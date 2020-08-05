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Кабмин выделил 12,6 млн грн на ликвидации последствий паводка на Тернопольщине

Кабмин выделил 12,6 млн грн на ликвидации последствий паводка на Тернопольщине

Кабинет Министров Украины выделил 12,6 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в июне 2020 года в Тернопольской области.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Тернопольской областной государственной администрации поручено за счет выделенных средств обеспечить выплату материальной помощи семьям, дома которых повреждены. Каждая семья получит по 20 тыс. грн.

Напомним, в результате паводка 23-25 июня 2020 года на реке Днестр пострадал 21 населенный пункт в четырех районах области. Было затоплено 148 зданий, 3 730 га сельскохозяйственных угодий, 170 колодцев, а из опасной зоны экстренно эвакуировали 184 человека.

Также на Цензор.НЕТ: В западных областях из-за паводков остаются разрушенными 202 км дорог и 95 мостов, - ГСЧС

Автор: 

Кабмин (14036) компенсации (483) паводок (294) помощь (7884) Тернопольская область (744)


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видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=431&v=VZcQ81udtXQ&feature=emb_title

вопрос: Арсен Барисыч и его ручная Нацгвардия ожидают такой же взрыв в Киеве как и в Бейруте?!.. Почему литерный объёкт не охраняется???!!!
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05.08.2020 14:22 Ответить
скока-скока?
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05.08.2020 14:26 Ответить
Більше, ніж через місяць.Поближче до виборів.
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05.08.2020 20:17 Ответить
 
 