РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13048 посетителей онлайн
Новости
1 149 15

Правительство утвердило Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 гг.

Правительство утвердило Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 гг.

Кабинет Министров Украины на заседании в среду утвердил Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 гг.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Среди приоритетов плана мер на 2021-2023 гг. - реализация инициативы "Туристические магниты Украины", строительство дорог, создание центров креативных индустрий, привлечение инвестиций в регионы, строительство и развитие центров публичных и административных услуг, в том числе в новых громадах, развитие образования, цифровизация регионов.

В стратегии определены новые функциональные типы территорий, а также регионы, которые находятся в фокусе региональной политики: горные территории Карпат, прибрежные зоны Черного и Азовского морей, природно-заповедные зоны, приграничные территории, в том числе на линиях разграничения, сельские территории в неблагоприятных условиях, агломерации, центры экономического роста, монофункциональные города, а также временно оккупированные территории. Для каждого функционального региона министерство определило важные аспекты развития.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса, - вице-премьер Резников

Региональное развитие собираются финансировать за счет Государственного фонда регионального развития.

Также для финансирования проектов стратегии предлагается привлекать донорские и кредитные средства с помощью концессий и публично-частного партнерства.

Автор: 

Кабмин (14036) стратегия (193)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Вам бы эту осень пережить, сказочники. Вы уже "доразвивались" до ручки. До полного абзаца.
показать весь комментарий
05.08.2020 15:43 Ответить
+3
Вы экономикой когда начнете заниматься, вместо того, чтобы гробить? А не тупые сказки для лохов рассказывать.

Правительство утвердило Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 гг. - Цензор.НЕТ 6219
показать весь комментарий
05.08.2020 15:45 Ответить
+2
Так шо, мы до 27 года вместе?
показать весь комментарий
05.08.2020 15:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вам бы эту осень пережить, сказочники. Вы уже "доразвивались" до ручки. До полного абзаца.
показать весь комментарий
05.08.2020 15:43 Ответить
не было слышно шмыгаля, отдыхал...пришло время напомнить о себе... долгострочной перспективой
показать весь комментарий
05.08.2020 15:50 Ответить
Прошлом осенью ви так же писали, что зимой все...єх рузге, какие ви тупорилі
показать весь комментарий
16.08.2020 14:12 Ответить
Уряд затвердив Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 рр. - Цензор.НЕТ 5269
показать весь комментарий
16.08.2020 14:18 Ответить
Так шо, мы до 27 года вместе?
показать весь комментарий
05.08.2020 15:45 Ответить
Вы экономикой когда начнете заниматься, вместо того, чтобы гробить? А не тупые сказки для лохов рассказывать.

Правительство утвердило Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 гг. - Цензор.НЕТ 6219
показать весь комментарий
05.08.2020 15:45 Ответить
Все пропало. Надо звать путина!!!
показать весь комментарий
16.08.2020 14:14 Ответить
Штырит? Зови хоть *****, хоть санитаров. Тебе уже не помочь.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:16 Ответить
...Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у зв'язку з вибухом у Бейруті Україна готова надати всю необхідну допомогу Лівану.Про це він заявив на засіданні уряду 5 серпня.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/399168-shmigalj_proponuje_dopomogu_livanu_pislja_vibuhu_v_bejruti
...
показать весь комментарий
05.08.2020 15:51 Ответить
Ви там імбецили зовсім?!!! Стратегія регіонального розвитку - туризм, дороги, і центри адмінпослуг?!!! Матюків не вистачає!!! Де про модернізацію і розвиток державних стратегічних підприємств (АЕС, ГЕС), розробку державних надр, підтримку малого та середнього сільгоспвиробника, промислових підприємств (які ще в державній власності)?
показать весь комментарий
05.08.2020 15:53 Ответить
Вы просто перестаньте отбирать средства местных советов, положенные им по реформе децентрализации Пороха. И регионы снова начнут развиваться, как в 2017-2018 годах. Когда суммарно доход местных бюджетов превысил доход бюджета страны.
показать весь комментарий
05.08.2020 15:56 Ответить
Вот оно что ....Так они о будущем думають. Понятно теперь ,почему им некогда заниматься насущными проблемами. Про людев денно и нощно думають ,как им жизнь улучшить и список этих людёв согласовать не могут. Пора в отпуск.
показать весь комментарий
05.08.2020 15:57 Ответить
а чего только до 2027 ? ...а шо в 2027... нас таки освободят?
показать весь комментарий
05.08.2020 16:12 Ответить
Будут говорить как в совке "Мы идет к светлому будущему в 2027 году. Но по дороге никто вас кормить не обещал".
показать весь комментарий
05.08.2020 16:48 Ответить
 
 