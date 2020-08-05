Кабмін виділив 12,6 млн грн на ліквідацію наслідків паводку на Тернопільщині
Кабінет Міністрів України виділив 12,6 млн грн з резервного фонду державного бюджету для заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла в червні 2020 року в Тернопільській області.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Тернопільській обласній державній адміністрації доручено за рахунок виділених коштів забезпечити виплату матеріальної допомоги сім'ям, будинки яких пошкоджені. Кожна сім'я отримає по 20 тис. грн.
Нагадаємо, в результаті паводку 23-25 червня 2020 року на річці Дністер постраждав 21 населений пункт у чотирьох районах області. Було затоплено 148 будинків, 3 730 га сільськогосподарських угідь, 170 криниць, а з небезпечної зони евакуювали 184 людини.
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вопрос: Арсен Барисыч и его ручная Нацгвардия ожидают такой же взрыв в Киеве как и в Бейруте?!.. Почему литерный объёкт не охраняется???!!!