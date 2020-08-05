Україна розробляє нову економічну стратегію для Донбасу, - віцепрем'єр Резніков

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна розробляє амбітну економічну стратегію для Донбасу і вже у вересні Кабінету міністрів України може бути представлена ​​її дорожня карта.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це написав Резніков у колонці для Atlantic Council.

"Україна зараз розробляє амбітну нову економічну стратегію для сходу країни. Основна увага приділяється розвитку частин Донецької і Луганської областей, які нині перебувають під контролем України. Цей підхід, можливо, найкраще описати як український підхід до поняття "особливий статус" для регіону з метою трансформації інвестиційного клімату та реалізації нової економічної моделі на регіональному рівні", - написав віцепрем'єр.

За його задумом, цей процес повинен почати набирати обертів якомога швидше в районах Донбасу, які зараз під контролем українського уряду, а потім він може поширитися на окуповані Росією райони після їх звільнення.

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Резніков зазначив, що інвестори в сучасному світі працюють і в гарячих точках, і він провів десятки бесід з іноземними дипломатами, представниками міжнародного бізнесу та українськими інвесторами, яких набагато більше турбує стан української системи правосуддя, ніж близькість до лінії фронту.

"Наша мета - створити особливий інвестиційний режим в контрольованій Україною частині Донбасу. Ми розглядаємо поширення правил міжнародного комерційного арбітражу на регіон як невід'ємну частину цих планів. Крім того, українська держава повинна взяти на себе хоча б частину страхового тягаря від тих політичних і військових ризиків, які інвесторам складно передбачити. Щоб зробити цей підхід стійким, ми передбачаємо цільового фонду для заохочення і сприяння інвестиціям, і не будемо покладатися на допомогу донорів", - розповів він.

Віцепрем'єр сподівається представити уряду України дорожню карту економічного розвитку Донбасу у вересні. "Потім буде потрібно близько шести місяців, щоб підготувати необхідні розрахунки. Це вимагатиме експертної участі. В ідеалі цей внесок має виходити безпосередньо від потенційних майбутніх інвесторів", - зазначив він.

Резніков звернув увагу на необхідність спочатку задати правильний тон, що така стратегія - це "не питання полегшення кризи на Донбасі, а прагнення створити передову та інноваційну економічну зону, яка може мати позитивний вплив на всю Європу".

На його думку, в умовах кризи, викликаного епідемією коронавірусу, Україна ідеально підходить для диверсифікації виробництв за межами Китаю і наявності високоякісних виробничих потужностей ближче до країн ЄС, а регіон Донбасу володіє багатьма специфічними характеристиками, необхідними для того, щоб грати провідну роль в цьому процесі.

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Резніков вважає очевидним, що на сьомому році війни російське тлумачення "особливого статусу" для Донбасу неприйнятно. "Замість того щоб допомагати у врегулюванні конфлікту, підхід Москви спеціально розроблений для прискорення розпаду України. Чим раніше ця тупикова модель буде відкинута, тим краще. Сталий мир може бути досягнутий тільки шляхом створення більш світлого майбутнього для людей східної України, яке підриває здатність Росії дестабілізувати українське суспільство", - підкреслив він.

Віцепрем'єр України провів аналогію, що європейські інвестиції можуть створити "нову еру можливостей зростання" на Донбасі, як колись вони перетворили цей регіон на один з промислових двигунів континенту в дев'ятнадцятому столітті.

Резніков також вказав, що агресія РФ "зруйнувала Донбас довоєнної ери" і вже безглуздо говорити просто про "відновленні регіону", а замість цього слід зосередитися на створенні нової економіки.

"Відновлений і оновлений Донбас може стати центром нових підходів до виробництва. Трагедія війни перетворила промислові центри України на руїни, але це спустошення також створює простір для сміливих інновацій та оригінального мислення, які не завжди можливі в більш розвинених економічних умовах", - вважає він.