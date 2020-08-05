Гражданина Беларуси, разыскиваемого Интерполом за развращение несовершеннолетних, задержали в Одессе, - МВД

Правоохранители Одесской области задержали гражданина Республики Беларусь Затовку Александра Евгеньевича, 1987 года рождения, разыскиваемого Интерполом за развращение несовершеннолетних.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что мужчина находился в международном розыске по базам данных Интерпола за развращение несовершеннолетних. Соответствующий запрос на его задержание поступил в Департамент международного полицейского сотрудничества Interpol в Украине.

В частности, правоохранительные органы Беларуси подозревают задержанного в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 167 (Насильственные действия сексуального характера), ч.1 ст.169 (развратный действия) и ч.3 ст. 343-1 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Мужчину задержали, сейчас решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Республику Беларусь для привлечения к уголовной ответственности за совершенные правонарушения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян, - Лукашенко