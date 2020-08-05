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Новини
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Уряд затвердив Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 рр.

Уряд затвердив Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 рр.

Кабінет міністрів України на засіданні в середу затвердив Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 рр.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Серед пріоритетів плану заходів на 2021-2023 рр. - реалізація ініціативи "Туристичні магніти України", будівництво доріг, створення центрів креативних індустрій, залучення інвестицій в регіони, будівництво і розвиток центрів публічних і адміністративних послуг, в тому числі в нових громадах, розвиток освіти, цифровізація регіонів.

У стратегії визначено нові функціональні типи територій, а також регіони, які перебувають у фокусі регіональної політики: гірські території Карпат, прибережні зони Чорного та Азовського морів, природно-заповідні зони, прикордонні території, в тому числі на лініях розмежування, сільські території в несприятливих умовах, агломерації, центри економічного зростання, монофункціональні міста, а також тимчасово окуповані території. Для кожного функціонального регіону міністерство визначило важливі аспекти розвитку.

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Регіональний розвиток збираються фінансувати за рахунок Державного фонду регіонального розвитку.

Також для фінансування проектів стратегії пропонується залучати донорські та кредитні кошти за допомогою концесій і публічно-приватного партнерства.

Автор: 

Кабмін (14163) стратегія (202)


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Топ коментарі
+3
Вам бы эту осень пережить, сказочники. Вы уже "доразвивались" до ручки. До полного абзаца.
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05.08.2020 15:43 Відповісти
+3
Вы экономикой когда начнете заниматься, вместо того, чтобы гробить? А не тупые сказки для лохов рассказывать.

Правительство утвердило Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 гг. - Цензор.НЕТ 6219
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05.08.2020 15:45 Відповісти
+2
Так шо, мы до 27 года вместе?
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05.08.2020 15:45 Відповісти
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Вам бы эту осень пережить, сказочники. Вы уже "доразвивались" до ручки. До полного абзаца.
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05.08.2020 15:43 Відповісти
не было слышно шмыгаля, отдыхал...пришло время напомнить о себе... долгострочной перспективой
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05.08.2020 15:50 Відповісти
Прошлом осенью ви так же писали, что зимой все...єх рузге, какие ви тупорилі
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16.08.2020 14:12 Відповісти
Уряд затвердив Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 рр. - Цензор.НЕТ 5269
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16.08.2020 14:18 Відповісти
Так шо, мы до 27 года вместе?
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05.08.2020 15:45 Відповісти
Вы экономикой когда начнете заниматься, вместо того, чтобы гробить? А не тупые сказки для лохов рассказывать.

Правительство утвердило Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 гг. - Цензор.НЕТ 6219
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05.08.2020 15:45 Відповісти
Все пропало. Надо звать путина!!!
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16.08.2020 14:14 Відповісти
Штырит? Зови хоть *****, хоть санитаров. Тебе уже не помочь.
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16.08.2020 14:16 Відповісти
...Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у зв'язку з вибухом у Бейруті Україна готова надати всю необхідну допомогу Лівану.Про це він заявив на засіданні уряду 5 серпня.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/399168-shmigalj_proponuje_dopomogu_livanu_pislja_vibuhu_v_bejruti
...
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05.08.2020 15:51 Відповісти
Ви там імбецили зовсім?!!! Стратегія регіонального розвитку - туризм, дороги, і центри адмінпослуг?!!! Матюків не вистачає!!! Де про модернізацію і розвиток державних стратегічних підприємств (АЕС, ГЕС), розробку державних надр, підтримку малого та середнього сільгоспвиробника, промислових підприємств (які ще в державній власності)?
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05.08.2020 15:53 Відповісти
Вы просто перестаньте отбирать средства местных советов, положенные им по реформе децентрализации Пороха. И регионы снова начнут развиваться, как в 2017-2018 годах. Когда суммарно доход местных бюджетов превысил доход бюджета страны.
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05.08.2020 15:56 Відповісти
Вот оно что ....Так они о будущем думають. Понятно теперь ,почему им некогда заниматься насущными проблемами. Про людев денно и нощно думають ,как им жизнь улучшить и список этих людёв согласовать не могут. Пора в отпуск.
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05.08.2020 15:57 Відповісти
а чего только до 2027 ? ...а шо в 2027... нас таки освободят?
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05.08.2020 16:12 Відповісти
Будут говорить как в совке "Мы идет к светлому будущему в 2027 году. Но по дороге никто вас кормить не обещал".
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05.08.2020 16:48 Відповісти
 
 