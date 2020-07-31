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Резніков: Кравчук теж бачить, що мінські угоди потребують модернізації

Резніков: Кравчук теж бачить, що мінські угоди потребують модернізації

Віцепрем'єр-міністр України, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу (ТКГ) Олексій Резніков зазначає, що у нього і нового глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука збігаються позиції щодо того, що мінські угоди потребують модернізації.

"Леонід Макарович - мудра людина, і ми точно співзвучно з ним оцінюємо мінські угоди. Хоча ми з ним ще їх не обговорювали, зробимо це в понеділок. Тобто він бачить так само, як я: що мінські угоди точно, очевидно проситимуться бути модернізованими. Тобто шукати компроміси треба? Треба. Закінчувати війну треба? Треба. Я скажу, що особливості місцевого самоврядування - це і так закладена річ у цих угодах", - сказав він журналістам у п'ятницю, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Говорячи про ідею щодо "вільних економічних зон" на Донбасі, Резніков зазначив, що раніше вже отримав доручення від прем'єр-міністра України, і разом із міністрами фінансів та економіки працює над ідеєю про "території пріоритетного розвитку".

"Ми говоримо про те, що маємо наразі створити можливість пріоритетного розвитку територій Луганської, Донецької та Херсонської областей, підконтрольних уряду України. Зробити там точки зростання, підтягнути туди інвестиції, зробити там певні пільгові режими. Мені просто дуже не подобається словосполучення "вільні економічні зони", воно дещо дискредитоване. Тому шукаємо іншу абревіатуру. Але суть приблизно така. Дати точки зростання, дати бажання інвестору прийти з ризиковим капіталом і почати там вкладатися. І місцевим, і середньому, і малому, і великому, і західному", - зазначив він.

Резніков також залишається оптимістом щодо того, чи збережеться режим стійкого припинення вогню на Донбасі. "Я дуже оптимістична людина і дуже сподіваюся, що перемир'я зберігатиметься. Хоча все може бути, провокації можуть бути, незрозуміла поведінка представників Російської Федерації", - сказав він.

Читайте також: Кравчук про кроки стосовно Донбасу: Жодного особливого статусу, більше прав і можливостей для ОРДЛО, але в межах Конституції

Як повідомлялося, в інтерв'ю "Суспільному" глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук сказав, що компромісом у переговорах з урегулювання ситуації на Донбасі може бути "особлива система управління" в цьому регіоні України.

"Я це ("особливий статус Донбасу") не сприймаю, тому що мені незрозуміло, що це таке. Але я можу сприйняти не "особливий статус", а "особливу систему управління" в цих регіонах. Це вже компроміс. Управління, але не статус. Отже, вже компроміс, ми вже шукаємо реальні підходи, щоб вирішити питання", - зазначив він.

Кравчук також нагадав, що коли був президентом, то свого часу підписав закон про вільну економічну зону в цих районах. "Це міг би бути один із кроків для того, щоб люди почали діяти й вирішувати складні питання, залучаючи туди інвестиції, щоб порівняно швидко відновити життя і дати людям шанс працювати, заробляти й жити нормально", - наголосив він.

Також читайте: Казанський про плани Кравчука в ТКГ "йти на компроміси": Позиція Росії та її найманців - "або по-нашому, або ніяк", складно уявити компроміси

Кравчук пояснив, що повернути окуповані території в такому стані, як було раніше, - це "вже не так просто". "Тому потрібно запропонувати більше прав, більше можливостей, але в рамках Конституції України та законів України. Йдеться лише про систему місцевого самоврядування", - наголосив він.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) мінські угоди (2231) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+11
за 6 лет НИ ОДНОЙ !!!! уступки от кремля.

Каким надо быть идиотом в медицинском смысле, чтобы не понимать, что ***** переругался со всем миром и попал на сотни лярдов зелени совсем не для того, чтобы выполнить Минские соглашения ?
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31.07.2020 18:52 Відповісти
+8
Не сомневался..... Маразм одного дедушки часто совпадает с маразмом другого.....
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31.07.2020 18:46 Відповісти
+6
Ага, то что расеянцы по определению не хотят ничего негде признавать и сами провоцируют, этого они не видят.
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31.07.2020 18:46 Відповісти
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Не сомневался..... Маразм одного дедушки часто совпадает с маразмом другого.....
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31.07.2020 18:46 Відповісти
Ага, то что расеянцы по определению не хотят ничего негде признавать и сами провоцируют, этого они не видят.
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31.07.2020 18:46 Відповісти
за 6 лет НИ ОДНОЙ !!!! уступки от кремля.

