Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Увеличение количества платных камер приведет к увеличению количества бесплатных камер.
Как информирует корреспонент Цензор.НЕТ, об этом заявил министр юстиции Денис Малюська во время проверки хода ремонта Лукьяновского СИЗО.
Видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
По словам министра, в Лукьяновском СИЗО сейчас находятся 12 заключенных, которые воспользовались услугами платных камер.
"Почти все они оплатили свое пребывание за месяц. Средства, собранные в результате этой инициативы в Киеве, это уже 140 тыс. грн. Всего по Украине уплачено уже более 180 тыс. грн. Все эти средства мы направляем на ремонт бесплатных камер", - объяснил Малюська.
Министр юстиции сообщил, что платные камеры уже есть в Чернигове, Черновцах, Виннице, Житомире, Хмельницком, Харькове, Днепре и Запорожье.
"Спрос есть и достаточно большой. Ожидаем, что он будет только увеличиваться. Увеличение количества платных камер приведет к увеличению количества бесплатных камер.
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Яке ж притрушене ..............
Малюська має відремонтувати ще дуже багато камер по кількості Зе-скота, що зараз керують державою.
и да снимите с дурака маску - нехай сам себя заразит в камере
А может наконец олигархов начнут садить ?
Вот в Словакии первому готовят 25 лет . Потянули за ниточку - и ТААКОЕ ПОПЛЫЛО
вот размах!!!
ни каких займов от МВФ!!
Никаках евробондов!!
Единственное Малюске надо сразу
двех инвестиционных нянь приставить
одну ссзади-другую спереди