Малюська показав відремонтовані камери в Лук'янівському СІЗО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Збільшення кількості платних камер призведе до збільшення кількості безкоштовних камер.

Як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив міністр юстиції Денис Малюська під час перевірки ремонту Лук'янівського СІЗО.

Відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

За словами міністра, в цьому СІЗО зараз перебувають 12 в'язнів, які скористалися послугами платних камер.

"Майже всі вони оплатили своє перебування за місяць. Кошти, зібрані в результаті цієї ініціативи в Києві, це вже 140 тис. грн. Всього по Україні сплачено вже понад 180 тис. грн. Всі ці кошти ми спрямовуємо на ремонт безкоштовних камер", - пояснив Малюська.

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Міністр юстиції повідомив, що платні камери вже є в Чернігові, Чернівцях, Вінниці, Житомирі, Хмельницькому, Харкові, Дніпрі та Запоріжжя.

"Попит є і досить великий. Очікуємо, що він буде тільки збільшуватися. Збільшення кількості платних камер призведе до збільшення кількості безкоштовних камер.















































Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