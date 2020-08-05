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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса, - вице-премьер Резников

Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса, - вице-премьер Резников

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина разрабатывает амбициозную экономическую стратегию для Донбасса и уже в сентябре Кабинету министров Украины может быть представлена ее дорожная карта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом написал Резников в колонке для Atlantic Council.

"Украина в настоящее время разрабатывает амбициозную новую экономическую стратегию для востока страны. Основное внимание уделяется развитию частей Донецкой и Луганской областей, которые в настоящее время находятся под контролем Украины. Этот подход, возможно, лучше всего описать как украинский подход к понятию "особый статус" для региона с целью трансформации инвестиционного климата и реализации новой экономической модели на региональном уровне", - написал вице-премьер.

По его задумке, этот процесс должен начать набирать обороты как можно скорее в районах Донбасса, которые в настоящее время находятся под контролем украинского правительства, а затем он может распространиться на оккупированные Россией районы после их освобождения.

Резников указал, что инвесторы в современном мире работают и в горячих точках, и он провел десятки бесед с иностранными дипломатами, представителями международного бизнеса и украинскими инвесторами, которых гораздо больше беспокоит состояние украинской системы правосудия, чем близость к линии фронта.

"Наша цель – создать особый инвестиционный режим в контролируемой Украиной части Донбасса. Мы рассматриваем распространение правил международного коммерческого арбитража на регион как неотъемлемую часть этих планов. Кроме того, украинское государство должно взять на себя хотя бы часть страхового бремени от тех политических и военных рисков, которые инвесторам сложно предугадать. Чтобы сделать этот подход устойчивым, мы предусматриваем целевой фонд для поощрения и содействия инвестициям, и не будем полагаться на помощь доноров", - рассказал он.

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Вице-премьер надеется представить правительству Украины дорожную карту экономического развития Донбасса в сентябре. "Затем потребуется около шести месяцев, чтобы подготовить необходимые расчеты. Это потребует экспертного участия. В идеале этот вклад должен исходить непосредственно от потенциальных будущих инвесторов", - отметил он.

Резников обратил внимание на необходимость изначально задать правильный тон, что данная стратегия – это "не вопрос облегчения кризиса на Донбассе, а стремление создать передовую и инновационную экономическую зону, которая может оказать положительное влияние на всю Европу".

По его мнению, в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, Украина идеально подходит для диверсификации производств за пределами Китая и наличия высококачественных производственных мощностей ближе к странам ЕС, а регион Донбасса обладает многими специфическими характеристиками, необходимыми для того, чтобы играть ведущую роль в этом процессе

Резников считает очевидным, что на седьмом году войны российское толкование "особого статуса" для Донбасса неприемлемо. "Вместо того чтобы помогать в урегулировании конфликта, подход Москвы специально разработан для ускорения распада Украины. Чем раньше эта тупиковая модель будет отброшена, тем лучше. Прочный мир может быть достигнут только путем создания более светлого будущего для людей восточной Украины, которое подрывает способность России дестабилизировать украинское общество", - подчеркнул он.

Вице-премьер Украины провел аналогию, что европейские инвестиции могут создать "новую эру возможностей роста" на Донбассе, как когда-то они превратили этот регион в один из промышленных двигателей континента в девятнадцатом веке.

Резников также указал, что агрессия РФ "разрушила Донбасс довоенной эры" и уже бессмысленно говорить просто о "восстановлении региона", а вместо этого следует сосредоточиться на создании новой экономики.

"Восстановленный и обновленный Донбасс может стать центром новых подходов к производству. Трагедия войны превратила промышленные центры Украины в руины, но это опустошение также создает пространство для смелых инноваций и оригинального мышления, которые не всегда возможны в более развитых экономических условиях", - считает он.

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Автор: 

Кабмин (14036) стратегия (193) Донбасс (26958) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+32
а для Украины есть такая стратегия?
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05.08.2020 10:57 Ответить
+21
У 90-х вже робили вільну економічну зону на Донбасі - отримали чорну дірку, з якої повилазили олігархи. Файні граблі, нумо танцювати!
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05.08.2020 11:06 Ответить
+17
А вы экономикой страны заняться не соизволите? Разведуны хреновы. Скоро все окончательно ляжет, а они тупые мантры поют.

Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 6477
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05.08.2020 11:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а для Украины есть такая стратегия?
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05.08.2020 10:57 Ответить
Да уже год как внедрена нынешней властью Вон уже Сингапур обогнали , а скоро по ввп догоним и перегоним омерику
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05.08.2020 11:03 Ответить
У 90-х вже робили вільну економічну зону на Донбасі - отримали чорну дірку, з якої повилазили олігархи. Файні граблі, нумо танцювати!
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05.08.2020 11:06 Ответить
всё для жЫтелей дамбаса, а мы, лохи, голосовавшие за, будем жрать ЗЕ_ГОВНО
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05.08.2020 11:25 Ответить
Для ОРДЛО буде нова економічна стратегія - виселити всіх колаборантів які ненавидять Україну, евакуювати всі заводи, розібрати всі багатоповерхівки! ОРДЛО буде одноповерховим, аграрним та українським!
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05.08.2020 12:09 Ответить
Кстати ее прикрыла Тимошенко.
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05.08.2020 11:55 Ответить
Есть и успешно реализуется уже год

Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 5485
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05.08.2020 11:05 Ответить
Ой не треба. Вже лячно від тих "стратегів".
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05.08.2020 11:10 Ответить
Компания из Вены посчитала затраты на восстановление Донбасса, получилось около 21 млрд. долларов. Для сравнения годовой бюджет 35 млрд. $.
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05.08.2020 11:01 Ответить
Васюки станут центром межгалактический шахматной мысли.....
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05.08.2020 11:02 Ответить
А вы экономикой страны заняться не соизволите? Разведуны хреновы. Скоро все окончательно ляжет, а они тупые мантры поют.

Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 6477
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05.08.2020 11:02 Ответить
вы сначала разминируйте эту зону, прежде чем она окажет положительное влияние на европу
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05.08.2020 11:06 Ответить
Украина все годы независимости задабривало "трудовой народ донбасса", и к чему это привело... Продолжайте в том же духе, дебилы..
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05.08.2020 11:07 Ответить
сложно. нужно обещать каждому 100К евро, за счет денег европы
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05.08.2020 11:08 Ответить
А Порошенко, розробляв світову стратегію економічних санкцій проти Россіі.