Каким надо быть идиотом в медицинском смысле, чтобы не понимать, что ***** переругался со всем миром и попал на сотни лярдов зелени совсем не для того, чтобы выполнить Минские соглашения ?
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31.07.2020 18:52 Відповісти
Да все они понимают, просто люду простому нужно скормить картинку. Напугать, отвлечь, так было уже 1000раз. Сейчас на фоне полной диджитализации начнутся метаморфозы в системе, нал пойдет иными путями. А пока так уж вышло, что мы стали канатом между сша и рашей. Может если построят термоядерный реактор во франции, может что то изменится.
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31.07.2020 19:09 Відповісти
Куда оно изменится, если макрон облизывает пуйла и в Ливии даже воюет на против Турции?
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31.07.2020 20:41 Відповісти
Ну, вы видите все по своему, я гляжу шире. Прогресс невозможно остановить. В разрушаются любые устои.
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31.07.2020 21:31 Відповісти
Поживем, посмотрим. Пока что прогресс дошел до того, что всякие ***** по всему миру свои щупальца распустили и везде за дестабиизацией их рога торчат.
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31.07.2020 23:07 Відповісти
За какой хер им давать всякие плюшки? чем Волынь или Харьковщина хуже?
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31.07.2020 18:47 Відповісти
За те що кричали ***********.
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31.07.2020 18:54 Відповісти
кравчук также напомнил?
шо гниды антиукраинские кучковались в сдпуо?
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31.07.2020 18:48 Відповісти
Резников умный, а Кравчук дурак. У Кравчука вообще никогда не было никакого мнения.
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31.07.2020 18:49 Відповісти
а коммунисты они такие.. всегда лавировали вместе с курсом партии..
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31.07.2020 18:58 Відповісти
...они не лавировали - они колебались
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31.07.2020 19:33 Відповісти
можете только "видеть".....
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31.07.2020 18:49 Відповісти
Зачем их вообще выполнять ?

Чтобы что ?
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31.07.2020 18:50 Відповісти
Чтобы понравиться зелекторату, который голосовал против того, что Порошенко не выполнял "предательские" ((c) "националисты"&Хмара) Минские соглашения, упрямо кивая на первые пункты...
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31.07.2020 18:52 Відповісти
Ахз, вот как! Оказывается, что его туда назначили не потому, что взгляды совпадают, а это - просто случайность, что взгляды совпали.
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31.07.2020 18:50 Відповісти
шо оно там видит...давно пора деда носить на палке...
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31.07.2020 18:53 Відповісти
А никто не хочет модернизировать Будапештский меморандум согласно сегодняшним реалиям? Шо там старый пердун из отдела идеологии думает?
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31.07.2020 18:53 Відповісти
а дату ратификации верховной радой напомни мне пжлста.
этот меморандум признается украиной? ни одна другая страна его за документ не считает.
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31.07.2020 18:58 Відповісти
Так на что же мы тогда променяли ядерное оружие, так и хочется спросить престарелого заведующего партидеологией? Ему бы к солдатам на фронт, там покукарекать о "компромиссах", вместо спокойного и такого комфортного Киева
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31.07.2020 19:08 Відповісти
вот это правильный вопрос. кстати почему ему измену родине не ставят?
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31.07.2020 19:11 Відповісти
почему бы не подождать, пока труп врага проплывет мимо?
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31.07.2020 18:55 Відповісти
сепаршу Неля Штепу (єкс-мер Словянска) ,подозревают в убийстве офицера СБУ в 2014г.. оказывается еще 29.05.20 г. зарегистрировано уголовное производство..
Резников: Кравчук тоже видит, что минские соглашения нуждаются в модернизации - Цензор.НЕТ 5396
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31.07.2020 18:56 Відповісти
неля ходит мимо синагоги?чы рошхашан встречает отдельно от главнокомандующего?
бубочке ваши претензии непонятны и гыноцид не пройдёт.
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31.07.2020 19:06 Відповісти
Домбровського забрала карета «швидкої допомоги»

У п'ятницю 31 липня Приморський райсуд Одеси відправив у СІЗО без права на заставу блогера Стаса Домбровського. Його підозрюють в *********** (ч.2 ст. 296 КК України).

