Уряд затвердив Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 рр.

Кабінет міністрів України на засіданні в середу затвердив Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 рр.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Серед пріоритетів плану заходів на 2021-2023 рр. - реалізація ініціативи "Туристичні магніти України", будівництво доріг, створення центрів креативних індустрій, залучення інвестицій в регіони, будівництво і розвиток центрів публічних і адміністративних послуг, в тому числі в нових громадах, розвиток освіти, цифровізація регіонів.

У стратегії визначено нові функціональні типи територій, а також регіони, які перебувають у фокусі регіональної політики: гірські території Карпат, прибережні зони Чорного та Азовського морів, природно-заповідні зони, прикордонні території, в тому числі на лініях розмежування, сільські території в несприятливих умовах, агломерації, центри економічного зростання, монофункціональні міста, а також тимчасово окуповані території. Для кожного функціонального регіону міністерство визначило важливі аспекти розвитку.

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Регіональний розвиток збираються фінансувати за рахунок Державного фонду регіонального розвитку.

Також для фінансування проектів стратегії пропонується залучати донорські та кредитні кошти за допомогою концесій і публічно-приватного партнерства.