Від яких, вона вищала, як **** на морозі.
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05.08.2020 11:09 Ответить
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05.08.2020 11:53 Ответить
Сдать территорию в аренду под базы НАТО!!!!
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05.08.2020 11:16 Ответить
Опять тупых лугандонов целовать в жеппу? Скока можно? Оставьте их в покое ( контролируемую территорию) пока не поумнеют
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05.08.2020 11:24 Ответить
ПральнА. Закидаєм їх благами, щоб знали як пуйло з віною в Україну закликать.
Тим більше, що 73%, ради цього, не проти і самі поголодати, і нащадків своїх на дієту присадити.
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05.08.2020 11:25 Ответить
зеговно на зеговне сидит и зеговном погоняет
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05.08.2020 11:26 Ответить
Сеня, так же "кто угодно, только не Порошенко". Не?
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05.08.2020 11:40 Ответить
А что дамбас ето какая то другая Украина а остальные ето третий сорт? Для крыма уже разрабатывали и где сейчас крым?
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05.08.2020 11:37 Ответить
Стратегия одна....ДАЙТЕ ДЕНЕГ ДАМБАСУ!!....су....
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05.08.2020 11:38 Ответить
Ага, и резников с дружбанами все спионерит.
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05.08.2020 11:41 Ответить
Гавно вапрос!
Освободить всех ватников от налогов на 10 лет, и выплатить им репарации и компенсации по 10 тысяч евро каждому.
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05.08.2020 11:40 Ответить
Им не для донбабве нужна стратегия, а как сжечь всех лаптей на нашей территории. Если бы не оттяпали ничего, то страна бы уже росла как на дрожжах, а теперь вместо роста, все должны думать как угробленный кацапами даунбасс восстанавливать. Сраная параша любого в свою говень утащит, лишь бы не процветание.
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05.08.2020 11:43 Ответить
Ето называется, разделение Украины и разжигание национальной розни, что приведет к гражданской войне. Ето стратегия комуняк, одним дать все, а у других отобрать чтобы одна часть народа возненавидела другую. За такое расстреливать нужно без суда.
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05.08.2020 11:55 Ответить
Какая в задницу стратегия? Огородить колючей проволокой под напряжением и рвами с серной кислотой!
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05.08.2020 11:58 Ответить
Дамбас жил лучше всех перед самой войной...Витя им натягал со всей Украины, там шахтеры виски бутылками из горла хлебали и заморскими сырами закусывали....пришел "русский мир".....и опять - дайте!!!....ПОШЛИ НАХ...угольки ....
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05.08.2020 11:58 Ответить
а остальная Украина? правители в Украине все дебилестей и дебилестей...
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05.08.2020 12:04 Ответить
Ця зелена шобла олігархії, створить фонд із податків українців, щоб компенсувати ригівським ахмєтам, які тоді, в 2014, бавились в сепаратизм з центральною владою щоб вициганити собі преференції, і якось радо запустили московського звіра, який розікрав і спалив Донбас. Замість спротиву окупантам і виконання Будапештських гарантій чергова колаборація від зелених макак олігархії, за рахунок податків і життів українців.
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05.08.2020 12:05 Ответить
Как предполагалось в 2014, все делается под Ахметова и остальных рыгов. Нас вводят РАБ-тарифы а Ахметову с Мертвечуком и Бойком Свободная от налогов економическая зона. А может всей Украине взять в руки оружие сделать для 1 миллиона чиновников и мусоров Варфоломеевскую Ночь?
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05.08.2020 12:19 Ответить
Найкраща стратегія, це лишити громодянства рЄзникова та вислати його з України за 24 години.
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05.08.2020 12:29 Ответить
не Україна "разрабативаєт", а прокремлівське зєбидло на чолі з дурним ішаком, прикриваючись Україною.
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05.08.2020 12:49 Ответить
рєзніков, дивлячися на тебе виникають сумніви у тому, що маланці - розумний народ..
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05.08.2020 13:09 Ответить
Для України щось розробіть *****!
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05.08.2020 13:20 Ответить
Новая экономическая стратегия для Донбасса

Україна розробляє нову економічну стратегію для Донбасу, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 1203
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05.08.2020 13:22 Ответить
жестяк... але по темі
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05.08.2020 13:43 Ответить
это какую такую стратегию? таки заставят их работать и не клянчить деньги? так это зря, бесполезно
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05.08.2020 13:22 Ответить
А для Киева, Тернополя, Ивано-Франковска, Лвова, Черновцов, Чернигова, Одессы, Харькова... и т.д.? Домбасяу и лугандоны, они что какие то особенные в Украине?
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05.08.2020 13:23 Ответить
Так, ці гандони мають відбувати покарання у в'язницях, а після цього - у вагони і на історичну батьківщину.
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05.08.2020 13:42 Ответить
Є одна, стратегія спаленої землі, але на жаль, вона заборонена Женевською конвенцією 1977 року...
Я вважаю, що її слід денонсувати!
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05.08.2020 13:42 Ответить
Это какое-то сумашествие зеленой власти! Любому идиоту понятно-никто не станет в здравом уме инвестировать в население,которое отказалось от Родины, в разграбленную территорию,где фактически не действуют никакие законы, в том числе и человеческие, где все насквозь коррупировано сверху донизу. Почему Зеленский думает ,что может обмануть всех инвесторов уже и на мировой арене?
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05.08.2020 16:46 Ответить
Евросоюз уже десятилетиями говорит Украине, чтобы к Вам пришли деньги создайте для них условия. Дают нашим властям планы, программы, стратегии. Но это же работать надо! А работать наша украинская власть не любит на всех уровнях. Вот деньгами распоряжаться - пожадуйста, в любой момент. Чтобы деньги пришли на Донбасс нужно искоренять коррупцию, разбой, терроризм и украинофобию в массах населения, нужно ,чтобы власть там была действительно проукраинской.
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05.08.2020 16:56 Ответить
 
 