Резніков: Кравчук теж бачить, що мінські угоди потребують модернізації

Віцепрем'єр-міністр України, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу (ТКГ) Олексій Резніков зазначає, що у нього і нового глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука збігаються позиції щодо того, що мінські угоди потребують модернізації.

"Леонід Макарович - мудра людина, і ми точно співзвучно з ним оцінюємо мінські угоди. Хоча ми з ним ще їх не обговорювали, зробимо це в понеділок. Тобто він бачить так само, як я: що мінські угоди точно, очевидно проситимуться бути модернізованими. Тобто шукати компроміси треба? Треба. Закінчувати війну треба? Треба. Я скажу, що особливості місцевого самоврядування - це і так закладена річ у цих угодах", - сказав він журналістам у п'ятницю, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Говорячи про ідею щодо "вільних економічних зон" на Донбасі, Резніков зазначив, що раніше вже отримав доручення від прем'єр-міністра України, і разом із міністрами фінансів та економіки працює над ідеєю про "території пріоритетного розвитку".

"Ми говоримо про те, що маємо наразі створити можливість пріоритетного розвитку територій Луганської, Донецької та Херсонської областей, підконтрольних уряду України. Зробити там точки зростання, підтягнути туди інвестиції, зробити там певні пільгові режими. Мені просто дуже не подобається словосполучення "вільні економічні зони", воно дещо дискредитоване. Тому шукаємо іншу абревіатуру. Але суть приблизно така. Дати точки зростання, дати бажання інвестору прийти з ризиковим капіталом і почати там вкладатися. І місцевим, і середньому, і малому, і великому, і західному", - зазначив він.

Резніков також залишається оптимістом щодо того, чи збережеться режим стійкого припинення вогню на Донбасі. "Я дуже оптимістична людина і дуже сподіваюся, що перемир'я зберігатиметься. Хоча все може бути, провокації можуть бути, незрозуміла поведінка представників Російської Федерації", - сказав він.

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Як повідомлялося, в інтерв'ю "Суспільному" глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук сказав, що компромісом у переговорах з урегулювання ситуації на Донбасі може бути "особлива система управління" в цьому регіоні України.

"Я це ("особливий статус Донбасу") не сприймаю, тому що мені незрозуміло, що це таке. Але я можу сприйняти не "особливий статус", а "особливу систему управління" в цих регіонах. Це вже компроміс. Управління, але не статус. Отже, вже компроміс, ми вже шукаємо реальні підходи, щоб вирішити питання", - зазначив він.

Кравчук також нагадав, що коли був президентом, то свого часу підписав закон про вільну економічну зону в цих районах. "Це міг би бути один із кроків для того, щоб люди почали діяти й вирішувати складні питання, залучаючи туди інвестиції, щоб порівняно швидко відновити життя і дати людям шанс працювати, заробляти й жити нормально", - наголосив він.

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Кравчук пояснив, що повернути окуповані території в такому стані, як було раніше, - це "вже не так просто". "Тому потрібно запропонувати більше прав, більше можливостей, але в рамках Конституції України та законів України. Йдеться лише про систему місцевого самоврядування", - наголосив він.