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Малюська показав відремонтовані камери в Лук'янівському СІЗО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Збільшення кількості платних камер призведе до збільшення кількості безкоштовних камер.

Як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив міністр юстиції Денис Малюська під час перевірки ремонту Лук'янівського СІЗО.

Відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

За словами міністра, в цьому СІЗО зараз перебувають 12 в'язнів, які скористалися послугами платних камер.

"Майже всі вони оплатили своє перебування за місяць. Кошти, зібрані в результаті цієї ініціативи в Києві, це вже 140 тис. грн. Всього по Україні сплачено вже понад 180 тис. грн. Всі ці кошти ми спрямовуємо на ремонт безкоштовних камер", - пояснив Малюська.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Малюська показав, куди пішли кошти від платних камер СІЗО. ФОТОрепортаж

Міністр юстиції повідомив, що платні камери вже є в Чернігові, Чернівцях, Вінниці, Житомирі, Хмельницькому, Харкові, Дніпрі та Запоріжжя.

"Попит є і досить великий. Очікуємо, що він буде тільки збільшуватися. Збільшення кількості платних камер призведе до збільшення кількості безкоштовних камер.

Малюська показав відремонтовані камери в Лукянівському СІЗО 01
Малюська показав відремонтовані камери в Лукянівському СІЗО 02
Малюська показав відремонтовані камери в Лукянівському СІЗО 03
Малюська показав відремонтовані камери в Лукянівському СІЗО 04

Малюська показав відремонтовані камери в Лукянівському СІЗО 05
Малюська показав відремонтовані камери в Лукянівському СІЗО 06

Малюська показав відремонтовані камери в Лукянівському СІЗО 07
Малюська показав відремонтовані камери в Лукянівському СІЗО 08
Малюська показав відремонтовані камери в Лукянівському СІЗО 09
Малюська показав відремонтовані камери в Лукянівському СІЗО 10
Малюська показав відремонтовані камери в Лукянівському СІЗО 11

Малюська показав відремонтовані камери в Лукянівському СІЗО 12
Малюська показав відремонтовані камери в Лукянівському СІЗО 13
Малюська показав відремонтовані камери в Лукянівському СІЗО 14
Малюська показав відремонтовані камери в Лукянівському СІЗО 15
Малюська показав відремонтовані камери в Лукянівському СІЗО 16
Малюська показав відремонтовані камери в Лукянівському СІЗО 17
Малюська показав відремонтовані камери в Лукянівському СІЗО 18
Малюська показав відремонтовані камери в Лукянівському СІЗО 19
Малюська показав відремонтовані камери в Лукянівському СІЗО 20
Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

ремонт (2307) СІЗО (726) Богачук Олег (1457) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+22
Неплохо смотрится зе-министр в камере
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02.07.2020 14:50
+12
вот эта фотка мне понравилась особо....
Малюська показал платные камеры в Лукьяновском СИЗО: Они уже принесли более 180 тыс. грн, их направят на ремонт бесплатных камер - Цензор.НЕТ 1899
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02.07.2020 14:53
+9
Якщо б підписувати фото, то я б назвав її "Ідеальна відповідність".
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02.07.2020 14:54
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Неплохо смотрится зе-министр в камере
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02.07.2020 14:50 Відповісти
Якщо б підписувати фото, то я б назвав її "Ідеальна відповідність".
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02.07.2020 14:54 Відповісти
Нехай там и сидить далі ).
Яке ж притрушене ..............
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02.07.2020 14:58 Відповісти
Неправильно.
Малюська має відремонтувати ще дуже багато камер по кількості Зе-скота, що зараз керують державою.
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02.07.2020 19:45 Відповісти
ален де лон практически.....
и да снимите с дурака маску - нехай сам себя заразит в камере
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02.07.2020 15:15 Відповісти
Гармонійно!
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02.07.2020 16:23 Відповісти
Плавно идем "к платным камерам величиной и инфраструктурой равной Межигорью"...
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02.07.2020 16:52 Відповісти
Готують для зєпутатофф?
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02.07.2020 14:51 Відповісти
Скорее для Ермака с компанией
А может наконец олигархов начнут садить ?

