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Україна розробляє нову економічну стратегію для Донбасу, - віцепрем'єр Резніков

Україна розробляє нову економічну стратегію для Донбасу, - віцепрем'єр Резніков

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна розробляє амбітну економічну стратегію для Донбасу і вже у вересні Кабінету міністрів України може бути представлена ​​її дорожня карта.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це написав Резніков у колонці для Atlantic Council.

"Україна зараз розробляє амбітну нову економічну стратегію для сходу країни. Основна увага приділяється розвитку частин Донецької і Луганської областей, які нині перебувають під контролем України. Цей підхід, можливо, найкраще описати як український підхід до поняття "особливий статус" для регіону з метою трансформації інвестиційного клімату та реалізації нової економічної моделі на регіональному рівні", - написав віцепрем'єр.

За його задумом, цей процес повинен почати набирати обертів якомога швидше в районах Донбасу, які зараз під контролем українського уряду, а потім він може поширитися на окуповані Росією райони після їх звільнення.

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Резніков зазначив, що інвестори в сучасному світі працюють і в гарячих точках, і він провів десятки бесід з іноземними дипломатами, представниками міжнародного бізнесу та українськими інвесторами, яких набагато більше турбує стан української системи правосуддя, ніж близькість до лінії фронту.

"Наша мета - створити особливий інвестиційний режим в контрольованій Україною частині Донбасу. Ми розглядаємо поширення правил міжнародного комерційного арбітражу на регіон як невід'ємну частину цих планів. Крім того, українська держава повинна взяти на себе хоча б частину страхового тягаря від тих політичних і військових ризиків, які інвесторам складно передбачити. Щоб зробити цей підхід стійким, ми передбачаємо цільового фонду для заохочення і сприяння інвестиціям, і не будемо покладатися на допомогу донорів", - розповів він.

Віцепрем'єр сподівається представити уряду України дорожню карту економічного розвитку Донбасу у вересні. "Потім буде потрібно близько шести місяців, щоб підготувати необхідні розрахунки. Це вимагатиме експертної участі. В ідеалі цей внесок має виходити безпосередньо від потенційних майбутніх інвесторів", - зазначив він.

Резніков звернув увагу на необхідність спочатку задати правильний тон, що така стратегія - це "не питання полегшення кризи на Донбасі, а прагнення створити передову та інноваційну економічну зону, яка може мати позитивний вплив на всю Європу".

На його думку, в умовах кризи, викликаного епідемією коронавірусу, Україна ідеально підходить для диверсифікації виробництв за межами Китаю і наявності високоякісних виробничих потужностей ближче до країн ЄС, а регіон Донбасу володіє багатьма специфічними характеристиками, необхідними для того, щоб грати провідну роль в цьому процесі.

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Резніков вважає очевидним, що на сьомому році війни російське тлумачення "особливого статусу" для Донбасу неприйнятно. "Замість того щоб допомагати у врегулюванні конфлікту, підхід Москви спеціально розроблений для прискорення розпаду України. Чим раніше ця тупикова модель буде відкинута, тим краще. Сталий мир може бути досягнутий тільки шляхом створення більш світлого майбутнього для людей східної України, яке підриває здатність Росії дестабілізувати українське суспільство", - підкреслив він.

Віцепрем'єр України провів аналогію, що європейські інвестиції можуть створити "нову еру можливостей зростання" на Донбасі, як колись вони перетворили цей регіон на один з промислових двигунів континенту в дев'ятнадцятому столітті.

Резніков також вказав, що агресія РФ "зруйнувала Донбас довоєнної ери" і вже безглуздо говорити просто про "відновленні регіону", а замість цього слід зосередитися на створенні нової економіки.

"Відновлений і оновлений Донбас може стати центром нових підходів до виробництва. Трагедія війни перетворила промислові центри України на руїни, але це спустошення також створює простір для сміливих інновацій та оригінального мислення, які не завжди можливі в більш розвинених економічних умовах", - вважає він.

Автор: 

Кабмін (14163) стратегія (202) Донбас (22358) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+32
а для Украины есть такая стратегия?
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05.08.2020 10:57 Відповісти
+21
У 90-х вже робили вільну економічну зону на Донбасі - отримали чорну дірку, з якої повилазили олігархи. Файні граблі, нумо танцювати!
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05.08.2020 11:06 Відповісти
+17
А вы экономикой страны заняться не соизволите? Разведуны хреновы. Скоро все окончательно ляжет, а они тупые мантры поют.

Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 6477
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05.08.2020 11:02 Відповісти
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а для Украины есть такая стратегия?
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05.08.2020 10:57 Відповісти
Да уже год как внедрена нынешней властью Вон уже Сингапур обогнали , а скоро по ввп догоним и перегоним омерику
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05.08.2020 11:03 Відповісти
У 90-х вже робили вільну економічну зону на Донбасі - отримали чорну дірку, з якої повилазили олігархи. Файні граблі, нумо танцювати!
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05.08.2020 11:06 Відповісти
всё для жЫтелей дамбаса, а мы, лохи, голосовавшие за, будем жрать ЗЕ_ГОВНО
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05.08.2020 11:25 Відповісти
Для ОРДЛО буде нова економічна стратегія - виселити всіх колаборантів які ненавидять Україну, евакуювати всі заводи, розібрати всі багатоповерхівки! ОРДЛО буде одноповерховим, аграрним та українським!
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05.08.2020 12:09 Відповісти
Кстати ее прикрыла Тимошенко.
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05.08.2020 11:55 Відповісти
Есть и успешно реализуется уже год

Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 5485
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05.08.2020 11:05 Відповісти
Ой не треба. Вже лячно від тих "стратегів".
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05.08.2020 11:10 Відповісти
Компания из Вены посчитала затраты на восстановление Донбасса, получилось около 21 млрд. долларов. Для сравнения годовой бюджет 35 млрд. $.
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05.08.2020 11:01 Відповісти
Васюки станут центром межгалактический шахматной мысли.....
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05.08.2020 11:02 Відповісти
А вы экономикой страны заняться не соизволите? Разведуны хреновы. Скоро все окончательно ляжет, а они тупые мантры поют.

Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 6477
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05.08.2020 11:02 Відповісти
вы сначала разминируйте эту зону, прежде чем она окажет положительное влияние на европу
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05.08.2020 11:06 Відповісти
Украина все годы независимости задабривало "трудовой народ донбасса", и к чему это привело... Продолжайте в том же духе, дебилы..
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05.08.2020 11:07 Відповісти
сложно. нужно обещать каждому 100К евро, за счет денег европы
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05.08.2020 11:08 Відповісти
А Порошенко, розробляв світову стратегію економічних санкцій проти Россіі.

