угоди, а також з тим, що Україна не приєдналася до низки документів у сфері прикордонного співробітництва СНД і брала участь і Раді командувачів Прикордонних військ виключно як спостерігач.
Топ коментарі
+14 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар05.08.2020 14:26 Відповісти Посилання
+3 alexs
показати весь коментар05.08.2020 14:57 Відповісти Посилання
+1 Омерзительный
показати весь коментар05.08.2020 14:19 Відповісти Посилання
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Клованы и дальше тролят Украину....
а 6 років війни погранічно сотруднічалі...