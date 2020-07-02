Малюська показал отремонтированные камеры в Лукьяновском СИЗО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Увеличение количества платных камер приведет к увеличению количества бесплатных камер.

Как информирует корреспонент Цензор.НЕТ, об этом заявил министр юстиции Денис Малюська во время проверки хода ремонта Лукьяновского СИЗО.

Видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

По словам министра, в Лукьяновском СИЗО сейчас находятся 12 заключенных, которые воспользовались услугами платных камер.

"Почти все они оплатили свое пребывание за месяц. Средства, собранные в результате этой инициативы в Киеве, это уже 140 тыс. грн. Всего по Украине уплачено уже более 180 тыс. грн. Все эти средства мы направляем на ремонт бесплатных камер", - объяснил Малюська.

Министр юстиции сообщил, что платные камеры уже есть в Чернигове, Черновцах, Виннице, Житомире, Хмельницком, Харькове, Днепре и Запорожье.

"Спрос есть и достаточно большой. Ожидаем, что он будет только увеличиваться. Увеличение количества платных камер приведет к увеличению количества бесплатных камер.

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Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