Правительство утвердило Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 гг.

Кабинет Министров Украины на заседании в среду утвердил Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 гг.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Среди приоритетов плана мер на 2021-2023 гг. - реализация инициативы "Туристические магниты Украины", строительство дорог, создание центров креативных индустрий, привлечение инвестиций в регионы, строительство и развитие центров публичных и административных услуг, в том числе в новых громадах, развитие образования, цифровизация регионов.

В стратегии определены новые функциональные типы территорий, а также регионы, которые находятся в фокусе региональной политики: горные территории Карпат, прибрежные зоны Черного и Азовского морей, природно-заповедные зоны, приграничные территории, в том числе на линиях разграничения, сельские территории в неблагоприятных условиях, агломерации, центры экономического роста, монофункциональные города, а также временно оккупированные территории. Для каждого функционального региона министерство определило важные аспекты развития.

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Региональное развитие собираются финансировать за счет Государственного фонда регионального развития.

Также для финансирования проектов стратегии предлагается привлекать донорские и кредитные средства с помощью концессий и публично-частного партнерства.