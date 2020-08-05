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Новини Силовики
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Нацгвардія співпрацюватиме з карабінерами Італії в напрямку гірничо-штурмових підрозділів, кінологів та авіації, - Аваков

Нацгвардія співпрацюватиме з карабінерами Італії в напрямку гірничо-штурмових підрозділів, кінологів та авіації, - Аваков

Офіцери Національної гвардії України продовжать спільні навчання з італійськими карабінерами. Основними напрямками у співпраці будуть мовна підготовка і діяльність гірничо-штурмових підрозділів, робота кінологів та авіаційних підрозділів.

Про це сьогодні, 5 серпня, домовилися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і командувач карабінерів Італійської Республіки Джованні Ністрі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Насамперед я хочу подякувати нашим італійським партнерам за постійну і плідну співпрацю. Багато українських офіцерів-гвардійців пройшли підготовку в італійських навчальних закладах і передають цей досвід підрозділам НГУ вдома. Ми зацікавлені в більш поглибленій співпраці з підготовки гірничо-штурмових підрозділів", - заявив Аваков.

Міністр внутрішніх справ додав, що вже в жовтні планується підписання Договору про співпрацю з карабінерами в рамках роботи Українсько-Італійської робочої комісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна передасть Італії інформацію про 20 найманців, які воюють на Донбасі, - Аваков

Аваков зазначив, що Україна зацікавлена в обміні досвідом участі підрозділів Національної гвардії під час проведення громадських заходів та участі в заходах в умовах пандемії COVID-19.

Аваков Арсен (2191) Італія (1588) МВС (3513) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Національна гвардія (1580)


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Топ коментарі
+18
Марківа вже відпустили ?
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05.08.2020 17:10 Відповісти
+7
А що там з нашим гвардійцем,який у італьянській тюрязі сидить? Так і буде сидіти,поки ви з їх карабінерами гратись у війнушку будете?
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05.08.2020 17:21 Відповісти
+5
любит армянин макаронников.... за Маркива б хлопотал....
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05.08.2020 17:18 Відповісти
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Будем отвоевывать Кавказ у супостатов?
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05.08.2020 17:10 Відповісти
Це картина "Переход Авакова через Альпи" !!))
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05.08.2020 17:29 Відповісти
Марківа вже відпустили ?
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05.08.2020 17:10 Відповісти
+100%
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05.08.2020 18:28 Відповісти
любит армянин макаронников.... за Маркива б хлопотал....
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05.08.2020 17:18 Відповісти
Ну, як не дивно, він навіть в суді виступав... І бамагу привіз, що в Марківа не було міномета, з якого вбили журналіста... Правда, чомусь суд не захотів йому вірити...
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05.08.2020 17:29 Відповісти
макаронник любит не бамагу, любит бабло и боится сильных...
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05.08.2020 17:42 Відповісти
Як не любити? Нацгвардія співпрацюватиме з карабінерами Італії в напрямку гірничо-штурмових підрозділів, кінологів та авіації, - Аваков - Цензор.НЕТ 2078

https://www.youtube.com/channel/********************-Bfg

https://www.youtube.com/watch?v=7ZLhBzQGqec

Ексклюзивне відео з вілли Авакова в Італії
https://www.youtube.com/watch?v=yHvPkYCAbEk
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05.08.2020 18:18 Відповісти
Аваков прикупит эскадрилью М-346 для Нацгвардии..))
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05.08.2020 17:21 Відповісти
А що там з нашим гвардійцем,який у італьянській тюрязі сидить? Так і буде сидіти,поки ви з їх карабінерами гратись у війнушку будете?
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05.08.2020 17:21 Відповісти
авакову ещё там жить до старости.. из штанов вылазит бедолага перед итальянцами
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05.08.2020 17:41 Відповісти
Лучше бы по делу Маркива сотрудничали с этими европейскими ватниками.
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05.08.2020 17:47 Відповісти
Этот чёрт авакян, без мыла лезет в жопы итальяшкам.
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05.08.2020 18:27 Відповісти
Гірничо-штурмові підрозділи... Будуть у нас і такі?!
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05.08.2020 19:03 Відповісти
Мабуть, для використанні на Донбасі.
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05.08.2020 19:07 Відповісти
використання*
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05.08.2020 19:07 Відповісти
За убитого журналишку который незаконно пересёк границу Украины судят бойца защищавшего свою страну, а вы сотрудничайте с этими п******и.
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05.08.2020 19:29 Відповісти
У карабинеров нет горноштурмовых подразделений, это гониво
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05.08.2020 19:52 Відповісти
Да есть или нет, "какая разница", для авакяшки главное баблишко распилить, так что ждем выделения нескольких миллиардов на закупку итальянского барахла, по типу сотрудничества рюкзакова с французами.
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05.08.2020 19:59 Відповісти
Это полный трындец - макаронники посадили в тюрьму нашего нацгвардейца за то, что тот защищал свою Родину, а армяшка-авакяшка который типа руководит нацгвардией в десна целуется с ватными макаронами.
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05.08.2020 19:57 Відповісти
Все !!! Хана усім !!! Якщо вже гаваков собак з яропланами зхрестив -- це буде непереможно !!!
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05.08.2020 21:38 Відповісти
Наш вице-президент налаживает личные связи, пока преЗедент в домике.
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06.08.2020 14:03 Відповісти
 
 