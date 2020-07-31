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Резников: Кравчук тоже видит, что минские соглашения нуждаются в модернизации

Резников: Кравчук тоже видит, что минские соглашения нуждаются в модернизации

Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Алексей Резников отмечает, что у него и нового главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука совпадают позиции в отношении того, что Минские соглашения нуждаются в модернизации.

"Леонид Макарович – мудрый человек, и мы точно созвучно с ним оцениваем Минские соглашения. Хотя мы с ним еще их не обсуждали, сделаем это в понедельник. То есть он видит так же, как я: что Минские соглашения точно, очевидно будут проситься быть модернизированными. То есть искать компромиссы надо? Надо. Заканчивать войну надо? Надо. Я скажу, что особенности местного самоуправления – это и так заложенная вещь в этих соглашениях", - сказал он журналистам в пятницу, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Говоря об идее о "свободных экономических зонах" на Донбассе, Резников указал, что ранее уже получил поручение от премьер-министра Украины, и вместе с министрами финансов и экономики работает над идеей о "территориях приоритетного развития".

Также читайте: "Я хоть слово сказал о том, что Россия Донбасс бомбила?" - Кравчук дал интервью российской пропагандистке Скабеевой и пригласил ее в Киев. ВИДЕО

"Мы говорим о том, что должны сейчас создать возможность приоритетного развития территорий Луганской, Донецкой и Херсонской областей, подконтрольных правительству Украины. Сделать там точки роста, подтянуть туда инвестиции, сделать там определенные льготные режимы. Мне просто очень не нравится словосочетание "свободные экономические зоны", оно несколько дискредитировано. Поэтому ищем другую аббревиатуру. Но суть примерно такая. Дать точки роста, дать желание инвестору прийти с рисковым капиталом и начать там вкладываться. И местным, и среднему, и малому, и большому, и западному", - отметил он.

Резников также остается оптимистом в отношении того, сохранится ли режим устойчивого прекращения огня на Донбассе. "Я очень оптимистичный человек и очень надеюсь, что перемирие будет сохраняться. Хотя все может быть, провокации могут быть, непонятное поведение представителей Российской Федерации", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я хоть слово сказал о том, что Россия Донбасс бомбила?" - Кравчук дал интервью российской пропагандистке Скабеевой и пригласил ее в Киев. ВИДЕО

Как сообщалось, в интервью "Суспильному" глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что компромиссом в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе может быть "особая система управления" в этом регионе Украины.

"Я это ("особый статус Донбасса") не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управления, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос", - отметил он.

Кравчук также напомнил, что когда был президентом, то в свое время подписал закон о свободной экономической зоне в этих районах. "Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально", - отметил он.

Кравчук пояснил, что вернуть оккупированные территории в таком состоянии, как было раньше, - это "уже не так просто". "Поэтому надо предложить больше прав, больше возможностей, но в рамках Конституции Украины и законов Украины. Речь идет только о системе местного самоуправления", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссии ОБСЕ не хватает персонала для мониторинга на оккупированной части Донбассе, - Резников

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) минские соглашения (3229) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+11
за 6 лет НИ ОДНОЙ !!!! уступки от кремля.

Каким надо быть идиотом в медицинском смысле, чтобы не понимать, что ***** переругался со всем миром и попал на сотни лярдов зелени совсем не для того, чтобы выполнить Минские соглашения ?
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31.07.2020 18:52 Ответить
+8
Не сомневался..... Маразм одного дедушки часто совпадает с маразмом другого.....
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31.07.2020 18:46 Ответить
+6
Ага, то что расеянцы по определению не хотят ничего негде признавать и сами провоцируют, этого они не видят.
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31.07.2020 18:46 Ответить
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Не сомневался..... Маразм одного дедушки часто совпадает с маразмом другого.....
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31.07.2020 18:46 Ответить
Ага, то что расеянцы по определению не хотят ничего негде признавать и сами провоцируют, этого они не видят.
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31.07.2020 18:46 Ответить
за 6 лет НИ ОДНОЙ !!!! уступки от кремля.

