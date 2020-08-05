Україна вийшла з Угоди про співробітництво прикордонних військ СНД

Україна більше не є учасницею Угоди про співробітництво прикордонних військ держав-учасниць СНД з питань науково-дослідної діяльності.

Вихід України з Угоди схвалив на засіданні в середу Кабінет Міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Цю угоду було підписано 12 квітня 1996 року в Москві.

Зазначається, що рішення про вихід ухвалено у зв'язку зі збройною агресією РФ, яка є стороною Угоди, а також з тим, що Україна не приєдналася до низки документів у сфері прикордонного співробітництва СНД і брала участь і Раді командувачів Прикордонних військ виключно як спостерігач.

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