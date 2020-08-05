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Кабмін виділив 12,6 млн грн на ліквідацію наслідків паводку на Тернопільщині

Кабмін виділив 12,6 млн грн на ліквідацію наслідків паводку на Тернопільщині

Кабінет Міністрів України виділив 12,6 млн грн з резервного фонду державного бюджету для заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла в червні 2020 року в Тернопільській області.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Тернопільській обласній державній адміністрації доручено за рахунок виділених коштів забезпечити виплату матеріальної допомоги сім'ям, будинки яких пошкоджені. Кожна сім'я отримає по 20 тис. грн.

Нагадаємо, в результаті паводку 23-25 ​​червня 2020 року на річці Дністер постраждав 21 населений пункт у чотирьох районах області. Було затоплено 148 будинків, 3 730 га сільськогосподарських угідь, 170 криниць, а з небезпечної зони евакуювали 184 людини.

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Автор: 

Кабмін (14163) компенсації (705) паводок (233) допомога (8457) Тернопільська область (606)


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видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=431&v=VZcQ81udtXQ&feature=emb_title

вопрос: Арсен Барисыч и его ручная Нацгвардия ожидают такой же взрыв в Киеве как и в Бейруте?!.. Почему литерный объёкт не охраняется???!!!
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05.08.2020 14:22 Відповісти
скока-скока?
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05.08.2020 14:26 Відповісти
Більше, ніж через місяць.Поближче до виборів.
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05.08.2020 20:17 Відповісти
 
 