Каким надо быть идиотом в медицинском смысле, чтобы не понимать, что ***** переругался со всем миром и попал на сотни лярдов зелени совсем не для того, чтобы выполнить Минские соглашения ?
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31.07.2020 18:52 Ответить
Да все они понимают, просто люду простому нужно скормить картинку. Напугать, отвлечь, так было уже 1000раз. Сейчас на фоне полной диджитализации начнутся метаморфозы в системе, нал пойдет иными путями. А пока так уж вышло, что мы стали канатом между сша и рашей. Может если построят термоядерный реактор во франции, может что то изменится.
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31.07.2020 19:09 Ответить
Куда оно изменится, если макрон облизывает пуйла и в Ливии даже воюет на против Турции?
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31.07.2020 20:41 Ответить
Ну, вы видите все по своему, я гляжу шире. Прогресс невозможно остановить. В разрушаются любые устои.
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31.07.2020 21:31 Ответить
Поживем, посмотрим. Пока что прогресс дошел до того, что всякие ***** по всему миру свои щупальца распустили и везде за дестабиизацией их рога торчат.
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31.07.2020 23:07 Ответить
За какой хер им давать всякие плюшки? чем Волынь или Харьковщина хуже?
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31.07.2020 18:47 Ответить
За те що кричали ***********.
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31.07.2020 18:54 Ответить
кравчук также напомнил?
шо гниды антиукраинские кучковались в сдпуо?
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31.07.2020 18:48 Ответить
Резников умный, а Кравчук дурак. У Кравчука вообще никогда не было никакого мнения.
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31.07.2020 18:49 Ответить
а коммунисты они такие.. всегда лавировали вместе с курсом партии..
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31.07.2020 18:58 Ответить
...они не лавировали - они колебались
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31.07.2020 19:33 Ответить
можете только "видеть".....
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31.07.2020 18:49 Ответить
Зачем их вообще выполнять ?

Чтобы что ?
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31.07.2020 18:50 Ответить
Чтобы понравиться зелекторату, который голосовал против того, что Порошенко не выполнял "предательские" ((c) "националисты"&Хмара) Минские соглашения, упрямо кивая на первые пункты...
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31.07.2020 18:52 Ответить
Ахз, вот как! Оказывается, что его туда назначили не потому, что взгляды совпадают, а это - просто случайность, что взгляды совпали.
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31.07.2020 18:50 Ответить
шо оно там видит...давно пора деда носить на палке...
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31.07.2020 18:53 Ответить
А никто не хочет модернизировать Будапештский меморандум согласно сегодняшним реалиям? Шо там старый пердун из отдела идеологии думает?
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31.07.2020 18:53 Ответить
а дату ратификации верховной радой напомни мне пжлста.
этот меморандум признается украиной? ни одна другая страна его за документ не считает.
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31.07.2020 18:58 Ответить
Так на что же мы тогда променяли ядерное оружие, так и хочется спросить престарелого заведующего партидеологией? Ему бы к солдатам на фронт, там покукарекать о "компромиссах", вместо спокойного и такого комфортного Киева
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31.07.2020 19:08 Ответить
вот это правильный вопрос. кстати почему ему измену родине не ставят?
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31.07.2020 19:11 Ответить
почему бы не подождать, пока труп врага проплывет мимо?
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31.07.2020 18:55 Ответить
сепаршу Неля Штепу (єкс-мер Словянска) ,подозревают в убийстве офицера СБУ в 2014г.. оказывается еще 29.05.20 г. зарегистрировано уголовное производство..
Резников: Кравчук тоже видит, что минские соглашения нуждаются в модернизации - Цензор.НЕТ 5396
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31.07.2020 18:56 Ответить
неля ходит мимо синагоги?чы рошхашан встречает отдельно от главнокомандующего?
бубочке ваши претензии непонятны и гыноцид не пройдёт.
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31.07.2020 19:06 Ответить
Домбровського забрала карета «швидкої допомоги»

У п'ятницю 31 липня Приморський райсуд Одеси відправив у СІЗО без права на заставу блогера Стаса Домбровського. Його підозрюють в *********** (ч.2 ст. 296 КК України).

