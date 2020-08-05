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На Харьковщине задержали мужчину, развращавшего несовершеннолетних парней, - МВД

На Харьковщине задержали мужчину, развращавшего несовершеннолетних парней, - МВД

Полицейские Красноградского отдела полиции установили, что мужчина совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Сейчас полицейские устанавливают других вероятных жертв злоумышленника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

4 августа в полицию обратилась мать 15-летнего парня. Она заявила, что неизвестный мужчина развращал ее сына. В тот же день сотрудники полиции установили, что к этому преступлению причастен ранее судимый 47-летний житель города Краснограда. Уже во время расследования полицейские получили информацию о том, что, преступление сексуального характера мужчина совершал в отношении еще одного несовершеннолетнего.

В ходе досудебного расследования установлено, что 47-летний мужчина в течение почти 10 лет знакомился со своими жертвами через интернет-сеть и действовал по одной схеме. В социальной сети злоумышленник зарегистрировался под видом молодого парня и знакомился с юными пользователями. Имеющий психологические навыки, вор налаживал с ребятами дружеские отношения. Через некоторое время постепенно начинал разговоры на сексуальные темы. После чего договаривался о встрече неподалеку от дома и в собственном автомобиле совершал развратные действия.

Следователям Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.

"Уважаемые родители! Расскажите детям об опасности знакомств на улице и через Интернет. Контролируйте досуг своих детей и следите, с кем они общаются и какие сайты посещают в Интернете. Если в социальных сетях найдете переписку с ником (на фото), с которого злоумышленник общался с малолетним, немедленно сообщайте по телефону 102 или другим удобным для вас способом", - подчеркнули в МВД.

Также читайте: Педофил задержан под Киевом во время орального секса с подростком. ФОТОрепортаж

На Харьковщине задержали мужчину, развращавшего несовершеннолетних парней, - МВД 01

Автор: 

МВД (9327) педофил (493) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+2
Тада проголосовать и в речку.
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05.08.2020 15:44 Ответить
+2
Отголосок узаконивания и рекламы ошибки природы (сексменьшинств)
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05.08.2020 15:59 Ответить
+2
У вас у кацапів нема підарасів бо вони всі.Тому ти й не дивуєшся півник.
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05.08.2020 16:32 Ответить
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Вмочить його за ноги в річку.
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05.08.2020 15:35 Ответить
нізя,у нас демократія
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05.08.2020 15:43 Ответить
Тада проголосовать и в речку.
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05.08.2020 15:44 Ответить
В Италии и Германии раскрыта сеть педофилов, только в Германии 30 тыс. А у нас единичные задержания. Не интересуются наши полицаи сетями педофилов и интернете. Нет интереса к безопасности детей.
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05.08.2020 16:50 Ответить
В Раде целая фракция зеленых педофилов и норм.
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05.08.2020 18:56 Ответить
От тебе лишь бы на всё готовое... Шо там развращать, когда оно уже...
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05.08.2020 15:45 Ответить
Отголосок узаконивания и рекламы ошибки природы (сексменьшинств)
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05.08.2020 15:59 Ответить
Пытались изнасиловать какую-то яжемать или побили яжедевочку-модель - ай-яй-яй, какой кошмар, поднимайте вертолеты.
Какой-то урод развращал несовершеннолетних парней - хи-хи-хи, наверняка сами идиоты заднеприводные.
Закон про гендерное равенство когда заработает?
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05.08.2020 16:17 Ответить
Больше похоже , что карандаши точил малкам , видно на киче во вкус вошел .
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05.08.2020 16:28 Ответить
У вас у кацапів нема підарасів бо вони всі.Тому ти й не дивуєшся півник.
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05.08.2020 16:32 Ответить
ну да, в сети асфальта для морды нет, да, герой?
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06.08.2020 11:13 Ответить
З худобою не спілкуюсь. Нема ні бажання ні часу.
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06.08.2020 11:19 Ответить
На палю гниду!
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05.08.2020 16:42 Ответить
"Дети есть дети, их сколько не развращай - им все мало." (с)
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05.08.2020 17:55 Ответить
Кастрировать эту сволочь, другим чтоб неповадно было.
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05.08.2020 18:39 Ответить
Это только начало! Чипстеры , себя рекламируют и промывают мозги детям! Навязывая свой образ мировозрения.
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05.08.2020 23:46 Ответить
 
 