Нацгвардия будет сотрудничать с карабинерами Италии по направлению горно-штурмовых подразделений, кинологов и авиации, - Аваков

Офицеры Национальной гвардии Украины продолжат совместные учения с итальянскими карабинерами. Основными направлениями в сотрудничестве будут языковая подготовка и деятельность горно-штурмовых подразделений, работа кинологов и авиационных подразделений.

Об этом сегодня, 5 августа, договорились министр внутренних дел Арсен Аваков и командующий карабинеров Итальянской Республики Джованни Нистри, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Прежде всего я хочу поблагодарить наших итальянских партнеров за постоянное и плодотворное сотрудничество. Много украинских офицеров-гвардейцев прошли подготовку в итальянских учебных заведениях и передают этот опыт подразделениям НГУ дома. Мы заинтересованы в более углубленном сотрудничестве по подготовке горно-штурмовых подразделений", - заявил Аваков.

Министр внутренних дел добавил, что уже в октябре планируется подписание Договора о сотрудничестве с карабинерами в рамках работы Украинско-Итальянской рабочей комиссии.

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Аваков отметил, что Украина заинтересована в обмене опытом участия подразделений Национальной гвардии во время проведения общественных мероприятий и участия в мероприятиях в условиях пандемии COVID-19.