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Новости Силовики
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Нацгвардия будет сотрудничать с карабинерами Италии по направлению горно-штурмовых подразделений, кинологов и авиации, - Аваков

Нацгвардия будет сотрудничать с карабинерами Италии по направлению горно-штурмовых подразделений, кинологов и авиации, - Аваков

Офицеры Национальной гвардии Украины продолжат совместные учения с итальянскими карабинерами. Основными направлениями в сотрудничестве будут языковая подготовка и деятельность горно-штурмовых подразделений, работа кинологов и авиационных подразделений.

Об этом сегодня, 5 августа, договорились министр внутренних дел Арсен Аваков и командующий карабинеров Итальянской Республики Джованни Нистри, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Прежде всего я хочу поблагодарить наших итальянских партнеров за постоянное и плодотворное сотрудничество. Много украинских офицеров-гвардейцев прошли подготовку в итальянских учебных заведениях и передают этот опыт подразделениям НГУ дома. Мы заинтересованы в более углубленном сотрудничестве по подготовке горно-штурмовых подразделений", - заявил Аваков.

Министр внутренних дел добавил, что уже в октябре планируется подписание Договора о сотрудничестве с карабинерами в рамках работы Украинско-Итальянской рабочей комиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина передаст Италии информацию о 20 наемниках, воюющих на Донбассе, - Аваков

Аваков отметил, что Украина заинтересована в обмене опытом участия подразделений Национальной гвардии во время проведения общественных мероприятий и участия в мероприятиях в условиях пандемии COVID-19.

Автор: 

Аваков Арсен (3445) Италия (1656) МВД (9327) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Национальная гвардия (2169)


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Топ комментарии
+18
Марківа вже відпустили ?
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05.08.2020 17:10 Ответить
+7
А що там з нашим гвардійцем,який у італьянській тюрязі сидить? Так і буде сидіти,поки ви з їх карабінерами гратись у війнушку будете?
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05.08.2020 17:21 Ответить
+5
любит армянин макаронников.... за Маркива б хлопотал....
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05.08.2020 17:18 Ответить
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Будем отвоевывать Кавказ у супостатов?
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05.08.2020 17:10 Ответить
Це картина "Переход Авакова через Альпи" !!))
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05.08.2020 17:29 Ответить
Марківа вже відпустили ?
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05.08.2020 17:10 Ответить
+100%
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05.08.2020 18:28 Ответить
любит армянин макаронников.... за Маркива б хлопотал....
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05.08.2020 17:18 Ответить
Ну, як не дивно, він навіть в суді виступав... І бамагу привіз, що в Марківа не було міномета, з якого вбили журналіста... Правда, чомусь суд не захотів йому вірити...
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05.08.2020 17:29 Ответить
макаронник любит не бамагу, любит бабло и боится сильных...
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05.08.2020 17:42 Ответить
Як не любити? Нацгвардія співпрацюватиме з карабінерами Італії в напрямку гірничо-штурмових підрозділів, кінологів та авіації, - Аваков - Цензор.НЕТ 2078

https://www.youtube.com/channel/********************-Bfg

https://www.youtube.com/watch?v=7ZLhBzQGqec

Ексклюзивне відео з вілли Авакова в Італії
https://www.youtube.com/watch?v=yHvPkYCAbEk
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05.08.2020 18:18 Ответить
Аваков прикупит эскадрилью М-346 для Нацгвардии..))
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05.08.2020 17:21 Ответить
А що там з нашим гвардійцем,який у італьянській тюрязі сидить? Так і буде сидіти,поки ви з їх карабінерами гратись у війнушку будете?
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05.08.2020 17:21 Ответить
авакову ещё там жить до старости.. из штанов вылазит бедолага перед итальянцами
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05.08.2020 17:41 Ответить
Лучше бы по делу Маркива сотрудничали с этими европейскими ватниками.
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05.08.2020 17:47 Ответить
Этот чёрт авакян, без мыла лезет в жопы итальяшкам.
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05.08.2020 18:27 Ответить
Гірничо-штурмові підрозділи... Будуть у нас і такі?!
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05.08.2020 19:03 Ответить
Мабуть, для використанні на Донбасі.
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05.08.2020 19:07 Ответить
використання*
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05.08.2020 19:07 Ответить
За убитого журналишку который незаконно пересёк границу Украины судят бойца защищавшего свою страну, а вы сотрудничайте с этими п******и.
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05.08.2020 19:29 Ответить
У карабинеров нет горноштурмовых подразделений, это гониво
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05.08.2020 19:52 Ответить
Да есть или нет, "какая разница", для авакяшки главное баблишко распилить, так что ждем выделения нескольких миллиардов на закупку итальянского барахла, по типу сотрудничества рюкзакова с французами.
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05.08.2020 19:59 Ответить
Это полный трындец - макаронники посадили в тюрьму нашего нацгвардейца за то, что тот защищал свою Родину, а армяшка-авакяшка который типа руководит нацгвардией в десна целуется с ватными макаронами.
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05.08.2020 19:57 Ответить
Все !!! Хана усім !!! Якщо вже гаваков собак з яропланами зхрестив -- це буде непереможно !!!
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05.08.2020 21:38 Ответить
Наш вице-президент налаживает личные связи, пока преЗедент в домике.
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06.08.2020 14:03 Ответить
 
 