Після оголошення рішення Домбровський полоснув себе по горлу лезом. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/odesa/news/v-odeskomu-sudi-bloger-polosnuv-sebe-lezom-po-gorlu--696153.html
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31.07.2020 18:57 Відповісти
Резніков, як завжди, пропонує найгірший варіант.
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31.07.2020 18:57 Відповісти
Багато планів у Резніков як укладати гроші дебілам, а потім дати їм преференції. За чий рахунок бенкет, пане Резніков?
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31.07.2020 18:58 Відповісти
кравчюк-ссучєний пєхотінєц крємля.
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31.07.2020 18:59 Відповісти
Минские договорняки надо было отменить 5 лет назад. А сейчас, хотя и поздно, надо тоже отменять. Мы только продлеваем ими конвульсии Московии.
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31.07.2020 19:03 Відповісти
Отменять Минск нельзя! за не соблюдение Минска на Лаптестане висят санкции. Если отменишь Минск ***** скажет снимайте санкции нет Минска нечего соблюдать и юридически будет прав!
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31.07.2020 19:18 Відповісти
И это главная задача, Порох об этом постоянно говорил,
Но у зеленых тупаков задачи другие, им нужно пуйла ублажать.
Сдадут суки Украину кремлядям.
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31.07.2020 20:51 Відповісти
ПИЛЯТЬ, ДА ЧТО ТАМ УЖЕ КРАВЧУК ТО ВИДИТ!? вы бы еще брежнева для решения таких задач пригласили! Походу плесеньтзеленая сливает земли Украины!!
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31.07.2020 19:03 Відповісти
Так, мінські угоди треба переглядати... Тут тільки питаннячко в який бік і на чию користь. А з такими поглядами Кравчука (компроміси), то мені за Україну страшно стає.
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31.07.2020 19:05 Відповісти
Переконання Кравчука сподобалися Резнікову. Але Резніков поки не розуміє, що свою відповідальність (а вона буде набагато швидше, ніж він думає) на досвідченого партапаратчика Кравчука йому не перекласти.
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31.07.2020 19:05 Відповісти
Компроміс між диким козлом і людиною- це свійська козляча ферма.Там буде вам і мінський комплекс заходів,де не так вже важливо,чи козлам спочатку включать їжероздатчик чи гноєочищувач-головне,аби те і інше у комплексі працювало.Думка дикого козла нам нецікава-вони-ніхто-іхтамнети-тобто-інша сторона.
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31.07.2020 19:06 Відповісти
І це після того,як Зєля з Єрмаком ВЖЕ їх модернізували далі нікуди,взявши на Україну односторонні зобов'язання,й впихнувши російську інтерпретацію формули Штайнмаєра !
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31.07.2020 19:29 Відповісти
Придурки, компромисс один - сдать Украину и война закончится. Вот к чему стремиться ЗЕ.
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31.07.2020 20:09 Відповісти
Модернизируйте, вам же нужно капитулировать.
Пороху хватало и этой редакции, чтоб ни на один см не сдавать позиций и санкции наваливать на рашку.
Предателей это не устраивает
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31.07.2020 20:43 Відповісти
Мудрые Отечеством не торгует манкурты и вассалы всегда.Позиции манкуртов и вассалов всегда одинаковы
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31.07.2020 21:03 Відповісти
Старий маразматик бачить те, що йому показуємєртвечук, а тому показує пуйло... Ось й весь розклад...
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31.07.2020 21:06 Відповісти
Народ, пригадуйте, відповідно до мінських домовленостей (протоколів) контролювати неконтрольвану Україною ділянку кордону має ОБСЄ! Цей контроль має діяти ще з вересня 2014-го! І приймати цю ділянку кордону Україна має в ОБСЄ, а не в касапів (чи їх орків).
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31.07.2020 21:11 Відповісти
"Все что сейчас происходит - результат смены формы воздействия на Украину после прихода Дмитриева. Дмитриев отбросил все промежуточные формы переговоров, фактически вывел из цепи переговорного процесса связку Козак-Ермак и напрямую осуществляет давление на Зеленского без посредников и формальностей. При том объем компромата на Зеленского у РФ огромный. Фактически в Украине прокатывается "вариант Трампа". Сейчас психическое состояние Зеленского близко к срыву и дальнейшие планы РФ связаны с формированием в Верховной Раде Украины "блока Разумкова" для имплементации договорных соглашений от Кравчука. РФ очень важно снять именно европейские санкции для решения вопроса "Северного потова-2", потому через это блок и намечается проталкивание изменений в Конституцию. Собственно для них Зеленский - отработанный материал и его судьба их не интересует. Главный резерв России сейчас - Верховная Рада."

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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31.07.2020 22:01 Відповісти
Резников: Кравчук тоже видит

...
У 86 років це непогано, згоден. Але не є чимось унікальним.
Мо', в нього ще й хмуй стоїть? Ото вже було б серйозніше досягнення...
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31.07.2020 22:04 Відповісти
А хто такий Л.М.Кравчук що його Рєзніков вважає якимось авторитетом ? На інерції постсовковкової розрухи проскочив свій през.термін. Старий обісцяний маразматик, совкодрочер, скамянілість (окаменевшее гамно советского мамонта) брєжнєвскої епохи, сраколиз кремльовскій, Україну ненавидить за те що йому не призначили президентську пенсію
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31.07.2020 23:01 Відповісти
 
 