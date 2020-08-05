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Гражданина Беларуси, разыскиваемого Интерполом за развращение несовершеннолетних, задержали в Одессе, - МВД

Гражданина Беларуси, разыскиваемого Интерполом за развращение несовершеннолетних, задержали в Одессе, - МВД

Правоохранители Одесской области задержали гражданина Республики Беларусь Затовку Александра Евгеньевича, 1987 года рождения, разыскиваемого Интерполом за развращение несовершеннолетних.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что мужчина находился в международном розыске по базам данных Интерпола за развращение несовершеннолетних. Соответствующий запрос на его задержание поступил в Департамент международного полицейского сотрудничества Interpol в Украине.

В частности, правоохранительные органы Беларуси подозревают задержанного в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 167 (Насильственные действия сексуального характера), ч.1 ст.169 (развратный действия) и ч.3 ст. 343-1 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Мужчину задержали, сейчас решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Республику Беларусь для привлечения к уголовной ответственности за совершенные правонарушения.

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Автор: 

Беларусь (7923) Интерпол (538) МВД (9327) педофил (493)


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Топ комментарии
+4
Спасибо, что задержали. Ещё этой мрази у нас не хватало.
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05.08.2020 17:04 Ответить
+3
мне больше интересно, что делает в Киеве один несостоявшийся белорус, нуждающейся в помощи ботоксного.
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05.08.2020 17:03 Ответить
+1
Йому на вибори треба,а він по Одесі гуляє без петлі на шиї.
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05.08.2020 17:07 Ответить
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мне больше интересно, что делает в Киеве один несостоявшийся белорус, нуждающейся в помощи ботоксного.
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05.08.2020 17:03 Ответить
Спасибо, что задержали. Ещё этой мрази у нас не хватало.
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05.08.2020 17:04 Ответить
ты против секаса на море??фу
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05.08.2020 18:18 Ответить
Йому на вибори треба,а він по Одесі гуляє без петлі на шиї.
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05.08.2020 17:07 Ответить
Да, Баловка, теперь тебе баловку устроят на родине, готовь булки, извращенец.
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05.08.2020 17:08 Ответить
Затовка т.е. Кстати, так даже смешнее выходит.
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05.08.2020 17:09 Ответить
Отдайте придурка местным путанам. Онивмомент отобьют охоту заглядываться на девочек
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05.08.2020 17:16 Ответить
Можна обміняти з лукою на вагнерівців...
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05.08.2020 17:40 Ответить
А если замотать его в триколор то и у Х ла можно выменять на кого то
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05.08.2020 18:28 Ответить
Його й мотать не треба,він пуйлівський прихвостень.
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05.08.2020 18:32 Ответить
 
 