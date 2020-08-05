Кабмин выделил 12,6 млн грн на ликвидации последствий паводка на Тернопольщине

Кабинет Министров Украины выделил 12,6 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в июне 2020 года в Тернопольской области.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Тернопольской областной государственной администрации поручено за счет выделенных средств обеспечить выплату материальной помощи семьям, дома которых повреждены. Каждая семья получит по 20 тыс. грн.

Напомним, в результате паводка 23-25 июня 2020 года на реке Днестр пострадал 21 населенный пункт в четырех районах области. Было затоплено 148 зданий, 3 730 га сельскохозяйственных угодий, 170 колодцев, а из опасной зоны экстренно эвакуировали 184 человека.

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