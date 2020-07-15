УКР
Українці, що постраждали від насильницьких злочинів, отримають компенсацію від держави, - Малюська

Українці, що постраждали від насильницьких злочинів, отримають компенсацію від держави, - Малюська

Ті, хто отримали тяжкі тілесні ушкодження, хто постраждали від сексуальних злочинів і родичі вбитих зможуть отримати від держави компенсації. Держава вже після виплати стягуватиме ці кошти зі злочинців.

Про це йдеться в законопроєкті, який сьогодні підтримав Кабінет міністрів, повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Виплати здійснюватимуться тим, кому злочином заподіяно тяжкі тілесні ушкодження, близьким родичам померлих жертв злочину, потерпілим внаслідок статевих злочинів та потерпілим дітям, щодо яких було застосовано фізичне або психологічне насильство. Законом встановлюватиметься розмір мінімально можливого платежу – 40% прожиткового мінімуму.
Фактичні розміри компенсаційних платежів встановлюватиме Кабмін, виходячи з наявних коштів у бюджеті", - написал Малюська.

Виплату компенсацій здійснюватимуть регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Читайте також: Зеленський відповів на петицію та обіцяє внести в Раду законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції проти домашнього насильства

"Після проведення виплат, держава стягуватиме компенсацію з злочинця у порядку регресу. Крім того, кожен, хто вчинив злочин або кримінальний проступок, сплачуватимуть спеціальний збір на відшкодування шкоди, завданої насильницькими кримінальними правопорушеннями", - додав міністр юстиції.

Малюська зазначив, що подібний механізм працює у країнах Європейського союзу, а виплата компенсації збитків жертвам насильницьких злочинів передбачена Європейською конвенцією 1983 року.

Українці, що постраждали від насильницьких злочинів, отримають компенсацію від держави, - Малюська 01Українці, що постраждали від насильницьких злочинів, отримають компенсацію від держави, - Малюська 02
Українці, що постраждали від насильницьких злочинів, отримають компенсацію від держави, - Малюська 03

Топ коментарі
+6
Путинские шлюшки, признавшие "референдум" в Крыму, обиделись на Украину...
показати весь коментар
15.07.2020 17:20 Відповісти
+5
Нам надо было развалить посольство Армении в Украине за то, что они шесть лет, подлизывая пуйлу, голосуют в ООН против Украины?
показати весь коментар
15.07.2020 17:18 Відповісти
+4
Українці постраждали від непрофесійних дій зевлади.
показати весь коментар
15.07.2020 17:10 Відповісти
Українці постраждали від непрофесійних дій зевлади.
показати весь коментар
15.07.2020 17:10 Відповісти
Малюська-министр юстиции. Это уже преступление.
показати весь коментар
15.07.2020 17:12 Відповісти
вооот ... он и получит компенсацию ))))))
показати весь коментар
15.07.2020 17:12 Відповісти
Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика №8974
гр. О. Бендер. Лошадь просила прощения(с)
показати весь коментар
15.07.2020 17:21 Відповісти
Яків Михайлович Свердлов (ім'я при народженні за різними джерелами: Єшуа-Соломон Мовшевич Свердлов або Янкель Міраїмович Свердловhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-etel-5 [5] ;
показати весь коментар
15.07.2020 18:05 Відповісти
В Армении атаковали посольство Украины из-за поддержки территориальной целостности Азербайджана

В Армении атаковали посольство Украины из-за поддержки территориальной целостности Азербайджана
В Армении активисты молодежного крыла движения «Дашнакцутюн» 15 июля протестовали перед посольством Украины в Ереване. Поводом послужило заявление, сделанное МИД Украины в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Собравшиеся у стен дипломатической миссии высказали мнение о том, что своим заявлением Киев «бросает камень в отношения Армении и Украины» и обвинили нашу страну в подстрекательства армяно-азербайджанского противостояния.

«Ешьте вами же сваренный борщ», - сказал Саргсян, после чего участники акции выплеснули на стену посольства Украины символический «украинский борщ».

Отмечается, что акция продлилась несколько минут в связи с карантинными ограничениями. В сети появилось видео.

https://antikor.com.ua/articles/394666-v_armenii_atakovali_posoljstvo_ukrainy_iz-za_podderhki_territorialjnoj_tselostnosti_azerbajdhana
показати весь коментар
15.07.2020 17:12 Відповісти
А Вірменія і до цього була налаштована проти України.
показати весь коментар
15.07.2020 17:14 Відповісти
Нам надо было развалить посольство Армении в Украине за то, что они шесть лет, подлизывая пуйлу, голосуют в ООН против Украины?
показати весь коментар
15.07.2020 17:18 Відповісти
Лучше позакрывать наливайки, которые чуть ли не на каждом углу пооткрывали армянцы.
показати весь коментар
15.07.2020 18:43 Відповісти
Путинские шлюшки, признавшие "референдум" в Крыму, обиделись на Украину...
показати весь коментар
15.07.2020 17:20 Відповісти
Поддерживаю! Не нравится им украинское посольство? Убрать его нахрен из армении!
показати весь коментар
16.07.2020 00:35 Відповісти
Ті хто має кошти - відкупляться, щоб не платити компенсації, а з люмпенів все одно нічого не отримає навіть держава...
показати весь коментар
15.07.2020 17:13 Відповісти
Свіжий приклад - загибель днями практично всієї родини в автокатастрофі від рецидивіста-наркомана...
показати весь коментар
15.07.2020 17:15 Відповісти
малюська первый в списке многократных...
показати весь коментар
15.07.2020 17:13 Відповісти
Не забудьте вдове того типа заплатить, который умер потому что напал на Стерненко.
показати весь коментар
15.07.2020 17:15 Відповісти
Сказки Венского леса. И предвыборные обещания. Из разряда 4000$ зарплата учителей
показати весь коментар
15.07.2020 17:17 Відповісти
За изнасилование ментами пусть платят Аваков с Геращенко.
Почему невиновные украинцы должны за них платить?!
показати весь коментар
15.07.2020 17:20 Відповісти
Суть законопроекта одной картинкой...
Украинцы, пострадавшие от насильственных преступлений, получат компенсацию от государства, - Малюська - Цензор.НЕТ 2697
показати весь коментар
15.07.2020 17:20 Відповісти
Русифікація, через присутність в інформаційному просторі України російської мови, є насильницьким злочином.
показати весь коментар
15.07.2020 17:26 Відповісти
Малюська - типовий зелений ідіот в малиновому піджаку...Буде видавати компенсацію постраждалим від його власного ідіотизму...
показати весь коментар
15.07.2020 17:26 Відповісти
"Вибори 2020"
показати весь коментар
15.07.2020 17:41 Відповісти
Це шахрайство та величезні державні збитки.
показати весь коментар
15.07.2020 19:20 Відповісти
Если отбросить все коменты порохоботов то это правильное, народное решение.
показати весь коментар
15.07.2020 22:30 Відповісти
Огласите весь список, пжлста!
Сколько будет стоить изнасилование? А сколько проломленный череп?
показати весь коментар
16.07.2020 00:34 Відповісти
 
 