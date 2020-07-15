Українці, що постраждали від насильницьких злочинів, отримають компенсацію від держави, - Малюська
Ті, хто отримали тяжкі тілесні ушкодження, хто постраждали від сексуальних злочинів і родичі вбитих зможуть отримати від держави компенсації. Держава вже після виплати стягуватиме ці кошти зі злочинців.
Про це йдеться в законопроєкті, який сьогодні підтримав Кабінет міністрів, повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.
"Виплати здійснюватимуться тим, кому злочином заподіяно тяжкі тілесні ушкодження, близьким родичам померлих жертв злочину, потерпілим внаслідок статевих злочинів та потерпілим дітям, щодо яких було застосовано фізичне або психологічне насильство. Законом встановлюватиметься розмір мінімально можливого платежу – 40% прожиткового мінімуму.
Фактичні розміри компенсаційних платежів встановлюватиме Кабмін, виходячи з наявних коштів у бюджеті", - написал Малюська.
Виплату компенсацій здійснюватимуть регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
"Після проведення виплат, держава стягуватиме компенсацію з злочинця у порядку регресу. Крім того, кожен, хто вчинив злочин або кримінальний проступок, сплачуватимуть спеціальний збір на відшкодування шкоди, завданої насильницькими кримінальними правопорушеннями", - додав міністр юстиції.
Малюська зазначив, що подібний механізм працює у країнах Європейського союзу, а виплата компенсації збитків жертвам насильницьких злочинів передбачена Європейською конвенцією 1983 року.
