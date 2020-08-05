Кабмин распределил 5,6 млн грн на покупку жилья для переселенцев

Кабинет министров Украины распределил 5,6 млн грн на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, Кабмин выделил 5,6 млн грн на приобретение 18 квартир и одного дома для временного проживания примерно 55 внутренне перемещенных лиц.

За счет средств субвенции будет приобретено жилье в населенных пунктах: в Краматорске (Донецкая обл.) - 10 квартир, в Покровске (Донецкая обл.) - 8 квартир; в Приморске (Запорожская обл.) - 1 дом.

Отмечается, что всего в 2020 году за счет средств субвенции планируется приобрести ориентировочно 66 квартир и 9 домов для временного проживания примерно 235 переселенцев.

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