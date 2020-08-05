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На Харківщині затримали чоловіка, який розбещував неповнолітніх хлопців, - МВС

На Харківщині затримали чоловіка, який розбещував неповнолітніх хлопців, - МВС

Поліцейські Красноградського відділу поліції встановили, що чоловік скоїв злочини сексуального характеру щодо двох неповнолітніх. Наразі поліцейські встановлюють інших імовірних жертв зловмисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

4 серпня до поліції звернулася мати 15-річного хлопця. Вона заявила, що невідомий чоловік розбещував її сина. Того ж дня співробітники поліції встановили, що до цього злочину причетний раніше судимий 47-річний житель міста Краснограда. Уже під час розслідування поліцейські отримали інформацію про те, що злочин сексуального характеру чоловік здійснював щодо ще одного неповнолітнього.

У ході досудового розслідування встановлено, що 47-річний чоловік протягом майже 10 років знайомився зі своїми жертвами через інтернет-мережу та діяв за однією схемою. У соціальній мережі зловмисник реєструвався під виглядом малолітнього хлопця та знайомився з юними користувачами. Маючи психологічні навички, злодій налагоджував з хлопцями дружні стосунки. Через деякий час поступово розпочинав розмови на сексуальні теми. Після чого домовлявся про зустріч неподалік домівки та у власному автомобілі вчиняв розпусні дії.

Слідчім Красноградського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1, 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу стосовно правопорушника.

"Шановні батьки! Розповідайте дітям про небезпеку знайомств на вулиці та через інтернет. Контролюйте дозвілля своїх дітей і слідкуйте, з ким вони спілкуються та які сайти відвідують в інтернеті. Якщо в соціальних мережах знайдете листування з ніком (на фото), з якого зловмисник спілкувався з малолітнім, негайно повідомляйте за телефоном 102 чи іншим зручним для вас способом", - наголосили в МВС.

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На Харківщині затримали чоловіка, який розбещував неповнолітніх хлопців, - МВС 01

Автор: 

МВС (3513) педофіл (158) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+2
Тада проголосовать и в речку.
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05.08.2020 15:44 Відповісти
+2
Отголосок узаконивания и рекламы ошибки природы (сексменьшинств)
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05.08.2020 15:59 Відповісти
+2
У вас у кацапів нема підарасів бо вони всі.Тому ти й не дивуєшся півник.
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05.08.2020 16:32 Відповісти
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Вмочить його за ноги в річку.
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05.08.2020 15:35 Відповісти
нізя,у нас демократія
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05.08.2020 15:43 Відповісти
Тада проголосовать и в речку.
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05.08.2020 15:44 Відповісти
В Италии и Германии раскрыта сеть педофилов, только в Германии 30 тыс. А у нас единичные задержания. Не интересуются наши полицаи сетями педофилов и интернете. Нет интереса к безопасности детей.
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05.08.2020 16:50 Відповісти
В Раде целая фракция зеленых педофилов и норм.
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05.08.2020 18:56 Відповісти
От тебе лишь бы на всё готовое... Шо там развращать, когда оно уже...
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05.08.2020 15:45 Відповісти
Отголосок узаконивания и рекламы ошибки природы (сексменьшинств)
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05.08.2020 15:59 Відповісти
Пытались изнасиловать какую-то яжемать или побили яжедевочку-модель - ай-яй-яй, какой кошмар, поднимайте вертолеты.
Какой-то урод развращал несовершеннолетних парней - хи-хи-хи, наверняка сами идиоты заднеприводные.
Закон про гендерное равенство когда заработает?
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05.08.2020 16:17 Відповісти
Больше похоже , что карандаши точил малкам , видно на киче во вкус вошел .
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05.08.2020 16:28 Відповісти
У вас у кацапів нема підарасів бо вони всі.Тому ти й не дивуєшся півник.
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05.08.2020 16:32 Відповісти
ну да, в сети асфальта для морды нет, да, герой?
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06.08.2020 11:13 Відповісти
З худобою не спілкуюсь. Нема ні бажання ні часу.
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06.08.2020 11:19 Відповісти
На палю гниду!
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05.08.2020 16:42 Відповісти
"Дети есть дети, их сколько не развращай - им все мало." (с)
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05.08.2020 17:55 Відповісти
Кастрировать эту сволочь, другим чтоб неповадно было.
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05.08.2020 18:39 Відповісти
Это только начало! Чипстеры , себя рекламируют и промывают мозги детям! Навязывая свой образ мировозрения.
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05.08.2020 23:46 Відповісти
 
 