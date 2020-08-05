Нацгвардія співпрацюватиме з карабінерами Італії в напрямку гірничо-штурмових підрозділів, кінологів та авіації, - Аваков

Офіцери Національної гвардії України продовжать спільні навчання з італійськими карабінерами. Основними напрямками у співпраці будуть мовна підготовка і діяльність гірничо-штурмових підрозділів, робота кінологів та авіаційних підрозділів.

Про це сьогодні, 5 серпня, домовилися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і командувач карабінерів Італійської Республіки Джованні Ністрі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Насамперед я хочу подякувати нашим італійським партнерам за постійну і плідну співпрацю. Багато українських офіцерів-гвардійців пройшли підготовку в італійських навчальних закладах і передають цей досвід підрозділам НГУ вдома. Ми зацікавлені в більш поглибленій співпраці з підготовки гірничо-штурмових підрозділів", - заявив Аваков.

Міністр внутрішніх справ додав, що вже в жовтні планується підписання Договору про співпрацю з карабінерами в рамках роботи Українсько-Італійської робочої комісії.

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Аваков зазначив, що Україна зацікавлена в обміні досвідом участі підрозділів Національної гвардії під час проведення громадських заходів та участі в заходах в умовах пандемії COVID-19.