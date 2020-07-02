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Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Увеличение количества платных камер приведет к увеличению количества бесплатных камер.

Как информирует корреспонент Цензор.НЕТ, об этом заявил министр юстиции Денис Малюська во время проверки хода ремонта Лукьяновского СИЗО.

Видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

По словам министра, в Лукьяновском СИЗО сейчас находятся 12 заключенных, которые воспользовались услугами платных камер. 

"Почти все они оплатили свое пребывание за месяц. Средства, собранные в результате этой инициативы в Киеве, это уже 140 тыс. грн. Всего по Украине уплачено уже более 180 тыс. грн. Все эти средства мы направляем на ремонт бесплатных камер", - объяснил Малюська.

Министр юстиции сообщил, что платные камеры уже есть в Чернигове, Черновцах, Виннице, Житомире, Хмельницком, Харькове, Днепре и Запорожье.

"Спрос есть и достаточно большой. Ожидаем, что он будет только увеличиваться. Увеличение количества платных камер приведет к увеличению количества бесплатных камер. 

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Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО 01
Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО 02
Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО 03
Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО 04

Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО 05
Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО 06

Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО 07
Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО 08
Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО 09
Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО 10
Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО 11

Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО 12
Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО 13
Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО 14
Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО 15
Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО 16
Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО 17
Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО 18
Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО 19
Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО 20
Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

ремонт (1180) СИЗО (1363) Богачук Олег (1462) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+22
Неплохо смотрится зе-министр в камере
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02.07.2020 14:50
+12
вот эта фотка мне понравилась особо....
Малюська показал платные камеры в Лукьяновском СИЗО: Они уже принесли более 180 тыс. грн, их направят на ремонт бесплатных камер - Цензор.НЕТ 1899
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02.07.2020 14:53
+9
Якщо б підписувати фото, то я б назвав її "Ідеальна відповідність".
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02.07.2020 14:54
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Правила форума Совет форумчан
Неплохо смотрится зе-министр в камере
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02.07.2020 14:50 Ответить
Якщо б підписувати фото, то я б назвав її "Ідеальна відповідність".
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02.07.2020 14:54 Ответить
Нехай там и сидить далі ).
Яке ж притрушене ..............
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02.07.2020 14:58 Ответить
Неправильно.
Малюська має відремонтувати ще дуже багато камер по кількості Зе-скота, що зараз керують державою.
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02.07.2020 19:45 Ответить
ален де лон практически.....
и да снимите с дурака маску - нехай сам себя заразит в камере
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02.07.2020 15:15 Ответить
Гармонійно!
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02.07.2020 16:23 Ответить
Плавно идем "к платным камерам величиной и инфраструктурой равной Межигорью"...
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02.07.2020 16:52 Ответить
Готують для зєпутатофф?
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02.07.2020 14:51 Ответить
Скорее для Ермака с компанией
А может наконец олигархов начнут садить ?

Вот в Словакии первому готовят 25 лет . Потянули за ниточку - и ТААКОЕ ПОПЛЫЛО
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02.07.2020 14:55 Ответить
А вообще , если там сделать бордель - то мильоны потекут рекой 😀😀😀
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02.07.2020 14:52 Ответить
вот эта фотка мне понравилась особо....
Малюська показал платные камеры в Лукьяновском СИЗО: Они уже принесли более 180 тыс. грн, их направят на ремонт бесплатных камер - Цензор.НЕТ 1899
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02.07.2020 14:53 Ответить
Наконєц-то я дома.
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02.07.2020 14:55 Ответить
Для сцикла одну забий.
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02.07.2020 14:54 Ответить
Біля параші.
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02.07.2020 14:55 Ответить
Але ж руіни.... та платна камера виглядає там як білий смокінг у коровнику
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02.07.2020 14:55 Ответить
ты что врубаешься, что сам там поселишься и поэтому сам следишь за ремонтом ?единственное обьяснение почему этот дегенерат день и ночь трындит только про эти камеры....
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02.07.2020 14:55 Ответить
А где маки? Он, похоже ,единственный ,кто не будет страдать, пребывая в этих местах...
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02.07.2020 14:55 Ответить
не, ну а шо - гармонично он там смотрится, нарик будет вообще как дома!
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02.07.2020 14:55 Ответить
Сюр какой-то. Тюрьма - это место отбывания наказания, а не гостинница или дом отдыха. Вместо пиара нужно улучшать общее содержание заключенных, а не отдельных особей, имеющих средства, сомнительного происхождения. 180 тыс. грн. дохода - это вообще ни о чем. Зеля на шаурму из дохлятины больше тратит.
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02.07.2020 14:56 Ответить
ПОКАЖИТЕ ФОТКИ БЕСПЛАТНЫХ КАМЕР СЕГОДНЯ
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02.07.2020 14:57 Ответить
Малюська показав платні камери в Лук'янівському СІЗО: Вони вже принесли понад 180 тис. грн, які направлять на ремонт безкоштовних камер - Цензор.НЕТ 6667
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02.07.2020 15:38 Ответить
сша?
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02.07.2020 19:02 Ответить
Источник: https://yaizakon.com.ua/v-ukraine-hotyat-uvelichit-kamery-v-sledstvennyh-izolyatorah/
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02.07.2020 20:06 Ответить


Малюська показав платні камери в Лук'янівському СІЗО: Вони вже принесли понад 180 тис. грн, які направлять на ремонт безкоштовних камер - Цензор.НЕТ 3286
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02.07.2020 15:32 Ответить
Юлька в такой и сидела + душ.... и ПРа не было.....
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02.07.2020 15:06 Ответить
Вот они-онновации!!!
вот размах!!!
ни каких займов от МВФ!!
Никаках евробондов!!
Единственное Малюске надо сразу
двех инвестиционных нянь приставить
одну ссзади-другую спереди
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02.07.2020 15:07 Ответить
Отлично смотрится. Он в камере, как в доме родном смотрится.
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02.07.2020 15:18 Ответить
Молюск готує собі камеру.
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02.07.2020 15:37 Ответить
На второй фотографии типочки уже готовы заезжать в новую хату😀
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02.07.2020 15:38 Ответить
Старался, как для себя
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02.07.2020 18:59 Ответить
По личному распоряжению министра Малюська администрация СИЗО загоняет более-мение обеспеченных осужденных в платные камеры. Министру нужен показатель "реформ" и для этого он не гнушается ничем, вплоть до угроз осудженным, что сели они не пойдут и заплатят в платную камеру то их поместят в "обиженку".
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02.07.2020 20:49 Ответить
С Колей Рудковским Молюска общался, интересовался как там у "соседей"?
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02.07.2020 22:37 Ответить
правильно, - лучше заранее озаботится о чистоте своей будующий камеры. Только надо интенсивнее. - на всех зебилов не хватит!
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04.07.2020 00:12 Ответить
 
 