Малюська показав відремонтовані камери в Лук'янівському СІЗО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Збільшення кількості платних камер призведе до збільшення кількості безкоштовних камер.
Як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив міністр юстиції Денис Малюська під час перевірки ремонту Лук'янівського СІЗО.
Відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
За словами міністра, в цьому СІЗО зараз перебувають 12 в'язнів, які скористалися послугами платних камер.
"Майже всі вони оплатили своє перебування за місяць. Кошти, зібрані в результаті цієї ініціативи в Києві, це вже 140 тис. грн. Всього по Україні сплачено вже понад 180 тис. грн. Всі ці кошти ми спрямовуємо на ремонт безкоштовних камер", - пояснив Малюська.
Міністр юстиції повідомив, що платні камери вже є в Чернігові, Чернівцях, Вінниці, Житомирі, Хмельницькому, Харкові, Дніпрі та Запоріжжя.
"Попит є і досить великий. Очікуємо, що він буде тільки збільшуватися. Збільшення кількості платних камер призведе до збільшення кількості безкоштовних камер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Яке ж притрушене ..............
Малюська має відремонтувати ще дуже багато камер по кількості Зе-скота, що зараз керують державою.
и да снимите с дурака маску - нехай сам себя заразит в камере
А может наконец олигархов начнут садить ?
Вот в Словакии первому готовят 25 лет . Потянули за ниточку - и ТААКОЕ ПОПЛЫЛО
вот размах!!!
ни каких займов от МВФ!!
Никаках евробондов!!
Единственное Малюске надо сразу
двех инвестиционных нянь приставить
одну ссзади-другую спереди