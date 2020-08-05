На Харківщині затримали чоловіка, який розбещував неповнолітніх хлопців, - МВС

Поліцейські Красноградського відділу поліції встановили, що чоловік скоїв злочини сексуального характеру щодо двох неповнолітніх. Наразі поліцейські встановлюють інших імовірних жертв зловмисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

4 серпня до поліції звернулася мати 15-річного хлопця. Вона заявила, що невідомий чоловік розбещував її сина. Того ж дня співробітники поліції встановили, що до цього злочину причетний раніше судимий 47-річний житель міста Краснограда. Уже під час розслідування поліцейські отримали інформацію про те, що злочин сексуального характеру чоловік здійснював щодо ще одного неповнолітнього.

У ході досудового розслідування встановлено, що 47-річний чоловік протягом майже 10 років знайомився зі своїми жертвами через інтернет-мережу та діяв за однією схемою. У соціальній мережі зловмисник реєструвався під виглядом малолітнього хлопця та знайомився з юними користувачами. Маючи психологічні навички, злодій налагоджував з хлопцями дружні стосунки. Через деякий час поступово розпочинав розмови на сексуальні теми. Після чого домовлявся про зустріч неподалік домівки та у власному автомобілі вчиняв розпусні дії.

Слідчім Красноградського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1, 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу стосовно правопорушника.

"Шановні батьки! Розповідайте дітям про небезпеку знайомств на вулиці та через інтернет. Контролюйте дозвілля своїх дітей і слідкуйте, з ким вони спілкуються та які сайти відвідують в інтернеті. Якщо в соціальних мережах знайдете листування з ніком (на фото), з якого зловмисник спілкувався з малолітнім, негайно повідомляйте за телефоном 102 чи іншим зручним для вас способом", - наголосили в МВС.

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