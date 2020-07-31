Резников: Кравчук тоже видит, что минские соглашения нуждаются в модернизации

Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Алексей Резников отмечает, что у него и нового главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука совпадают позиции в отношении того, что Минские соглашения нуждаются в модернизации.

"Леонид Макарович – мудрый человек, и мы точно созвучно с ним оцениваем Минские соглашения. Хотя мы с ним еще их не обсуждали, сделаем это в понедельник. То есть он видит так же, как я: что Минские соглашения точно, очевидно будут проситься быть модернизированными. То есть искать компромиссы надо? Надо. Заканчивать войну надо? Надо. Я скажу, что особенности местного самоуправления – это и так заложенная вещь в этих соглашениях", - сказал он журналистам в пятницу, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Говоря об идее о "свободных экономических зонах" на Донбассе, Резников указал, что ранее уже получил поручение от премьер-министра Украины, и вместе с министрами финансов и экономики работает над идеей о "территориях приоритетного развития".

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"Мы говорим о том, что должны сейчас создать возможность приоритетного развития территорий Луганской, Донецкой и Херсонской областей, подконтрольных правительству Украины. Сделать там точки роста, подтянуть туда инвестиции, сделать там определенные льготные режимы. Мне просто очень не нравится словосочетание "свободные экономические зоны", оно несколько дискредитировано. Поэтому ищем другую аббревиатуру. Но суть примерно такая. Дать точки роста, дать желание инвестору прийти с рисковым капиталом и начать там вкладываться. И местным, и среднему, и малому, и большому, и западному", - отметил он.

Резников также остается оптимистом в отношении того, сохранится ли режим устойчивого прекращения огня на Донбассе. "Я очень оптимистичный человек и очень надеюсь, что перемирие будет сохраняться. Хотя все может быть, провокации могут быть, непонятное поведение представителей Российской Федерации", - сказал он.

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Как сообщалось, в интервью "Суспильному" глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что компромиссом в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе может быть "особая система управления" в этом регионе Украины.

"Я это ("особый статус Донбасса") не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управления, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос", - отметил он.

Кравчук также напомнил, что когда был президентом, то в свое время подписал закон о свободной экономической зоне в этих районах. "Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально", - отметил он.

Кравчук пояснил, что вернуть оккупированные территории в таком состоянии, как было раньше, - это "уже не так просто". "Поэтому надо предложить больше прав, больше возможностей, но в рамках Конституции Украины и законов Украины. Речь идет только о системе местного самоуправления", - подчеркнул он.

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