Від яких, вона вищала, як **** на морозі.
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05.08.2020 11:09 Відповісти
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05.08.2020 11:53 Відповісти
Сдать территорию в аренду под базы НАТО!!!!
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05.08.2020 11:16 Відповісти
Опять тупых лугандонов целовать в жеппу? Скока можно? Оставьте их в покое ( контролируемую территорию) пока не поумнеют
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05.08.2020 11:24 Відповісти
ПральнА. Закидаєм їх благами, щоб знали як пуйло з віною в Україну закликать.
Тим більше, що 73%, ради цього, не проти і самі поголодати, і нащадків своїх на дієту присадити.
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05.08.2020 11:25 Відповісти
зеговно на зеговне сидит и зеговном погоняет
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05.08.2020 11:26 Відповісти
Сеня, так же "кто угодно, только не Порошенко". Не?
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05.08.2020 11:40 Відповісти
А что дамбас ето какая то другая Украина а остальные ето третий сорт? Для крыма уже разрабатывали и где сейчас крым?
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05.08.2020 11:37 Відповісти
Стратегия одна....ДАЙТЕ ДЕНЕГ ДАМБАСУ!!....су....
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05.08.2020 11:38 Відповісти
Ага, и резников с дружбанами все спионерит.
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05.08.2020 11:41 Відповісти
Гавно вапрос!
Освободить всех ватников от налогов на 10 лет, и выплатить им репарации и компенсации по 10 тысяч евро каждому.
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05.08.2020 11:40 Відповісти
Им не для донбабве нужна стратегия, а как сжечь всех лаптей на нашей территории. Если бы не оттяпали ничего, то страна бы уже росла как на дрожжах, а теперь вместо роста, все должны думать как угробленный кацапами даунбасс восстанавливать. Сраная параша любого в свою говень утащит, лишь бы не процветание.
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05.08.2020 11:43 Відповісти
Ето называется, разделение Украины и разжигание национальной розни, что приведет к гражданской войне. Ето стратегия комуняк, одним дать все, а у других отобрать чтобы одна часть народа возненавидела другую. За такое расстреливать нужно без суда.
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05.08.2020 11:55 Відповісти
Какая в задницу стратегия? Огородить колючей проволокой под напряжением и рвами с серной кислотой!
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05.08.2020 11:58 Відповісти
Дамбас жил лучше всех перед самой войной...Витя им натягал со всей Украины, там шахтеры виски бутылками из горла хлебали и заморскими сырами закусывали....пришел "русский мир".....и опять - дайте!!!....ПОШЛИ НАХ...угольки ....
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05.08.2020 11:58 Відповісти
а остальная Украина? правители в Украине все дебилестей и дебилестей...
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05.08.2020 12:04 Відповісти
Ця зелена шобла олігархії, створить фонд із податків українців, щоб компенсувати ригівським ахмєтам, які тоді, в 2014, бавились в сепаратизм з центральною владою щоб вициганити собі преференції, і якось радо запустили московського звіра, який розікрав і спалив Донбас. Замість спротиву окупантам і виконання Будапештських гарантій чергова колаборація від зелених макак олігархії, за рахунок податків і життів українців.
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05.08.2020 12:05 Відповісти
Как предполагалось в 2014, все делается под Ахметова и остальных рыгов. Нас вводят РАБ-тарифы а Ахметову с Мертвечуком и Бойком Свободная от налогов економическая зона. А может всей Украине взять в руки оружие сделать для 1 миллиона чиновников и мусоров Варфоломеевскую Ночь?
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05.08.2020 12:19 Відповісти
Найкраща стратегія, це лишити громодянства рЄзникова та вислати його з України за 24 години.
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05.08.2020 12:29 Відповісти
не Україна "разрабативаєт", а прокремлівське зєбидло на чолі з дурним ішаком, прикриваючись Україною.
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05.08.2020 12:49 Відповісти
рєзніков, дивлячися на тебе виникають сумніви у тому, що маланці - розумний народ..
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05.08.2020 13:09 Відповісти
Для України щось розробіть *****!
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05.08.2020 13:20 Відповісти
Новая экономическая стратегия для Донбасса

Україна розробляє нову економічну стратегію для Донбасу, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 1203
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05.08.2020 13:22 Відповісти
жестяк... але по темі
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05.08.2020 13:43 Відповісти
это какую такую стратегию? таки заставят их работать и не клянчить деньги? так это зря, бесполезно
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05.08.2020 13:22 Відповісти
А для Киева, Тернополя, Ивано-Франковска, Лвова, Черновцов, Чернигова, Одессы, Харькова... и т.д.? Домбасяу и лугандоны, они что какие то особенные в Украине?
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05.08.2020 13:23 Відповісти
Так, ці гандони мають відбувати покарання у в'язницях, а після цього - у вагони і на історичну батьківщину.
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05.08.2020 13:42 Відповісти
Є одна, стратегія спаленої землі, але на жаль, вона заборонена Женевською конвенцією 1977 року...
Я вважаю, що її слід денонсувати!
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05.08.2020 13:42 Відповісти
Это какое-то сумашествие зеленой власти! Любому идиоту понятно-никто не станет в здравом уме инвестировать в население,которое отказалось от Родины, в разграбленную территорию,где фактически не действуют никакие законы, в том числе и человеческие, где все насквозь коррупировано сверху донизу. Почему Зеленский думает ,что может обмануть всех инвесторов уже и на мировой арене?
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05.08.2020 16:46 Відповісти
Евросоюз уже десятилетиями говорит Украине, чтобы к Вам пришли деньги создайте для них условия. Дают нашим властям планы, программы, стратегии. Но это же работать надо! А работать наша украинская власть не любит на всех уровнях. Вот деньгами распоряжаться - пожадуйста, в любой момент. Чтобы деньги пришли на Донбасс нужно искоренять коррупцию, разбой, терроризм и украинофобию в массах населения, нужно ,чтобы власть там была действительно проукраинской.
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05.08.2020 16:56 Відповісти
 
 