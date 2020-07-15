РУС
Украинцы, пострадавшие от насильственных преступлений, получат компенсацию от государства, - Малюська

Получившие тяжкие телесные повреждения, пострадавшие от сексуальных преступлений и родственники убитых смогут получить от государства компенсации. Государство уже после выплаты будет взимать эти средства с преступников.

Речь об этом идет в законопроекте, который сегодня поддержал Кабинет министров, сообщил на своей странице в Фейсбуке министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Выплаты будут осуществляться тем, кому преступлением причинены тяжкие телесные повреждения, близким родственникам умерших жертв преступления, пострадавшим в результате половых преступлений и пострадавшим детям, по отношению к которым было применено физическое или психологическое насилие. Закон установит размер минимально возможного платежа - 40% прожиточного минимума. Фактические размеры компенсационных платежей будет устанавливать Кабмин, исходя из имеющихся средств в бюджете", - написал Малюська.

Компенсации будут выплачивать через региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

"После проведения выплат государство будет взимать компенсацию с преступника в порядке регресса. Кроме того, каждый, кто совершил преступление или уголовный проступок, будет платить специальный сбор на возмещение вреда, причиненного насильственными уголовными преступлениями", - добавил министр юстиции.

Малюська отметил, что подобный механизм работает в странах Европейского союза, а выплата компенсаций ущерба жертвам насильственных преступлений предусмотрена Европейской конвенцией 1983 года.

Украинцы, пострадавшие от насильственных преступлений, получат компенсацию от государства, - Малюська 01Украинцы, пострадавшие от насильственных преступлений, получат компенсацию от государства, - Малюська 02
Украинцы, пострадавшие от насильственных преступлений, получат компенсацию от государства, - Малюська 03

+6
Путинские шлюшки, признавшие "референдум" в Крыму, обиделись на Украину...
показать весь комментарий
15.07.2020 17:20 Ответить
+5
Нам надо было развалить посольство Армении в Украине за то, что они шесть лет, подлизывая пуйлу, голосуют в ООН против Украины?
показать весь комментарий
15.07.2020 17:18 Ответить
+4
Українці постраждали від непрофесійних дій зевлади.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:10 Ответить
Українці постраждали від непрофесійних дій зевлади.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:10 Ответить
Малюська-министр юстиции. Это уже преступление.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:12 Ответить
вооот ... он и получит компенсацию ))))))
показать весь комментарий
15.07.2020 17:12 Ответить
Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика №8974
гр. О. Бендер. Лошадь просила прощения(с)
показать весь комментарий
15.07.2020 17:21 Ответить
Яків Михайлович Свердлов (ім'я при народженні за різними джерелами: Єшуа-Соломон Мовшевич Свердлов або Янкель Міраїмович Свердловhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-etel-5 [5] ;
показать весь комментарий
15.07.2020 18:05 Ответить
В Армении атаковали посольство Украины из-за поддержки территориальной целостности Азербайджана

В Армении атаковали посольство Украины из-за поддержки территориальной целостности Азербайджана
В Армении активисты молодежного крыла движения «Дашнакцутюн» 15 июля протестовали перед посольством Украины в Ереване. Поводом послужило заявление, сделанное МИД Украины в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Собравшиеся у стен дипломатической миссии высказали мнение о том, что своим заявлением Киев «бросает камень в отношения Армении и Украины» и обвинили нашу страну в подстрекательства армяно-азербайджанского противостояния.

«Ешьте вами же сваренный борщ», - сказал Саргсян, после чего участники акции выплеснули на стену посольства Украины символический «украинский борщ».

Отмечается, что акция продлилась несколько минут в связи с карантинными ограничениями. В сети появилось видео.

https://antikor.com.ua/articles/394666-v_armenii_atakovali_posoljstvo_ukrainy_iz-za_podderhki_territorialjnoj_tselostnosti_azerbajdhana
показать весь комментарий
15.07.2020 17:12 Ответить
А Вірменія і до цього була налаштована проти України.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:14 Ответить
Нам надо было развалить посольство Армении в Украине за то, что они шесть лет, подлизывая пуйлу, голосуют в ООН против Украины?
показать весь комментарий
15.07.2020 17:18 Ответить
Лучше позакрывать наливайки, которые чуть ли не на каждом углу пооткрывали армянцы.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:43 Ответить
Путинские шлюшки, признавшие "референдум" в Крыму, обиделись на Украину...
показать весь комментарий
15.07.2020 17:20 Ответить
Поддерживаю! Не нравится им украинское посольство? Убрать его нахрен из армении!
показать весь комментарий
16.07.2020 00:35 Ответить
Ті хто має кошти - відкупляться, щоб не платити компенсації, а з люмпенів все одно нічого не отримає навіть держава...
показать весь комментарий
15.07.2020 17:13 Ответить
Свіжий приклад - загибель днями практично всієї родини в автокатастрофі від рецидивіста-наркомана...
показать весь комментарий
15.07.2020 17:15 Ответить
малюська первый в списке многократных...
показать весь комментарий
15.07.2020 17:13 Ответить
Не забудьте вдове того типа заплатить, который умер потому что напал на Стерненко.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:15 Ответить
Сказки Венского леса. И предвыборные обещания. Из разряда 4000$ зарплата учителей
показать весь комментарий
15.07.2020 17:17 Ответить
За изнасилование ментами пусть платят Аваков с Геращенко.
Почему невиновные украинцы должны за них платить?!
показать весь комментарий
15.07.2020 17:20 Ответить
Суть законопроекта одной картинкой...
Украинцы, пострадавшие от насильственных преступлений, получат компенсацию от государства, - Малюська - Цензор.НЕТ 2697
показать весь комментарий
15.07.2020 17:20 Ответить
Русифікація, через присутність в інформаційному просторі України російської мови, є насильницьким злочином.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:26 Ответить
Малюська - типовий зелений ідіот в малиновому піджаку...Буде видавати компенсацію постраждалим від його власного ідіотизму...
показать весь комментарий
15.07.2020 17:26 Ответить
"Вибори 2020"
показать весь комментарий
15.07.2020 17:41 Ответить
Це шахрайство та величезні державні збитки.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:20 Ответить
Если отбросить все коменты порохоботов то это правильное, народное решение.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:30 Ответить
Огласите весь список, пжлста!
Сколько будет стоить изнасилование? А сколько проломленный череп?
показать весь комментарий
16.07.2020 00:34 Ответить
 
 