Після оголошення рішення Домбровський полоснув себе по горлу лезом. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/odesa/news/v-odeskomu-sudi-bloger-polosnuv-sebe-lezom-po-gorlu--696153.html
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31.07.2020 18:57 Ответить
Резніков, як завжди, пропонує найгірший варіант.
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31.07.2020 18:57 Ответить
Багато планів у Резніков як укладати гроші дебілам, а потім дати їм преференції. За чий рахунок бенкет, пане Резніков?
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31.07.2020 18:58 Ответить
кравчюк-ссучєний пєхотінєц крємля.
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31.07.2020 18:59 Ответить
Минские договорняки надо было отменить 5 лет назад. А сейчас, хотя и поздно, надо тоже отменять. Мы только продлеваем ими конвульсии Московии.
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31.07.2020 19:03 Ответить
Отменять Минск нельзя! за не соблюдение Минска на Лаптестане висят санкции. Если отменишь Минск ***** скажет снимайте санкции нет Минска нечего соблюдать и юридически будет прав!
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31.07.2020 19:18 Ответить
И это главная задача, Порох об этом постоянно говорил,
Но у зеленых тупаков задачи другие, им нужно пуйла ублажать.
Сдадут суки Украину кремлядям.
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31.07.2020 20:51 Ответить
ПИЛЯТЬ, ДА ЧТО ТАМ УЖЕ КРАВЧУК ТО ВИДИТ!? вы бы еще брежнева для решения таких задач пригласили! Походу плесеньтзеленая сливает земли Украины!!
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31.07.2020 19:03 Ответить
Так, мінські угоди треба переглядати... Тут тільки питаннячко в який бік і на чию користь. А з такими поглядами Кравчука (компроміси), то мені за Україну страшно стає.
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31.07.2020 19:05 Ответить
Переконання Кравчука сподобалися Резнікову. Але Резніков поки не розуміє, що свою відповідальність (а вона буде набагато швидше, ніж він думає) на досвідченого партапаратчика Кравчука йому не перекласти.
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31.07.2020 19:05 Ответить
Компроміс між диким козлом і людиною- це свійська козляча ферма.Там буде вам і мінський комплекс заходів,де не так вже важливо,чи козлам спочатку включать їжероздатчик чи гноєочищувач-головне,аби те і інше у комплексі працювало.Думка дикого козла нам нецікава-вони-ніхто-іхтамнети-тобто-інша сторона.
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31.07.2020 19:06 Ответить
І це після того,як Зєля з Єрмаком ВЖЕ їх модернізували далі нікуди,взявши на Україну односторонні зобов'язання,й впихнувши російську інтерпретацію формули Штайнмаєра !
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31.07.2020 19:29 Ответить
Придурки, компромисс один - сдать Украину и война закончится. Вот к чему стремиться ЗЕ.
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31.07.2020 20:09 Ответить
Модернизируйте, вам же нужно капитулировать.
Пороху хватало и этой редакции, чтоб ни на один см не сдавать позиций и санкции наваливать на рашку.
Предателей это не устраивает
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31.07.2020 20:43 Ответить
Мудрые Отечеством не торгует манкурты и вассалы всегда.Позиции манкуртов и вассалов всегда одинаковы
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31.07.2020 21:03 Ответить
Старий маразматик бачить те, що йому показуємєртвечук, а тому показує пуйло... Ось й весь розклад...
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31.07.2020 21:06 Ответить
Народ, пригадуйте, відповідно до мінських домовленостей (протоколів) контролювати неконтрольвану Україною ділянку кордону має ОБСЄ! Цей контроль має діяти ще з вересня 2014-го! І приймати цю ділянку кордону Україна має в ОБСЄ, а не в касапів (чи їх орків).
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31.07.2020 21:11 Ответить
"Все что сейчас происходит - результат смены формы воздействия на Украину после прихода Дмитриева. Дмитриев отбросил все промежуточные формы переговоров, фактически вывел из цепи переговорного процесса связку Козак-Ермак и напрямую осуществляет давление на Зеленского без посредников и формальностей. При том объем компромата на Зеленского у РФ огромный. Фактически в Украине прокатывается "вариант Трампа". Сейчас психическое состояние Зеленского близко к срыву и дальнейшие планы РФ связаны с формированием в Верховной Раде Украины "блока Разумкова" для имплементации договорных соглашений от Кравчука. РФ очень важно снять именно европейские санкции для решения вопроса "Северного потова-2", потому через это блок и намечается проталкивание изменений в Конституцию. Собственно для них Зеленский - отработанный материал и его судьба их не интересует. Главный резерв России сейчас - Верховная Рада."

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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31.07.2020 22:01 Ответить
Резников: Кравчук тоже видит

...
У 86 років це непогано, згоден. Але не є чимось унікальним.
Мо', в нього ще й хмуй стоїть? Ото вже було б серйозніше досягнення...
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31.07.2020 22:04 Ответить
А хто такий Л.М.Кравчук що його Рєзніков вважає якимось авторитетом ? На інерції постсовковкової розрухи проскочив свій през.термін. Старий обісцяний маразматик, совкодрочер, скамянілість (окаменевшее гамно советского мамонта) брєжнєвскої епохи, сраколиз кремльовскій, Україну ненавидить за те що йому не призначили президентську пенсію
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31.07.2020 23:01 Ответить
 
 