Вот в Словакии первому готовят 25 лет . Потянули за ниточку - и ТААКОЕ ПОПЛЫЛО
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02.07.2020 14:55 Відповісти
А вообще , если там сделать бордель - то мильоны потекут рекой 😀😀😀
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02.07.2020 14:52 Відповісти
вот эта фотка мне понравилась особо....
Малюська показал платные камеры в Лукьяновском СИЗО: Они уже принесли более 180 тыс. грн, их направят на ремонт бесплатных камер - Цензор.НЕТ 1899
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02.07.2020 14:53 Відповісти
Наконєц-то я дома.
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02.07.2020 14:55 Відповісти
Для сцикла одну забий.
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02.07.2020 14:54 Відповісти
Біля параші.
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02.07.2020 14:55 Відповісти
Але ж руіни.... та платна камера виглядає там як білий смокінг у коровнику
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02.07.2020 14:55 Відповісти
ты что врубаешься, что сам там поселишься и поэтому сам следишь за ремонтом ?единственное обьяснение почему этот дегенерат день и ночь трындит только про эти камеры....
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02.07.2020 14:55 Відповісти
А где маки? Он, похоже ,единственный ,кто не будет страдать, пребывая в этих местах...
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02.07.2020 14:55 Відповісти
не, ну а шо - гармонично он там смотрится, нарик будет вообще как дома!
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02.07.2020 14:55 Відповісти
Сюр какой-то. Тюрьма - это место отбывания наказания, а не гостинница или дом отдыха. Вместо пиара нужно улучшать общее содержание заключенных, а не отдельных особей, имеющих средства, сомнительного происхождения. 180 тыс. грн. дохода - это вообще ни о чем. Зеля на шаурму из дохлятины больше тратит.
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02.07.2020 14:56 Відповісти
ПОКАЖИТЕ ФОТКИ БЕСПЛАТНЫХ КАМЕР СЕГОДНЯ
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02.07.2020 14:57 Відповісти
Малюська показав платні камери в Лук'янівському СІЗО: Вони вже принесли понад 180 тис. грн, які направлять на ремонт безкоштовних камер - Цензор.НЕТ 6667
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02.07.2020 15:38 Відповісти
сша?
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02.07.2020 19:02 Відповісти
Источник: https://yaizakon.com.ua/v-ukraine-hotyat-uvelichit-kamery-v-sledstvennyh-izolyatorah/
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02.07.2020 20:06 Відповісти


Малюська показав платні камери в Лук'янівському СІЗО: Вони вже принесли понад 180 тис. грн, які направлять на ремонт безкоштовних камер - Цензор.НЕТ 3286
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02.07.2020 15:32 Відповісти
Юлька в такой и сидела + душ.... и ПРа не было.....
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02.07.2020 15:06 Відповісти
Вот они-онновации!!!
вот размах!!!
ни каких займов от МВФ!!
Никаках евробондов!!
Единственное Малюске надо сразу
двех инвестиционных нянь приставить
одну ссзади-другую спереди
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02.07.2020 15:07 Відповісти
Отлично смотрится. Он в камере, как в доме родном смотрится.
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02.07.2020 15:18 Відповісти
Молюск готує собі камеру.
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02.07.2020 15:37 Відповісти
На второй фотографии типочки уже готовы заезжать в новую хату😀
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02.07.2020 15:38 Відповісти
Старался, как для себя
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02.07.2020 18:59 Відповісти
По личному распоряжению министра Малюська администрация СИЗО загоняет более-мение обеспеченных осужденных в платные камеры. Министру нужен показатель "реформ" и для этого он не гнушается ничем, вплоть до угроз осудженным, что сели они не пойдут и заплатят в платную камеру то их поместят в "обиженку".
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02.07.2020 20:49 Відповісти
С Колей Рудковским Молюска общался, интересовался как там у "соседей"?
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02.07.2020 22:37 Відповісти
правильно, - лучше заранее озаботится о чистоте своей будующий камеры. Только надо интенсивнее. - на всех зебилов не хватит!
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04.07.2020 00:12 Відповісти
 
 