Украинцы, пострадавшие от насильственных преступлений, получат компенсацию от государства, - Малюська

Получившие тяжкие телесные повреждения, пострадавшие от сексуальных преступлений и родственники убитых смогут получить от государства компенсации. Государство уже после выплаты будет взимать эти средства с преступников.

Речь об этом идет в законопроекте, который сегодня поддержал Кабинет министров, сообщил на своей странице в Фейсбуке министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Выплаты будут осуществляться тем, кому преступлением причинены тяжкие телесные повреждения, близким родственникам умерших жертв преступления, пострадавшим в результате половых преступлений и пострадавшим детям, по отношению к которым было применено физическое или психологическое насилие. Закон установит размер минимально возможного платежа - 40% прожиточного минимума. Фактические размеры компенсационных платежей будет устанавливать Кабмин, исходя из имеющихся средств в бюджете", - написал Малюська.

Компенсации будут выплачивать через региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Каждый люстрированный чиновник, которого суд восстановил в должности, обходится бюджету в полмиллиона гривен, - Малюська. ВИДЕО

"После проведения выплат государство будет взимать компенсацию с преступника в порядке регресса. Кроме того, каждый, кто совершил преступление или уголовный проступок, будет платить специальный сбор на возмещение вреда, причиненного насильственными уголовными преступлениями", - добавил министр юстиции.

Малюська отметил, что подобный механизм работает в странах Европейского союза, а выплата компенсаций ущерба жертвам насильственных преступлений предусмотрена Европейской конвенцией 1983 года.

Также на Цензор.НЕТ: Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



