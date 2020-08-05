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Кабмин распределил 5,6 млн грн на покупку жилья для переселенцев

Кабмин распределил 5,6 млн грн на покупку жилья для переселенцев

Кабинет министров Украины распределил 5,6 млн грн на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, Кабмин выделил 5,6 млн грн на приобретение 18 квартир и одного дома для временного проживания примерно 55 внутренне перемещенных лиц.

За счет средств субвенции будет приобретено жилье в населенных пунктах: в Краматорске (Донецкая обл.) - 10 квартир, в Покровске (Донецкая обл.) - 8 квартир; в Приморске (Запорожская обл.) - 1 дом.

Отмечается, что всего в 2020 году за счет средств субвенции планируется приобрести ориентировочно 66 квартир и 9 домов для временного проживания примерно 235 переселенцев.

Также на Цензор.НЕТ: Количество зарегистрированных в Украине переселенцев увеличилось за период карантина на 5,3 тыс. человек, - Минсоцполитики

Автор: 

жилье (911) Кабмин (14036) переселенцы (531)


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шо,маме румына уже доста?
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05.08.2020 18:33 Ответить
Для тех, кто считает себя "народом Донбасса"
Мнения / Общество 05-авг, 17:109 1 240 0

Для тех, кто считает себя "народом Донбасса" и надрачивает на этот статус.

Например, я не собираюсь кормить этот "народ".

Сразу закрою все и уйду в тень.

Их и так всю жизнь кормили, доплачивая из наших налогов за каждую тонну угля и выделяя средства на реконструкции шахт, которые они безбожно пи#дили.

При этом им вдували в уши, что "Донбасс кормит всю Украину". Это еще красные сделали там заповедник необразованности.

После пары месяцев обучения, спускались в забой и имели зарплату больше, чем профессора в ВУЗах.

"Ты чё умный, да?" - это оттуда. Про пенсии шахтерам и махинации на их начислениях, даже не хочу говорить. Военизированная форма, орден «шахтерской славы».

Если "народ Донбасса" хочет быть особенным, то пусть научится себя кормить. Но без меня. Ни копейки.

И восстанавливать должна Россия, а не моя мама, получающая минимальную пенсию за работу на вредном химическом производстве.

Эти старые 3,14дарасы в ТКГ надеются, что Европа выделит средства на восстановление Добасса из которых они с молодыми лицами под руководством мудрого Игоря Валерьевича, на3,14здят деньжат "детишкам на молочишко"? Хер угадали.

Как только Европа добьется своего в части прекращения войны и снятия санкций с РФ, она на хер пошлет Украину. У них своих проблем выше крыши. Там в каждой стране, скоро свои "бамбасы" будут. Из тех что тоже, в прошлом, были «кормильцами» цивилизации.

Так что нафиг, нафиг.

И это я не говорю о 30-40 тысячах воюющих против государства Украина представителей этого "народа".

Половина из них ничего больше делать не умеет. И их семьи. И молодежь, выросшая за 7 лет в атмосфере тотальной ненависти ко всему Украинскому.

Все ж помнят слова из фильма "Ты и есть сопротивление"?

Так вот это для "особого народа", будет на каждом шагу.

Офигеете от счастья.

Роман Доник
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05.08.2020 18:43 Ответить
10 квартир в нормальном городе.
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05.08.2020 19:27 Ответить
опять не так.....
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05.08.2020 19:48 Ответить
"Кабинет министров Украины распределил 5,6 млн грн на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц. "
Да,интересно скольким реальным переселенцам вручат ордера....
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05.08.2020 19:52 Ответить
Например, я не собираюсь кормить этот "народ".
Сразу закрою все и уйду в тень.
Я часть того "народа".
Покажи строку из налоговой декларации за 19-й год. Кормитель, ***.
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05.08.2020 21:07 Ответить
 
 